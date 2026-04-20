ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ถอนเจรจารอบ 2 เปิดฉากโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 09:31 น.
อิหร่านถอนตัวเจรจาสหรัฐ รอบ 2
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุด เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ยืนยันว่า เรือพิฆาต USS Spruance ได้เปิดฉากยิงโจมตีและเข้าควบคุมเรือบรรทุกสินค้า “Touska” ของอิหร่านบริเวณอ่าวโอมาน หลังจากเรือลำดังกล่าวฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามฝ่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ

ล่าสุด เวลา 04.00 น. ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิหร่าน รายงานว่า กองกำลังของพวกเขาได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนต่อเรือรบสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของอีกฝ่าย ที่โจมตีเรือขนส่งสินค้าอิหร่านในอ่าวโอมาน พร้อมกันนี้ยังย้ำเตือนว่า จะมีการตอบโต้อีก หากสหรัฐฯ ยังดำเนินการทางทหารต่อ

ขณะที่สำนักข่าวสำนักข่าว IRNA ของอิหร่าน รายงานว่า อิหร่านปฏิเสธเข้าร่วมเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯแล้ว เพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าคณะเจรจาของหสรัฐฯ จะเดินทางไปปากีสถาน ในวันจันทร์ เพื่อเจรจาสันติภาพรอบที่ 2 โดยอิหร่าน ระบุว่า การไม่เข้าร่วมการเจรจารอบ 2 เกิดจากสิ่งที่อิหร่านเรียกว่า ข้อเรียกร้องที่มากเกินไป และการปิดล้อมท่าเรือของสหรัฐฯ ที่ยังดำเนินอยู่ ทำให้อิหร่านตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจา

เรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกสินค้าจอดทอดสมออยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569(AP Photo)

ปมขัดแย้งที่ยังไร้ทางออก

แม้จะมีการเจรจาหลายรอบ แต่ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่

  • โครงการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่าน
  • การสนับสนุนกลุ่มตัวแทน (Proxies) ในภูมิภาค
  • สิทธิการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

ทั้งนี้ ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันอังคารนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เปราะบางอย่างยิ่ง

ผู้พลัดถิ่นเดินเท้าข้ามสะพานที่พังทลายขณะเดินทางกลับหมู่บ้านของตนหลังจากการหยุดยิงระหว่างฮิซบอลลาห์และอิสราเอล ในหมู่บ้านไทร์ เฟลเซย์ ใกล้เมืองไทร์ ทางตอนใต้ของเลบานอน 19 เมษายน 2026 (AP Photo/Bilal Hussein)

ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน

ผลจากการปะทะกันทางเรือล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกกระโดดสูงขึ้นทันที

น้ำมันดิบสหรัฐฯ (WTI) 7.9% สู่ระดับ 97.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ซื้อขายใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาก๊าซในยุโรปทะยานขึ้น 11%.

หญิง 2 คนกำลังดูสมาร์ทโฟนอยู่ที่ประตูทางเข้าหลักของมหาวิทยาลัยเตหะราน โดยมีป้ายผ้าแสดงภาพเหมือนของอดีตผู้นำสูงสุด อยาตอลลาห์ อาลี คาเมเนอี (ขวา) และอดีตผู้ก่อตั้งการปฏิวัติ อยาตอลลาห์ โคมัยนี ในกรุงเตหะราน (AP Photo/Vahid Salemi)
ภาพถ่ายเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ นอกชายฝั่งเกาะเกชม ประเทศอิหร่าน 18 เมษายน 2026 (AP Photo/Asghar Besharati)
(AP Photo/Asghar Besharati)

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 09:31 น.
93
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

