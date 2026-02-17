ข่าวดาราบันเทิง

บีบหัวใจ! ต่าย ชุติมา ร้องไห้ส่ง น้องพิพิม เรียนต่อตปท. ‘ทิม พิธา’ เคลื่อนไหวแล้ว

เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:07 น.
ต่าย ชุติมา กอดลาน้องพิพิม บินเรียนต่อบอสตัน

ต่าย ชุติมา กอดลาทั้งน้ำตาส่ง “น้องพิพิม” บินลัดฟ้าเรียนต่อบอสตัน 5 เดือนตามคำขอลูกสาว ด้าน ทิม พิธา รับช่วงต่อเช็กอินฮ่องกง ครอบครัวโพสต์ซึ้ง ย้ำหนูเกิดจากความรักของพ่อแม่

หัวอกคนเป็นแม่ใจหายเมื่อต้องส่งลูกน้อยบินเดี่ยวสู่โลกกว้าง ล่าสุด ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ อดีตภรรยาของ ทิม พิธา เผยภาพนาทีสุดซึ้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางมาส่งลูกสาวสุดที่รัก น้องพิพิม ไปเรียนต่อบอสตัน สหรัฐอเมริกา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความคิดถึง

แม่ต่ายโพสต์โมเมนต์กอดลาลูกสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว tye.chutima ภาพของน้องพิพิมที่ใบหน้าเศร้าและมีน้ำตาคลอ ยืนให้คุณแม่จัดแจงเสื้อผ้าและกอดให้กำลังใจ แม้ภาพที่ออกมาจะดูเศร้า แต่เบื้องหลังการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจของ น้องพิพิม เอง

ต่าย ชุติมา กอดลาน้องพิพิม บินลัดฟ้าเรียนต่อนอก 5 เดือน
ภาพจาก Instagram : tye.chutima

ต่อมา ทิม​ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ภาพน้องพิพิมขณะที่อยู่ที่สนามบินฮ่องกง คาดการณ์ว่าจะเป็นการเดินทางต่อไปยังบอสตัน สหรัฐอเมริกา

พิธา เดินทางพร้อมน้องพิพิม
ภาพจาก Instagram : tim_pita

ก่อนหน้านี้ ต่าย ชุติมา เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการวางแผนอนาคตลูกสาว ระบุว่า “น้องไปเรียนที่ต่างประเทศ​ให้ไปทดลองประมาณ 5 เดือน​ มีการคุยกับลูกว่าอยากไปใช่ไหม เราก็ไม่อยากไปห้าม เพราะจริง ๆ รู้สึกว่ายังเด็กไป แต่พอเขามาขอก็ลองให้ไประยะสั้น ๆ​ เราก็อนุญาตให้ไป​ แต่จริง ๆ อยากให้รอโตกว่านี้​ อยากให้มีความคิดในการตัดสินใจอะไรได้มากกว่านี้

ด้วยวัยตอนนี้มันเป็นวัยที่ใกล้ชิดพ่อแม่​ แต่ถ้าต้องห่างไปก็กลัวว่าจะทำให้ต้องห่างกัน​ แต่ถ้าเกิดวัยที่เขาโตพอประมาณแล้ว​ ที่เขาเหมือนจะไปติดเพื่อนแล้ว​ก็เป็นเรื่องของเขา​ว่าเขาจะไปผจญภัยโลกกว้างอะไรก็ไป”​

อย่างไรก็ดี เธอวางแผนไว้ว่าจะบินไปเยี่ยมในช่วงที่โรงเรียนมีเบรกสั้น ๆ 10 วัน เพื่อพาพิพิมเที่ยว

นอกจากโมเมนต์แม่ลูกแล้ว ครอบครัวของต่ายยังได้โพสต์ข้อความเตือนใจสุดซึ้ง กล่าวว่า “กิ๋มและกู๋อยู่ทุกช่วงเวลาสำคัญของมาม๊าหนู ตั้งแต่หนูยังไม่เกิด จนหนูเกิดและเติบโต อยากบอกให้หนูรู้ว่าสิ่งที่กู๋และกิ๋มเห็นมาโดยตลอด คือ หนูเกิดจากความรักของทั้งแม่และพ่อ และเป็นแบบนั้นเสมอมา ฉะนั้นเพื่อให้หนูเติบโตมาอย่างดีที่สุด และได้รับความรักเต็มเปี่ยมจากทั้งพ่อและแม่ การดูแลหนูจึงเป็นสิทธิ์ของทั้งพ่อและแม่คนละครึ่ง”

ต่าย ชุติมา กอดลาน้องพิพิม บินลัดฟ้าเรียนต่อนอก 5 เดือน
ภาพจาก Instagram : tye.chutima

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ก.พ. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 17 ก.พ. 2569 10:07 น.
sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger

