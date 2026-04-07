ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

ก้อย อรัชพร เปิดใจเล่าจุดเริ่มต้นรัก ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนักวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. จนคิดว่ารูปเอไอ อ่านเส้นทางความสัมพันธ์จากพี่น้องสู่คนรู้ใจที่นี่
ก้อย อรัชพร ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับ ทิม พิธา ในรายการปล่อยกูไป ทำเอาเพื่อนสนิทอย่าง กาน เอก ดรีม รวมไปถึงแฟนคลับตกใจกันถ้วนหน้า พีคสุดคือตอนที่ก้อยโพสต์ภาพเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นักแสดงสาวเล่าว่า ตนรู้จักกับทิม พิธาตั้งแต่ตอนที่เขามาออกรายการ ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ ทั้งสองคนติดต่อกันมาเรื่อยๆ ในฐานะเพื่อน ฝ่ายชายไม่ได้เข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา ความสัมพันธ์พัฒนาจากการเป็นเพื่อนกัน ความรู้สึกเพิ่งมาเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงหลัง
กาน เพื่อนสนิทของก้อย เล่าเหตุการณ์วันเปิดตัวช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่ม แก๊งเพื่อนกำลังจองตั๋วไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น พอทุกคนเห็นรูปภาพที่ก้อยโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ทุกคนพากันตกใจร้องลั่น เฟย ซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนทราบมาก่อนหน้าว่าก้อยกำลังคุยกับใครสักคนแบบจริงจัง พอเห็นรูปยังต้องส่งข้อความมาถามว่านี่คือรูปเอไอหรือเปล่า เพราะเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง
ก้อยเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจทำความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ชัดเจน เพราะตนรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียว การทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นเรื่องที่ควรทำ ฝ่ายชายโตเป็นผู้ใหญ่ เขาไม่ชอบทำอะไรให้ยุ่งยาก พอเขาถามเรื่องสถานะ ก้อยจึงกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเราต้องทำให้ชีวิตมันยาก พอได้คำตอบ ทุกอย่างจึงออกมาเป็นภาพเปิดตัวที่ทุกคนเห็น
ส่วนเรื่องที่เพื่อนหลายคนรู้ข่าวพร้อมกับคนอื่น ก้อยมองว่าในกลุ่มเพื่อนมีความชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้ว ตนแค่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดกับทุกคน ดรีมเสริมข้อมูลว่าก้อยเคยบอกเพื่อนไว้แล้วว่ามีคนคุยแบบจริงจัง บัแค่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครจนกระทั่งตัดสินใจโพสต์รูปคู่ในวันนั้น
