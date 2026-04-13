นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 11:00 น.
ริโกะ โฮชิโนะ นางเอกเอวีเฉลยความลับยาปลุกอารมณ์ในหนัง แฟนคลับทั่วโซเชียลถึงกับอึ้ง อ่านเบื้องหลังฉากสุดเผ็ดร้อนที่แท้จริงคือการแสดงล้วนๆ

วงการหนังผู้ใหญ่มีเบื้องหลังที่หลายคนคาดไม่ถึง ผู้ชมมักคุ้นตากับฉากเร้าอารมณ์สุดหวือหวา ผู้กำกับมักใส่พล็อตเรื่องการใช้ยาปลุกอารมณ์เพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้นักแสดง เรื่องจริงเบื้องหลังกองถ่ายกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ใครหลายคนคิด

เว็บไซต์ข่าวอีทีทูเดย์รายงาน ริโกะ โฮชิโนะ นางเอกเอวีชาวญี่ปุ่นออกมาแฉความลับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เธอเปิดเผยว่ายาปลุกอารมณ์ที่เห็นกันบ่อยในหนังผู้ใหญ่นั้น แท้จริงแล้วคือน้ำเชื่อมผสมสีธรรมดา อาการเร่าร้อนทุรนทุรายจนแทบขาดใจของบรรดานางเอกล้วนมาจากฝีมือการแสดงขั้นเทพทั้งสิ้น

อีเจี้ยนฮวนชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการเอวีชาวไต้หวันให้ข้อมูลผ่านนิตยสาร PLAY AV NO.1 เขาบอกว่าช่วงนี้ชาวเน็ตญี่ปุ่นพากันบ่นผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ผู้ชมเริ่มเอือมระอากับพล็อตเรื่องยาปลุกอารมณ์ที่มีเกลื่อนตลาด อาการตอบสนองของนักแสดงก็ดูเกินจริงจนขาดความสมเหตุสมผล ผู้ชมบางคนถึงกับตั้งคำถามว่าค่ายหนังเห็นผู้ชมเป็นเด็กหลอกง่ายหรือเปล่า หลายคนเคยสงสัยว่านักแสดงดื่มอะไรเข้าไปถึงมีอาการรุนแรงเบอร์นั้น

คำตอบจากริโกะ โฮชิโนะ ไขข้อข้องใจให้ชาวเน็ตได้อย่างหมดจด ยาปลุกอารมณ์ในตำนานคือน้ำเชื่อมหวานเจี๊ยบ อาการรุ่มร้อนทั้งหมดคือการใช้จินตนาการร่วมกับฝีมือการแสดง ความจริงข้อนี้ทำให้ชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างเมามัน ผู้ชมบางส่วนเปลี่ยนมุมมองหันมาชื่นชมความเป็นมืออาชีพของนักแสดงเอวีที่สามารถตีบทแตกกระจายจนคนดูเชื่อสนิทใจ

ยาปลุกเซ็กซ์มีจริงไหม

ยาปลุกเซ็กซ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศรุนแรงทันทีหลังจากกินเข้าไปนั้น ไม่มีอยู่จริงในทางการแพทย์ ภาพที่เห็นในละครหรือโฆษณาเกินจริงตามอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงความเชื่อที่ผิด ส่วนใหญ่ยาที่แอบอ้างมักเป็นสารอันตรายที่ส่งผลต่อระบบประสาทหรือร่างกายในทางที่ผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตมากกว่าจะช่วยเรื่องอารมณ์ทางเพศ

ยาที่คนมักเข้าใจผิดบ่อยที่สุดคือยากล่อมประสาท ยานอนหลับ หรือยาเสียสาว ซึ่งสารเหล่านี้ไม่ได้กระตุ้นความต้องการ แต่ทำให้เหยื่อเกิดอาการสะลึมสะลือ มึนงง หรือหมดสติจนไม่สามารถประคองสติหรือช่วยเหลือตัวเองได้ อีกกลุ่มคือสารสกัดจากแมลงที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ทางเดินปัสสาวะอักเสบจนอวัยวะเพศบวมแดง ซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บรุนแรงไม่ใช่การตื่นตัวทางเพศที่ปลอดภัย

สำหรับยาที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช่น ไวอากร้า มีหน้าที่หลักเพียงช่วยให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้ดีขึ้นเพื่อให้แข็งตัวได้นานขึ้นเท่านั้น โดยยาจะไม่ออกฤทธิ์เลยหากเจ้าตัวไม่มีความรู้สึกทางเพศอยู่ก่อนแล้ว และยาเหล่านี้ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะมีผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจและความดันโลหิต

หากมีปัญหาเรื่องความต้องการทางเพศลดลง สาเหตุส่วนใหญ่มักมาจากระดับฮอร์โมน ความเครียด หรือสภาพจิตใจ การเลือกซื้อยาเถื่อนมาใช้เองนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้ว ยังเสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนที่เป็นพิษ ดังนั้นการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดครับ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

