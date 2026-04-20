เปิดตัว หงส์-กานต์ น้องสาวน้องชาย ณเดชน์ ทำหน้าที่สำคัญ ในงานแต่งงานอีสานสุดอบอุ่นของ ญาญ่า

เปิดวาร์ปน้องหงส์ น้องกานต์ น้องสาว น้องชาย ณเดช ผู้รับหน้าที่สำคัญ ซูมตาแตกพิธีแต่งงานอีสานโบราณของณเดชน์ญาญ่าที่ขอนแก่น อ่านคาถาบูชาเมียสุดฮา ดีเทลชุดแต่งงานมงคล
สละโสดอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับคู่รักซุปตาร์ ณเดชน์ คูกิมิยะ กับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ทั้งคู่ถือฤกษ์ดีช่วงเช้าวันที่ 17 เมษายน 2569 เข้าพิธีวิวาห์ แต่งงานตามประเพณีอีสาน ณ บ้านยิ่งเย็น จังหวัดขอนแก่น
บรรยากาศงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายเน้นความเป็นธรรมชาติ การ์ดเชิญใช้วัสดุธรรมชาติประดับสัญลักษณ์รวงข้าว ภายในงานอบอวลด้วยความรัก มีครอบครัวรวมถึงเพื่อนสนิทมาร่วมยินดีประมาณ 130 คน
ไฮไลต์สำคัญคือการทำหน้าที่ของ หงส์ น้องสาวของณเดชน์ กับ กานต์ น้องชายของณเดชน์ หงส์ปรากฏตัวในชุดไทยสีชมพูหวานละมุน รับหน้าที่ใช้กระบวยตักน้ำล้างเท้าให้พี่ชาย จากนั้นใช้ผ้าเช็ดจนสะอาดก่อนเจ้าบ่าวเดินถือพานขันหมากขึ้นเรือน พิธีนี้ทำตามประเพณีอีสานโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตคู่มั่นคงหวานชื่น
ทางด้านกานต์รับหน้าที่ถือสินสอดทองหมั้นร่วมในขบวนขันหมาก แขกในงานต่างชื่นชมว่าพี่น้องครอบครัวนี้หน้าตาหล่อสวยกันทั้งบ้าน
ชุดแต่งงาน ณเดช ญาญ่า ส่องแฟชั่น ทำไมใช้สีแดง
ชุดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความหมายลึกซึ้ง อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย บรมครูด้านผ้าไทยเป็นผู้ทำชุดพื้นเมืองอีสานให้ทั้งคู่ โทนสีแดงของชุดคือสีแดงครั่งซึ่งเกิดจากการย้อมรังครั่ง
ครั่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย ชาวอีสานใต้เรียกว่าเลียะหมายถึงการเก็บออมรักษาทรัพย์สินให้คงอยู่ปลอดภัย เป็นการอวยพรให้บ่าวสาวบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ
นอกจากความซึ้งจนครอบครัวน้ำตารื้นแล้ว ยังมีจังหวะเรียกเสียงเฮลั่นงานเมื่อเจ้าบ่าวประกาศคาถาบูชาเมียเป็นภาษาอีสาน ณเดชน์ให้คำมั่นสัญญาด้วยข้อความสุดฮาปนคลั่งรัก
“ขอให้กูฮักเมียหลายคักหลายแน่ ฮักจนลืมรหัส ATM โตเอง ให้กูย่านเมียยิ่งกว่าผีปอป ย่านยิ่งกว่าหนี้บัตรเครดิต เห็นหน้าเมียแล้วให้ใจสั่น คือเจ้าเจอเจ้าหนี้ ออกจากบ้านให้ต้องฮอดเมียทุก 5 นาที ถ้าบ่คิดฮอด ให้เงินในกระเป๋าหายไปโลด ให้สายตากูบอดทันที ถ้าเผลอไปเบิ่งผู้สาวนุ่งสั้น ให้หูหนวกโลด ถ้ามีคนมาเว้าจีบ มือถือกูถ้ามีแชทลับ ขอให้เด้งขึ้นหน้าจอ ตอนเมียถืออยู่พอดี เงินเดือนออกปุ๊ป ให้มันวิ่งเข้าบัญชีเมียอัตโนมัติ เหลือไว้ให้กูแค่ค่ามาม่า กะพอแล้วเด้อ”
นับเป็นงานวิวาห์เขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่นที่สมบูรณ์แบบ เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข แฟนคลับสามารถเข้าไปชมภาพบรรยากาศความอบอุ่นเพิ่มเติมได้ทางอินสตาแกรม adumkarn รวมถึงอินสตาแกรม keaw_jung ของครอบครัวคูกิมิยะ
