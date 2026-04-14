ข่าวอาชญากรรม

พบหลอดเสพยา ในรถกระบะข้ามเลนชน จยย. 4 ศพ ญาติจี้ลงโทษถึงที่สุด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 เม.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 14 เม.ย. 2569 17:10 น.
55
กระบะชนเด็กกลับจากเล่นน้ำ สงกรานต์เชียงคาน
แฟ้มภาพ

ตำรวจพบหลักฐานสำคัญตกในรถกระบะมรณะ หลังพุ่งชนเด็ก 4 ชีวิต ที่เชียงคาน เผยคนขับยังเหม่อลอยพูดไม่รู้เรื่อง ชาวบ้านแฉนาทีลงจากรถโวยวายคล้ายคนคลั่ง

กรณีเด็กชาย 4 ชีวิตขี่รถจยย.ซ้อน 4 กลับจากเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงคาน จ.เลย ถูกรถกระบะข้ามเลนชนจนเสียชีวิต 4 ราย ที่ถนนขาเข้า เลย-เชียงคาน บ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 อดีตนักเรียนศิษย์เก่าและนักฟุตบอล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย

ความคืบหน้าล่าสุด นายวุฒิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี คนขับรถกระบะ ที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก นอนรักษาตัวอยู่ที่รพ. โดยตำรวจได้มีการไปสอบปากคำแต่นายวุฒิชัยยังไม่สามารถให้ปากคำได้ และอยู่ในอาการที่เหม่อลอยคล้ายคนไม่ได้สติ พูดจาไม่รู้เรื่อง

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

จากนั้นตำรวจชุดสืบสวน สภ.เชียงคาน ได้ตรวจค้นรถกระบของนายวุฒิชัย พบหลอดเสพยาตกอยู่ที่พื้นที่นั่งคนขับ จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และยังมีชาวบ้านที่ถ่ายคลิปวันที่เกิดเหตุได้ว่า นายวุฒิชัยหลังขับรถกระบะชนจยย.จนเด็กชาย 4 คน เสียชีวิต ได้ลงจากรถไม่สวมเสื้อ ร้องเอะอะโวยวาย วิ่งเข้าไปในบ้านคนที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 50 เมตร บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไร และมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร จนมีตำรวจมานำตัวออกไป

ตำรวจตรวจสอบสภาพรถคันที่เกิดเหตุ
ภาพ @อมรินทร์ทีวี

ทราบต่อมาว่า ก่อนเกิดเหตุนายวุฒิชัย ได้กินเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้าน เพื่อนที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน ขอร้องช่วยขับรถไปเป็นเพื่อนไปรับเมียที่แก่งคุดคู้ จนมาประสบอุบัติเหตุชนรถ จยย. มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก 4 คน ส่วนผลตรวจแอลกอฮอล์อยู่ระหว่างรอผลจากทางโรงพยาบาล และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา

บ้านของเด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อายุ 14 ปี เด็กชายชวนากร อายุ 13 ปี เด็กชายภัทรพงษ์ อายุ 14 ปี และนายกิตติคุณ อายุ 16 ปี คนขี่รถ จยย. พบว่าแต่ละครอบครัวนำร่างลูกชายออกจากโรงพยาบาลเชียงคานตั้งแต่เมื่อคืน นำมาบำเพ็ญกุศลตามศาสนาคริสต์ที่บ้าน ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว

โดยร่างเด็กที่เสียชีวิตนั้น มีกำหนดนำไปฝั่งที่สุสานคริสต์ภายในหมู่บ้าน วันเสาร์ที่ 18 เม.ย.นี้.

ขอบคุณข้อมูล : AmarinTV

ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

