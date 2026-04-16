ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดหลังเจอดราม่ารอบที่แล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 09:33 น.
59

โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดเจอดราม่ารอบที่แล้ว หลังจากที่โพสต์ภาพเปรียบเทียบตัวเองเป็นพระเยซู

เมื่อวันที่ 16 เมษายน สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ภาพลงทรูธโซเชียล เป็นภาพที่ถูกผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นภาพของพระเยซูคริสต์โอบกอดนายทรัมป์ ข้างหลังมีธงชาติสหรัฐอเมริกา พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “พวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้ แต่ผมว่ามันค่อนข้างดีทีเดียว”

โดยภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ภาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯถูกวิจารณ์ หลังโพสต์ภาพตนเองเปรียบเทียบเป็นพระเยซู และใช้มือสัมผัสชายชราและมีแสงออกมาจากมือราวกับว่าเขากำลังรักษาผู้ป่วย ด้านหลังภาพมีเทพีสันติภาพและธงชาติอเมริกัน อย่างไรก็ตามโพสต์นี้ถูกลบในเวลาต่อมา

นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า เขามองว่าตัวเองเป็นหมอ และเขาแค่เล่นสนุกๆกับการเป็นหมอที่ช่วยให้คนรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น พร้อมกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่เขาลบภาพออก เพราะเขาไม่อยากให้ใครสับสน และโบ้ยว่าเป็นความผิดเฟคนิวส์ที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น

ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 เม.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

33 วินาที ที่แล้ว
เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด ข่าว

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ชี้แจงเป็นความบังเอิญโดยสุจริต ยันไม่ได้ลอกเนื้อหา

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

3 อันดับ เลขเด็ด AI งวด 16 เม.ย. 69 สถิติหวยย้อนหลัง 2 ตัวน่าจับตา

15 นาที ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน เศรษฐกิจ

สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน

15 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16/4/69 จับตาเลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งบน้อยห้ามพลาด เด่น 9 รอง 6

16 นาที ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แจกเลขปิงปองงวด 16 เมษายน 2569 เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวด 16/4/69 พาหนุ่มเกณฑ์ทหารล้วงไห ได้เลขสวย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจจับพ่อ น้องยูกิ ทิ้งศพลูกชาย 11 ขวบในป่า สารภาพจัดฉาก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดหลังเจอดราม่ารอบที่แล้ว

28 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร เก็งเลขท้ายก่อนหวยออกวันนี้ 16/4/69

31 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด &quot;หลวงปู่ศิลา&quot; 16 เม.ย. 69 ขันน้ำมนต์งานบุญใหญ่ เลขปฏิทินมงคล เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด “หลวงปู่ศิลา” 16 เม.ย. 69 ขันน้ำมนต์งานบุญใหญ่ เลขปฏิทินมงคล

35 นาที ที่แล้ว
โอกาสถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ด

เฉลย โอกาสถูกหวยรางวัลที่ 1 มีกี่เปอร์เซนต์ ทำไงให้เป็นผู้โชคดี

40 นาที ที่แล้ว
เลฃเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 4 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด 16 เม.ย. 69 ฟันเลขเด่นเน้น ๆ ลุ้นโชคหลังสงกรานต์

41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 16 เม.ย. 69 เปิดตลาดหลังสงกรานต์ พุ่งแตะระดับ 72,900 บาท

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย

51 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 เม.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี รอผลรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันน้ำมันเพียงพอให้ประชาชนกลับบ้าน แต่ขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า-ประหยัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นออสเตรเลียรับผิด ผลิตเนื้อหาอนาจารชนิด Deepfake คดีแรกในประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มร้องเรียน เล่นสงกราน์ถูกลวนลาม โดนดูดคอ ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ทิ้งจดหมายลาตาย ลั่นไกจบชีวิตพร้อมภรรยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมนักข่าว ประณามใช้ IO ใส่ร้าย “ฐปนีย์” ตั้งคำถามซุ่มยิง “สส.กมลศักดิ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” บินถกโอมาน เจรจาใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ-กู้เรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 16 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 16 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 16 4 69 ดูดวง

12 ราศี เตรียมรับโชคใหญ่ เปิดประตูแห่งโอกาส นำทางชีวิตรุ่งโรจน์ตลอดปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 เม.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ชี้แจงเป็นความบังเอิญโดยสุจริต ยันไม่ได้ลอกเนื้อหา

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
