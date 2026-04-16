“ทรัมป์” โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดหลังเจอดราม่ารอบที่แล้ว
โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดเจอดราม่ารอบที่แล้ว หลังจากที่โพสต์ภาพเปรียบเทียบตัวเองเป็นพระเยซู
เมื่อวันที่ 16 เมษายน สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์ภาพลงทรูธโซเชียล เป็นภาพที่ถูกผลิตด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นภาพของพระเยซูคริสต์โอบกอดนายทรัมป์ ข้างหลังมีธงชาติสหรัฐอเมริกา พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “พวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้ แต่ผมว่ามันค่อนข้างดีทีเดียว”
โดยภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ภาย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯถูกวิจารณ์ หลังโพสต์ภาพตนเองเปรียบเทียบเป็นพระเยซู และใช้มือสัมผัสชายชราและมีแสงออกมาจากมือราวกับว่าเขากำลังรักษาผู้ป่วย ด้านหลังภาพมีเทพีสันติภาพและธงชาติอเมริกัน อย่างไรก็ตามโพสต์นี้ถูกลบในเวลาต่อมา
นายทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่า เขามองว่าตัวเองเป็นหมอ และเขาแค่เล่นสนุกๆกับการเป็นหมอที่ช่วยให้คนรู้สึกดีขึ้นเท่านั้น พร้อมกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่เขาลบภาพออก เพราะเขาไม่อยากให้ใครสับสน และโบ้ยว่าเป็นความผิดเฟคนิวส์ที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้น
