สเปนพบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้โดยสารจากเรือสำราญที่ถูกกักตัว ทางการสเปนยืนยันเตรียมพร้อมแผนการรับมือไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่าทางการสเปนยืนยันว่าพบผู้ป่วยไวรัสฮันตาเพิ่มอีก 1 ราย โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 14 ผู้โดยสารที่อพยพออกจากเรือ MV Hondius ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดในครั้งนี้
โดยผู้ป่วยคนดังกล่าวถูกกักตัวอยู่ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งภายหลังพบว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวติดเชื้อก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลต่อไป
สำหรับผู้ป่วยคนดังกล่าวนั้นเป็นชาวสเปนคนที่ 2 ที่ยืนยันว่าติดเชื้อ โดยกระทรวงสาธารณสุขสเปนกล่าวยืนยันกับประชาชนว่าพวกเขาได้เตรียมพร้อมมาตราการแยกตัวและควบคุมไว้แล้ว และแม้ว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่ม แต่ก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดสู่สาธารณะ
ไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ติดเชื้อปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ เหนื่อย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19 แม้ว่าเชื้อจะสามารถแพร่จากคนสู้คนได้ แต่เป็นไปได้ยาก
