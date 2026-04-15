ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ ต้องสงสัยทิ้งศพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 10:35 น.
ด่วน! คดีพบศพเด็ก 11 ขวบกลางป่าเกียวโต ตำรวจบุกค้นบ้านพ่อแม่ พุ่งเป้าคนในครอบครัว
ตำรวจภูธรจังหวัดเกียวโตได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของ ด.ช.ยูกิ อาดาจิ ในเมืองโซโนเบะ ด้วยข้อหาต้องสงสัยทิ้งศพ/ปิดบังซ่อนเร้นศพ เร่งสอบสวนคนในครอบครัวเพื่อค้นหาความจริง

ความคืบหน้าล่าสุดกรณีพบศพ ด.ช.ยูกิ อาดาจิ วัย 11 ขวบ กลางป่าในเมืองนันตัง จังหวัดเกียวโต ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของครอบครัวเด็กชายในข้อหาต้องสงสัยปิดบังซ่อนเร้นศพ ประเด็นที่สังคมและสื่อมวลชนกำลังจับตามองอย่างหนักในขณะนี้คือ ทิศทางการสืบสวนที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลในครอบครัว

ตำรวจพบจุดน่าสงสัยหลายประการที่นำไปสู่การพุ่งเป้าตรวจค้นบ้านพัก เริ่มจากข้อมูลการหายตัวไปซึ่งระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม พ่อเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับลูกชาย เขาขับรถมาส่งเด็กบริเวณใกล้กับโรงเรียน ก่อนที่เด็กจะลงจากรถและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

จุดสังเกตต่อมาเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหา ผู้ที่ไปพบกระเป๋านักเรียนสีเหลืองของเด็กตกอยู่ในป่า ห่างจากโรงเรียนไปราว 3 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม กลับกลายเป็นเครือญาติของเด็กเอง

เมื่อเจ้าหน้าที่พบศพ สภาพศพของเด็กชายไม่ได้ถูกฝังหรืออำพราง ไม่มีบาดแผลฉกรรจ์ตามร่างกาย และไม่สวมรองเท้า ร่องรอยเหล่านี้ทำให้ตำรวจตัดสินใจใช้มาตรการบุกเข้าตรวจค้นบ้านพัก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเครือญาติอย่างรัดกุม

แม้พ่อจะแสดงความพยายามในการออกตระเวนแจกใบปลิวตามหาลูกชายตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากลูกหายตัวไป แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงบุกเข้าตรวจค้นบ้านของสามีภรรยาคู่นี้ตั้งแต่เช้าตรู่

เพื่อนบ้านในละแวกนั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงหลังมานี้แทบจะไม่เห็นหน้าเด็กเลย ข้อมูลนี้เพิ่มข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็กก่อนที่จะเสียชีวิต ประกอบกับสื่อหลายสำนักเริ่มลงพื้นที่เจาะลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่

ขณะนี้คดีดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างระมัดระวัง เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายวัย 11 ขวบรายนี้กันแน่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 15 เม.ย. 2569 10:32 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 10:35 น.
124
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

