พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด
ตำรวจพบหลักฐานสำคัญตกในรถกระบะมรณะ หลังพุ่งชนเด็ก 4 ชีวิต ที่เชียงคาน เผยคนขับยังเหม่อลอยพูดไม่รู้เรื่อง ชาวบ้านแฉนาทีลงจากรถโวยวายคล้ายคนคลั่ง
กรณีเด็กชาย 4 ชีวิตขี่รถจยย.ซ้อน 4 กลับจากเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงคาน จ.เลย ถูกรถกระบะข้ามเลนชนจนเสียชีวิต 4 ราย ที่ถนนขาเข้า เลย-เชียงคาน บ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 อดีตนักเรียนศิษย์เก่าและนักฟุตบอล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
ความคืบหน้าล่าสุด นายวุฒิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี คนขับรถกระบะ ที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก นอนรักษาตัวอยู่ที่รพ. โดยตำรวจได้มีการไปสอบปากคำแต่นายวุฒิชัยยังไม่สามารถให้ปากคำได้ และอยู่ในอาการที่เหม่อลอยคล้ายคนไม่ได้สติ พูดจาไม่รู้เรื่อง
จากนั้นตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงคาน ได้ตรวจค้นรถกระบของนายวุฒิชัย พบหลอดเสพยาตกอยู่ที่พื้นที่นั่งคนขับ จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และยังมีชาวบ้านที่ถ่ายคลิปวันที่เกิดเหตุได้ว่า นายวุฒิชัยหลังขับรถกระบะชนจยย.จนเด็กชาย 4 คน เสียชีวิต ได้ลงจากรถไม่สวมเสื้อ ร้องเอะอะโวยวาย วิ่งเข้าไปในบ้านคนที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไร และมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร จนมีตำรวจมานำตัวออกไป
ทราบต่อมาว่า ก่อนเกิดเหตุนายวุฒิชัย ได้กินเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้าน เพื่อนที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน ขอร้องช่วยขับรถไปเป็นเพื่อนไปรับเมียที่แก่งคุดคู้ จนมาประสบอุบัติเหตุชนรถ จยย. มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก 4 คน ส่วนผลตรวจแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างรอผลจากทางโรงพยาบาล และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
บ้านของเด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อายุ 14 ปี เด็กชายชวนากร อายุ 13 ปี เด็กชายภัทรพงษ์ อายุ 14 ปี และนายกิตติคุณ อายุ 16 ปี คนขี่รถ จยย. พบว่าแต่ละครอบครัวนำร่างลูกชายออกจากโรงพยาบาลเชียงคานตั้งแต่เมื่อคืน นำมาบำเพ็ญกุศลตามศาสนาคริสต์ที่บ้าน ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว
โดยร่างเด็กที่เสียชีวิตนั้น มีกำหนดนำไปฝั่งที่สุสานคริสต์ภายในหมู่บ้าน วันเสาร์ที่ 18 เม.ย.นี้.
ขอบคุณข้อมูล : AmarinTV
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ระทึก รถ SUV พุ่งชนเด็กประถมหน้า รร.ในปักกิ่ง บาดเจ็บระนาว เด็กอายุ 6-12 ปี
- รวบหนุ่มหื่น! เนียนจับก้น นักข่าวสาวกลางสีลม พบต่างชาติ-คนไทยโดนอื้อ
- หนุ่มหอมแก้มสาว กลางวงเล่นน้ำสงกรานต์ สุดท้ายเจอมีดกะซวกสาหัส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: