ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์
ครูสาววัย 25 ปี มีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนชายวัย 17 ปี นานถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง ขณะที่สามีไปล่าสัตว์ รายงานปัจจุบันยังพักอาศัยร่วมกัน
แม็กเคนนา คินเดรด (McKenna Kindred) ปัจจุบันอายุ 27 ปี ถูกจับได้ว่า มีพฤติกรรมฉาวด้วยการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมไปหาเด็กนักเรียนชายซึ่งเป็นเหยื่อวัย 17 ปี มาหลายเดือน ก่อนที่จะพากลับบ้านที่สโปเคน รัฐวอชิงตัน ในเดือนพ.ย. 2022
ข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโรงเรียนมัธยมเซ็นทรัลแวลลีย์ซึ่งครูสาวรายนี้ทำงานอยู่ และเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนๆ ว่า เด็กหนุ่มคนนี้ “ติดเซ็กส์” โดยหนึ่งในนักเรียนที่ไม่เปิดเผยชื่อได้เข้าไปในบัญชีอินสตาแกรมและพบข้อความส่วนตัวของคินเดรด
เธอเขียนว่า “ฉันเสียใจที่คุณต้องออกจากห้องของฉัน เมื่อเด็กผู้หญิงคนอื่นพูดถึงคุณในห้องเรียน ฉันรู้สึกโกรธ”
นอกจากนี้ยังมีข้อความของครูสาวที่ระบุ “เราเกือบโดนจับได้แล้ว ฉันเสียใจมากตอนที่นักเรียนคนนั้นเดินเข้ามา ฉันอยากให้คุณกอดฉัน ฉันชอบที่คุณสัมผัสตัวฉันจริงๆ”
ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนของ 4 ปีก่อน ขณะที่ทั้งคู่ยังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกัน คินเดรดส่งข้อความหานักเรียนและแลกเปลี่ยนภาพเปลือยทางข้อความ ก่อนที่จะชวนไปที่ห้องพัก
ด้านเด็กหนุ่มยอมรับว่า ไปถึงที่เกิดเหตุระหว่างเวลา 18.30 น. -19.00 น. ในคืนที่มีเพศสัมพันธ์กันเหยื่อสารภาพว่า เริ่มต้นด้วยการดูหนังจากนั้นก็จูบกันและมีเพศสัมพันธ์กันบนโซฟาเป็นเวลา 10 นาที ก่อนที่จะย้ายไปที่ห้องนอนของครู
เหยื่อบอกว่า พวกเขามีเพศสัมพันธ์กันเป็นเวลา 3 ชม.โดยเสร็จสิ้นเวลา 22.00 น. ก่อนที่จะคุยกันสักพักแล้วอาบน้ำ
เด็กหนุ่มออกจากที่นั่นประมาณ 23.30 น. นั่นเป็นเพียงครั้งเดียวที่เชื่อว่า เด็กหนุ่มและคินเดรดมีเพศสัมพันธ์กัน แต่เพื่อนๆ นักเรียนสงสัยว่า ครูกับลูกศิษย์ที่เป็นเหยื่อมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมในโอกาสอื่นๆ รวมถึงที่โรงเรียนด้วย
เพื่อนที่แฮ็กบัญชีอินสตาแกรมของเด็กวัยรุ่นนั้นยังได้ถ่ายรูปข้อความเหล่าและรายงานให้ครูคนอื่นทราบ ต่อมาจึงมีการโทรแจ้งตำรวจสโปเคนแวลลีย์ จึงเป็นเหตุให้ครูคินเดรดถูกจับกุมในเดือนมี.ค. 2024 และถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
ในรัฐวอชิงตัน อายุที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยินยอมมีเพศสัมพันธ์ได้คือ 16 ปี แต่ผู้มีอำนาจอย่างครูคินเดรดก็ยังสามารถถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนได้จนถึงอายุ 18 ปี
ล่าสุด ครูสาวถูกตัดสินให้รอลงอาญา 24 เดือน และถูกสั่งให้ลงทะเบียนในทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศเป็นเวลา 10 ปี แต่ถึงกระนั้น ครูคินเดรดก็ยังคงอยู่กับสามีที่เป็นทนายความ โดยทั้งคู่พักอาศัยอยู่ในบ้านราคา 500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 15 ล้านบาท) ตามรายงานของเดลีเมล์.
ที่มา AOL
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ครูสาวส่อคุกอ่วม 40 ปี ลวงศิษย์วัย 16 เปย์สมาร์ทโฟนส่งรูปสยิว
- ครูมะกันถูกรถทับดับ ลื่นล้มขณะวิ่งตามนักเรียนแกล้งปาทิชชู่ใส่ต้นไม้บ้าน
- ครูสาวไฮสคูลมะกัน สารภาพผิดคดีฉาวซั่มลูกศิษย์วัย 15 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: