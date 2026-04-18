แฉ “เอก” เจ้าของร้านตัดผม ฉากหน้าใจบุญ ธรรมะธรรมโม-บ้านมีคนติดเตียง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 14:45 น.
เอกเจ้าของร้านตัดผม ชอบสวดมนต์
ฉากหน้าใจบุญ การกระทำสุดเหี้ยม ขุดประวัติ เอก เจ้าของร้านตัดผมอำมหิต ใช้สากกะเบือทุบหัว ตี๋ หนุ่มวัย 26 จนเป็นข่าวดัง ล่าสุดเพจเจ๊มอยออกมาแฉพฤติกรรมแฟน 28 คน หนึ่งในนั้นเมียหลวงชื่อนี้ และที่บ้านมีคนปป่วยติดเตียง ส่วนตัวมือสากชอบฟังธรรม

เรียกได้ว่า คดีที่นายจีราวัฒน์ หรือ “เอก” อายุ 59 ปี เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกะเบือทุบหัว นายฐิติ หรือ “ตี๋” อายุ 26ปี ภายในร้านตัดผมผมชายแห่งหนึ่ง ซอยอัมพรไพศาล 18 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จนเสียชีวิต กำลังเป็นที่จับตามองของสังคม เพราะตอนแรกผู้ก่อเหตุอ้างว่า ปมอำมหิตมาจากเรื่องขอยืมเงิน 2 หมื่นบาท พอไม่ให้อีกฝ่ายชักมีดขู่จึงป้องกันตัว

แต่ล่าสุดเรื่องราวทำท่าจะเป็นหนังคนละม้วนเพราะเพื่อนของผู้ตาย รวมถึงหลักฐานจากคลิปวิดีโอหลักฐานในวันเกิดเหตุเมื่อ 16 เม.ย. ทำท่าคดีนี้จะมีคนอื่นรู้เห็นด้วย และล่าสุด ตำรวจสภ.ปากเกร็ด ก็ไม่รอช้าทำการแจ้งข้อหา นายเอก กับภรรยา 2 คน ได้แก่ น.ส.ณัฐธยาน์ อายุ 43 ปี ภรรยาคนที่ 1 และ Miss phonephimonh อายุ 34 ปี หญิงชาวลาว เป็นเมียคนที่ 2 ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มจนจบ

ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา วางแผนไตร่ตรองเอาไว้ก่อน และข้อหาปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางการเสียชีวิตที่แท้จริง พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว โดยนายเอกยังคงปฏิเสธว่าเป็นการป้องกันตัว และเปิดเผยว่าตนมีแฟนทั้งหมด 28 คน

ขณะที่ล่าสุด เจ๊ม้อย v+ ก็ไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมา โดยระบุว่า เมียหลวงของเอกชื่อ “นิ่ม” มีลูกด้วยกันวัย 15 ปี ในบ้านมีแม่ติดเตียง และก็มีลูกของเกดอาศัยอยู่ด้วย ส่วนตัวเกดไม่อยู่แล้ว

“อัยเอก เป็นคนธรรมมะธรรมโม ชอบสวดมนต์ไหว้พระ ร้านจะหยุดทุกวันพุธจะพาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญที่วัดกันตลอด บรรดาเมีย ชอบเดิมตามติดกันที่ร้าน หึหึ ธรรมะธรรโม บางทีก็เป็นแค่สิ่งที่มองเห็นด้วย ตาเนื้อ แต่จิตใจมองไม่เห็น #นนทบุรี #ช่างตัดผม”

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือเรื่องของสภาพศพ พบข้อพิรุธในหลายๆ อย่าง ทั้งรอยคล้าย “ถูกมัดด้วยเชือก” ที่ข้อมือ และรอยฟกช้ำตามร่างกายจึงคาดว่า ภรรยาทั้งสองคนอาจเป็นคนช่วยกัน “จับล็อกตัว” ผู้ตายเอาไว้ เพื่อให้เจ้าของร้านตัดผมใช้สากกะเบือทุบศีรษะถึง 5 แผล และใช้ “ท่อนเหล็ก” ตีเข้าที่ขาซ้ำ

ส่วนมีดที่อยู่ในมือผู้ตายในลักษณะ “ปลายมีดทิ่มลงพื้น” ซึ่งผิดธรรมชาติของการพุ่งแทง เชื่อว่า เป็นการนำมีดยัดใส่มือผู้ตายในภายหลังเพื่อ “จัดฉาก” อำพรางคดีอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

