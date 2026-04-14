รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น “นักข่าวสาว” กลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ
“วาล์ว” นักข่าวสาวเดลินิวส์ยืนหยัดสู้ ปกป้องศักดิ์ศรีหลังโดนลวนลามกลางงานสงกรานต์สีลม แฉพฤติกรรมสุดกร่างพยายามทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย พลเมืองดีช่วยล็อคตัววุ่นก่อนส่งดำเนินคดีอนาจาร
เทศกาลสงกรานต์สีลมปีนี้เกือบกลายเป็นฝันร้ายของผู้หญิงหลายคน เมื่อ “วาล์ว” ผู้สื่อข่าวของเดลินิวส์ เปิดเผยประสบการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ หลังถูกชายปริศนาลวนลามขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว
นักข่าวสาวโพสต์เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ 13 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณหน้าร้านขายยาจุฬาฯ บนถนนสีลม ขณะที่กำลังเดินพิมพ์ข่าวหลังจบไลฟ์ มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแทรกและใช้มือจับก้นของเธอ เมื่อถูกถามกลับเป็นภาษาอังกฤษเพราะใบหน้าคล้ายคนจีน ชายคนดังกล่าวกลับตอบชัดถ้อยชัดคำว่า เป็นคนกรุงเทพฯ และไม่มีอาการมึนเมาแต่อย่างใด
ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ ผู้เสียหายแสดงตัวว่า เป็นผู้สื่อข่าวและไม่ยอมความ ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดอาการคลุ้มคลั่ง พยายามพุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายและสาวหมัดใส่เธอตลอดเวลา จนพลเมืองดีในละแวกนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยกันล็อคตัวไว้
โดยท่ามกลางสถานการณ์ชุลมุน ได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพลเมืองดีอีกหลายรายเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พวกเขาก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวรายหนึ่งถึงกับร้องไห้เสียขวัญเพราะถูกชายคนนี้ดึงกางเกงลงมาตรงก้นในที่สาธารณะ
ต่อมา ตำรวจสายตรวจ สน.ปทุมวัน ได้เข้าชาร์จตัวระงับเหตุทันท่วงที แม้จะถูกจับกุมแต่ผู้ก่อเหตุยังคงมีท่าทีกร่าง ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และสบถคำหยาบคายใส่ผู้เสียหายตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม วาล์วยืนยันที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเข้าแจ้งความดำเนินคดีจนถึงที่สุด
สถานะคดีล่าสุด ตำรวจได้ดำเนินคดีในข้อหาอนาจาร พร้อมคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน เนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม และเตรียมนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในวันที่ 15 เมษายน 2569 นี้.
- สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?
- หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส
- ประวัติ นัตตี้ ข่าวสด นักข่าวสาวเจ้าของไวรัล โสดแล้วงานเยอะ ดีกรีไม่ธรรมดา
