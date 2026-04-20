หนุ่มโดนวัยรุ่นรุมแทงดับ ตำรวจตีเป็นอุบัติเหตุ วอนหาคลิปมัดตัวคนร้าย พลิกคดี

กลุ่มวัยรุ่นรุมแทงหนุ่มเสิร์ฟดับย่านดินแดง ตำรวจลงเป็นอุบัติเหตุ วอนโซเชียลหาคลิปมัดตัวคนร้าย เพื่อพลิกคดี
โลกออนไลน์กำลังช่วยกันแชร์ข้อความขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Yuranan Thabtam โพสต์ข้อความตามหาคลิปวิดีโอหลักฐานในคดีที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องจนเสียชีวิตในย่านดินแดง เมื่อเวลา 06.10 น. ของวันที่ 13 เมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
ผู้โพสต์ระบุว่าผู้เสียชีวิตทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ เขาเพิ่งเลิกงานแล้วกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปหายาย ระหว่างทางกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้บาดเจ็บพยายามขี่รถจักรยานยนต์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตระหว่างทาง
ปัญหาสำคัญของคดีนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันเบื้องต้นว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงอุบัติเหตุ ตำรวจแจ้งให้ทางครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาส่งให้ตำรวจ ผู้โพสต์อธิบายว่าหากมีหลักฐานชัดเจน ตำรวจจะสามารถแก้ไขรูปคดีตามผลการชันสูตรจากโรงพยาบาลได้
ผู้โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้มีคนอัดคลิปวิดีโอช่วงเหตุการณ์รุมทำร้ายนำไปโพสต์ลงในเพจชุมชนย่านดินแดง ทว่ามีแอดมินลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้ว เธอจึงวิงวอนขอให้ผู้ที่มีคลิปนี้ช่วยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดี
ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคน เป็นเด็กขยันทำมาหากิน นิสัยดี เพื่อนร่วมงานทุกคนต่างรักใคร่เอ็นดู ตัดสินใจมาทำงานเสิร์ฟอาหารเพื่อหาเงินเลี้ยงดูยาย ผู้โพสต์รู้สึกสงสารผู้เสียชีวิตอย่างมาก เธอต้องการให้ตำรวจนำตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตกับยาย
“ขอบคุณพลังโซเชียลมากๆเลยนะคะ
ตอนนี้หลักฐานยังได้ไม่ครบค่ะ ไม่ชัดเจน เลยต้องลงเป็น คดีอุบัติเหตุไว้ก่อน ทางใบชันสูตร ￼หลักตามหลักฐานได้ ตร. ก็สู้ไม่ถอยชันกันค่ะ เลยอยากได้คลิปที่ถ่ายวันเกิดเวลาค่ะ แถวดินแดง วันที่ 13 เมษายน 69 เวลา 06:00-06:30 น. ย่านประชาอุทิศ ค่ะ”
