สน.ปทุมวัน เปิดบทเฮี้ยบ “หนุ่มหื่น” จับก้นนักข่าวสาว ข้ออ้างสวนทางพฤติกรรม
ตำรวจปทุมวัน เร่งดำเนินคดีฝากขังชายหื่นจับก้นนักข่าวสาว-ขู่ทำร้าย กลางงานสงกรานต์ สีลม ผู้ต้องหาอ้างเมาไม่ได้สติ-อยากขอโทษ
จากกรณีที่วานนี้ (14 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวหญิงรายหนึ่งโพสต์เปิดเผยเรื่องราวสุดเลวร้ายซึ่งเธอเองได้ถูกชายปริศนาแสดงพฤติกรรมลวนลาม ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 13 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณหน้าร้านขายยาจุฬาฯ บนถนนสีลม แขวงและเขตปทุมวัน กทม.
ขณะผู้เสียหายกำลังเดินพิมพ์ข่าวหลังจบไลฟ์ ชายผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาแทรกและใช้มือจับก้น เมื่อถูกถามกลับเป็นภาษาอังกฤษเพราะใบหน้าคล้ายคนจีน ชายคนดังกล่าวกลับตอบชัดถ้อยชัดคำว่า เป็นคนกรุงเทพฯ และไม่มีอาการมึนเมาแต่อย่างใด โดยผู้สื่อข่าวได้ตำหนิและโชว์บัตรสื่อพร้อมกับยืนยนัจะเอาเรื่อง
ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดอาการคลุ้มคลั่ง พยายามพุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายและสาวหมัดใส่นักข่าวสาวตลอดเวลา จนพลเมืองดีในละแวกนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยกันล็อคตัวไว้ อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพลเมืองดีอีกหลายรายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวรายหนึ่งถึงกับร้องไห้เสียขวัญเพราะถูกชายคนนี้ดึงกางเกงลงมาตรงก้นในที่สาธารณะ
สุดท้าย ตำรวจสายตรวจ สน.ปทุมวัน ได้เข้าชาร์จตัวระงับเหตุทันท่วงที
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวขึ้นรถ โดยผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมา นายเมธาสิทธิ์ ยกมือปิดใบหน้าตลอดเวลา
ถามต่อว่าอยากจะขอโทษผู้เสียหายหรือไม่ ผู้ก่อเหตุรีบสำนึกผิดและบอกว่า อยากจะขอโทษเพราะตนเมาไม่ได้สติ ขอโทษพี่เขาด้วย ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสได้ขอโทษ ตอนนี้ตนรู้สึกเครียดมาก ย้ำว่าอยากจะขอโทษแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยเลย และกระทำไปโดยไม่มีสติ ไม่ได้ตั้งใจและสำนึกผิด โดยที่ผ่านมาตนไม่เคยกระทำแบบนี้ ไม่ได้เป็นคนมีนิสัยแบบนี้ ขอโทษด้วย
ล่าสุดพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว ท้ายคำร้องให้เหตุผลระบุว่า เนื่องจากกลัวว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเหยื่อรายอื่นหรือไม่ จึงนำตัวส่งฝากขังศาลทันที.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: