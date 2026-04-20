วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ข้าราชการ-ธนาคาร-เอกชน เตรียมเฮ ใครได้หยุดยาว?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 09:23 น.
เช็กวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 เฮลั่น ข้าราชการ-ธนาคาร-เอกชน ได้หยุดยาว วางแพลนเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดได้เลย

แม้จะเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาไปไม่นาน แต่เชื่อว่าหลายคนเริ่มมองหาวันหยุดในเดือนถัดไปกันแล้ว สำหรับเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ บอกเลยว่ามีวันสำคัญและวันหยุดยาวให้ได้พักผ่อนกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝั่งข้าราชการ พนักงานเอกชน และธนาคาร

เพื่อให้การวางแผนเดินทางท่องเที่ยว กลับบ้านต่างจังหวัด หรือจะนอนพักผ่อนอยู่บ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม 2569 มาให้เช็กกันชัด ๆ ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 (วันแรงงานแห่งชาติ) : หยุดเฉพาะภาคเอกชนและธนาคาร ส่วนทางด้านข้าราชการไม่หยุด
  • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 (วันฉัตรมงคล) : หยุดพร้อมกันทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน และธนาคาร
  • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2569 (วันพืชมงคล) : หยุดเฉพาะหน่วยงานราชการ ส่วนภาคเอกชนและธนาคารทำงานปกติ
  • วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 (วันวิสาขบูชา) : เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่หยุดทั้งราชการ, เอกชน และธนาคาร
  • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา) : หยุดต่อเนื่องทั้งข้าราชการ, ภาคเอกชน และธนาคาร

ใครได้หยุดยาววันไหนบ้าง?

ในเดือนนี้มีช่วงวันหยุดยาวถึง 2 ช่วงด้วยกัน ตามเวลานี้

1. ฝั่งภาคเอกชนและธนาคาร

  • หยุดยาว 4 วันเต็ม : ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 (วันแรงงานพ่วงวันฉัตรมงคล)
  • หยุดยาว 3 วัน : ช่วงท้ายเดือนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 (วันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย)

2. ฝั่งข้าราชการ

  • หยุดยาว 3 วัน : ช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569
  • หยุดยาว 3 วัน : ช่วงท้ายเดือนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569

สำหรับพี่น้องพนักงานเอกชนหรือมนุษย์เงินเดือนจะได้หยุดตามปฏิทินนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและนโยบายของแต่ละบริษัทเป็นหลัก

ตามกฎหมายแรงงานระบุให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี โดยนายจ้างจะเป็นผู้เลือกจากวันหยุดราชการประจำปีนั้นๆ ดังนั้นเพื่อความแน่นอน แนะนำให้ลองตรวจสอบประกาศวันหยุดจากฝ่ายบุคคลของบริษัทท่านอีกครั้ง เพื่อจะได้วางแผนจองที่พักหรือตั๋วเดินทางได้ราบรื่น

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

