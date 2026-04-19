อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซซ้ำ หลังเปิดให้ผ่านชั่วคราว โบ้ยความผิดสหรัฐฯ
อิหร่าน ปิดช่องแคบฮอร์มุซซ้ำ หลังเปิดให้ผ่านชั่วคราวเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ชี้เป็นความผิดสหรัฐฯที่นำเรือรบมากีดขวางเส้นทางเดินเรือ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมระบุว่าเรือลำไหนที่เข้าใกล้ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกโจมตี ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีเรือถูกยิงโดยทางอิหร่านเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC กล่าวว่าสาเหตุที่พวกเขาเลือกจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากสหรัฐฯเลือกจะนำเรือรบมากีดขวางช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่ารัฐมตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านจะเปิดให้มีเรือสามารถเดินทางผ่านได้ชั่วคราว
IRGC กล่าวว่ามีเรือสามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่พวกเขาจะกลับมาปิดช่องแคบจนกว่าสหรัฐฯจะหยุดกีดขวาดช่องทางเดินเรือนี้
ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธินดีสหรัฐฯกล่าวว่าอิหร่านไม่สามารถ “แบล็คเมล์” สหรัฐฯด้วยคำขู่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯเคยกล่าวว่าเขาจะปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าข้อตกลงทางสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้
ปัจจุบันทั้งสหรัฐฯและอิหร่านอยู่ในช่วงตกลงหยุดยิงชั่วคราว และมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน
