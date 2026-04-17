สภาสหรัฐฯ คว่ำร่างสั่ง “ทรัมป์” ยุติสงครามอิหร่าน เฉือนชนะ 1 เสียง
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ คว่ำร่างสั่งให้ ทรัมป์ ยุติสงครามอิหร่าน หลังเฉือนชนะ 1 เสียง ตามรอยวุฒิสภาที่จำกัดอำนาจทรัมป์ไม่สำเร็จ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ล้มเหลวที่สั่งให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยุติสงครามอิหร่าน หลังจากที่สภาฯลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 214 ต่อ 213 เสียง
โดยการโหวตครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกสภาจากพรรครีพลับลิกันที่โหวตเห็นด้วยกับการยุติสงครามมากขึ้นจากเดิมที่มีการโหวตเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ 219 ต่อ 212 เสียง
ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงครั้งนี้ไปในทิศทางเดียวกันกับที่วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติ 52 ต่อ 47 เสียง คว่ำร่างมติว่าด้วยการจำกัดอำนาจในการทำสงครามของนายทรัมป์
ภายหลังการลงคะแนนเสียงครั้งนี้สมาชิกพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวหาว่าพรรครีพลับลิกันไม่จำกัดอำนาจของผู้นำสหรัฐฯ พร้อมชี้ว่ามีพลทหารเสียชีวิต ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาถอยหลัง รัฐสภาไม่สามารถละทิ้งอำนาจในฐานะที่เป็นฝ่ายหนึ่งของรัฐบาลที่มีอำนาจเท่าเทียมกัน และปล่อยให้ประธานาธิบดีนอกรีตคนนี้ทำสงครามแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อไปได้
ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา มีเพียงรัฐสภาเท่านั้นที่สามารถประกาศสงครามได้ แม้ว่าประธานาธิบดีอาจดำเนินการทางทหารในกรณีป้องกันตนเองโดยทันทีก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: