อิหร่าน ถอนเจรจารอบ 2 เปิดฉากโจมตีเรือรบสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุด เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ยืนยันว่า เรือพิฆาต USS Spruance ได้เปิดฉากยิงโจมตีและเข้าควบคุมเรือบรรทุกสินค้า “Touska” ของอิหร่านบริเวณอ่าวโอมาน หลังจากเรือลำดังกล่าวฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามฝ่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ
ล่าสุด เวลา 04.00 น. ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิหร่าน รายงานว่า กองกำลังของพวกเขาได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนต่อเรือรบสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของอีกฝ่าย ที่โจมตีเรือขนส่งสินค้าอิหร่านในอ่าวโอมาน พร้อมกันนี้ยังย้ำเตือนว่า จะมีการตอบโต้อีก หากสหรัฐฯ ยังดำเนินการทางทหารต่อ
ขณะที่สำนักข่าวสำนักข่าว IRNA ของอิหร่าน รายงานว่า อิหร่านปฏิเสธเข้าร่วมเจรจารอบใหม่กับสหรัฐฯแล้ว เพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าคณะเจรจาของหสรัฐฯ จะเดินทางไปปากีสถาน ในวันจันทร์ เพื่อเจรจาสันติภาพรอบที่ 2 โดยอิหร่าน ระบุว่า การไม่เข้าร่วมการเจรจารอบ 2 เกิดจากสิ่งที่อิหร่านเรียกว่า ข้อเรียกร้องที่มากเกินไป และการปิดล้อมท่าเรือของสหรัฐฯ ที่ยังดำเนินอยู่ ทำให้อิหร่านตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจา
ปมขัดแย้งที่ยังไร้ทางออก
แม้จะมีการเจรจาหลายรอบ แต่ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่
- โครงการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่าน
- การสนับสนุนกลุ่มตัวแทน (Proxies) ในภูมิภาค
- สิทธิการควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันอังคารนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เปราะบางอย่างยิ่ง
ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน
ผลจากการปะทะกันทางเรือล่าสุดส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกกระโดดสูงขึ้นทันที
น้ำมันดิบสหรัฐฯ (WTI) 7.9% สู่ระดับ 97.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ซื้อขายใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาก๊าซในยุโรปทะยานขึ้น 11%.
