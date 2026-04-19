ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซซ้ำ หลังเปิดให้ผ่านชั่วคราว โบ้ยความผิดสหรัฐฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 07:01 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 07:01 น.
68

อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซซ้ำ หลังเปิดให้ผ่านชั่วคราวเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ชี้เป็นความผิดสหรัฐฯที่นำเรือรบมากีดขวางเส้นทางเดินเรือ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมระบุว่าเรือลำไหนที่เข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกโจมตี ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีเรือถูกยิงโดยทางอิหร่านเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC กล่าวว่าสาเหตุที่พวกเขาเลือกจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากสหรัฐฯเลือกจะนำเรือรบมากีดขวางช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่ารัฐมตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านจะเปิดให้มีเรือสามารถเดินทางผ่านได้ชั่วคราว

IRGC กล่าวว่ามีเรือสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่พวกเขาจะกลับมาปิดช่องแคบจนกว่าสหรัฐฯจะหยุดกีดขวาดช่องทางเดินเรือนี้

ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธินดีสหรัฐฯกล่าวว่าอิหร่านไม่สามารถ “แบล็คเมล์” สหรัฐฯด้วยคำขู่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯเคยกล่าวว่าเขาจะปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าข้อตกลงทางสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้

ปัจจุบันทั้งสหรัฐฯและอิหร่านอยู่ในช่วงตกลงหยุดยิงชั่วคราว และมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 07:01 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 07:01 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

