ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ช่วงนี้โลกออนไลน์เต็มไปด้วยสีชมพูเมื่อคุณแม่คนสวย ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ ดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้บทบาทชีวิตคู่กับอดีตสามี ทิม พิธา จะจบลงไปนานแล้ว ทั้งสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อกับแม่ดูแลลูกสาวอย่างดีเยี่ยม แฟนคลับหลายคนต่างเอาใจช่วยอยากให้เธอมีความรักครั้งใหม่ที่ดี
ล่าสุด ต่าย ชุติมา ออกมาเปิดเผยเรื่องราวหัวใจว่าตอนนี้สถานะไม่โสดแล้ว เรื่องที่ทำเอาหลายคนประหลาดใจคือความรักครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้น เธอคบหาดูใจกับหนุ่มคนพิเศษมานานถึง 6 ปี ถือเป็นการใช้เวลาบ่มเพาะความรักอย่างมั่นคงยาวนาน
ความหวานชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเธอเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอิตาลี ทริปนี้เธอไม่ได้ไปคนเดียว มีภาพคู่กับแฟนหนุ่มออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชม แม้ภาพดังกล่าวจะยังไม่ได้เปิดเผยใบหน้าฝ่ายชายชัดเจน ภาพการจับมือท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกก็แสดงให้เห็นถึงความสุขของทั้งคู่อย่างชัดเจน
ภาพทริปเที่ยวยุโรปชุดนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรยากาศการเดินทางทำให้พวกเขาหวนคิดถึงภาพยนตร์เรื่อง หนีตามกาลิเลโอ ซึ่งเป็นผลงานสร้างชื่อของเธอ แฟนคลับพากันแซวว่าทริปอิตาลีครั้งนี้เหมือนเป็นภาคต่อในชีวิตจริงที่มีตอนจบอย่างมีความสุขที่สุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: