เปิดปมรื้อคดี “มาราโดนา” แฉทีมแพทย์มือสมัครเล่น ปล่อยทิ้งในบ้านสุดเวทนา
อัยการอาร์เจนตินาเปิดฉากไต่สวนคดีการเสียชีวิตของ ดิเอโก มาราโดนา รอบใหม่ จี้ทีมแพทย์ 7 รายฐานละเลยจนทำให้เกิดการฆาตกรรม แฉเบื้องหลังสุดสลดก่อนสิ้นใจ
ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญระดับโลกกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง เมื่อศาลในซาน อิซิโดร ใกล้กับกรุงบัวโนสไอเรส เริ่มการพิจารณาคดีรอบใหม่เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของ ดิเอโก มาราโดนา ยอดนักเตะระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินา โดยอัยการระบุว่า นี่ไม่ใช่เพียงการเสียชีวิตตามธรรมชาติ แต่เป็นการ “ฆาตกรรม” จากความประมาทเลินเล่อของทีมแพทย์
อัยการปาทริซิโอ แฟร์รารี สร้างความตกตะลึงกลางศาลด้วยการชูภาพถ่ายสุดท้ายของมาราโดนาในสภาพที่น่าเวทนา พร้อมประณามทีมแพทย์ทั้ง 7 คนว่า เป็นเพียง “กลุ่มมือสมัครเล่น” ที่เพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนภัยด้านสุขภาพหลายครั้ง โดยระบุว่า สถานที่ที่ตำนานนักเตะใช้พักฟื้นหลังผ่าตัดสมองนั้นเปรียบเสมือน “บ้านแห่งความสยองขวัญ”
ข้อมูลที่น่าสะเทือนใจในชั้นศาลเผยว่า มาราโดนาต้องนอนทรมานอยู่ในห้องมืดเพียงลำพังนานกว่าครึ่งควันก่อนจะเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว
มีข้อหาว่า ทีมแพทย์ปล่อยให้เขาดื่มเบียร์ตั้งแต่เช้า และแอบผสมยานอนหลับในเหล้าตอนกลางคืน รวมถึงการใช้สายยางฉีดน้ำล้างตัวแทนการพาไปอาบน้ำ
ผลชันสูตรพบว่า หัวใจของเขามีขนาดโตกว่าปกติถึงสองเท่า และยังมีอาการตับแข็งรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
จำเลยทั้ง 7 และการต่อสู้ในชั้นศาล
ทีมแพทย์ที่ถูกสั่งฟ้องฐานฆาตกรรมโดยประมาท ประกอบด้วย ศัลยแพทย์ระบบประสาท, จิตแพทย์, นักจิตวิทยา และพยาบาลรวม 7 ราย ซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธ โดยฝ่ายจำเลยอ้างว่า การเสียชีวิตของมาราโดนาเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพเรื้อรังและการใช้สารเสพติดในอดีต
ทั้งนี้ การพิจารณาคดีรอบแรกเคยล่มไปเมื่อปีก่อน หลังจากพบว่า ผู้พิพากษาแอบไปให้สัมภาษณ์ในสารคดีเบื้องหลังคดีจนถูกบังคับให้ลาออก ทำให้การกลับมาพิจารณาคดีในครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากแฟนบอลทั่วโลก
เฟร์นันโด บูร์ลันโด ทนายความของลูกสาวมาราโดนายืนยันว่า “พ่อของพวกเธอถูกฆ่า” และการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมาย แต่คือการกอบกู้ศักดิ์ศรีให้แก่ชายผู้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลก หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง จำเลยกลุ่มนี้อาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 8 ถึง 25 ปี
ทั้งนี้จากรายงานข่าวการเสียชีวิตตอนแรก ระบุ มาราโดนา จากไปจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่บ้านพักในกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อ 25 พ.ย. 2020 ขณะมีอายุ 60 ปี หลังจากเข้ารับการผ่าตัดอาการเลือดคั่งในสมอง
แม้ร่างจะจากไป แต่ชื่อของ ดิเอโก มาราโดนา ยังคงเป็นอมตะในใจชาวอาร์เจนตินา และทุกคนกำลังรอคอยว่าบทสรุปของความยุติธรรมใน “บ้านสยองขวัญ” แห่งนี้จะจบลงอย่างไร
ที่มา : เดอะซัน
