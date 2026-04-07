ข่าวดาราบันเทิง

ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 15:04 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 15:04 น.
ก้อย อรัชพร เปิดใจเล่าจุดเริ่มต้นรัก ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนักวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. จนคิดว่ารูปเอไอ อ่านเส้นทางความสัมพันธ์จากพี่น้องสู่คนรู้ใจที่นี่

ก้อย อรัชพร ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับ ทิม พิธา ในรายการปล่อยกูไป ทำเอาเพื่อนสนิทอย่าง กาน เอก ดรีม รวมไปถึงแฟนคลับตกใจกันถ้วนหน้า พีคสุดคือตอนที่ก้อยโพสต์ภาพเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นักแสดงสาวเล่าว่า ตนรู้จักกับทิม พิธาตั้งแต่ตอนที่เขามาออกรายการ ถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะ ทั้งสองคนติดต่อกันมาเรื่อยๆ ในฐานะเพื่อน ฝ่ายชายไม่ได้เข้ามาจีบแบบตรงไปตรงมา ความสัมพันธ์พัฒนาจากการเป็นเพื่อนกัน ความรู้สึกเพิ่งมาเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงหลัง

กาน เพื่อนสนิทของก้อย เล่าเหตุการณ์วันเปิดตัวช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่ม แก๊งเพื่อนกำลังจองตั๋วไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น พอทุกคนเห็นรูปภาพที่ก้อยโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ทุกคนพากันตกใจร้องลั่น เฟย ซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนทราบมาก่อนหน้าว่าก้อยกำลังคุยกับใครสักคนแบบจริงจัง พอเห็นรูปยังต้องส่งข้อความมาถามว่านี่คือรูปเอไอหรือเปล่า เพราะเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง

ก้อยเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจทำความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ชัดเจน เพราะตนรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียว การทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นเรื่องที่ควรทำ ฝ่ายชายโตเป็นผู้ใหญ่ เขาไม่ชอบทำอะไรให้ยุ่งยาก พอเขาถามเรื่องสถานะ ก้อยจึงกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเราต้องทำให้ชีวิตมันยาก พอได้คำตอบ ทุกอย่างจึงออกมาเป็นภาพเปิดตัวที่ทุกคนเห็น

ส่วนเรื่องที่เพื่อนหลายคนรู้ข่าวพร้อมกับคนอื่น ก้อยมองว่าในกลุ่มเพื่อนมีความชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้ว ตนแค่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดกับทุกคน ดรีมเสริมข้อมูลว่าก้อยเคยบอกเพื่อนไว้แล้วว่ามีคนคุยแบบจริงจัง บัแค่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครจนกระทั่งตัดสินใจโพสต์รูปคู่ในวันนั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร ข่าว

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

51 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5 หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

2 นาที ที่แล้ว
รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าว

ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ

7 นาที ที่แล้ว
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน &quot;ลดเงินสมทบประกันสังคม&quot; บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน ข่าว

จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

33 นาที ที่แล้ว
คลินิก รพ คำโฆษณาฉบับใหม่ สุขภาพและการแพทย์

เปิดคำต้องห้าม รพ.-คลินิกใช้โฆษณา “กีหลวม-จึ้งเกิน-พส.จีน” ล้างบางหมด

42 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 7 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

46 นาที ที่แล้ว
กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ด่วน! กบง. เคาะหั่นราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 2 บาท ลุ้น กบน. ลดราคาหน้าปั๊ม

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เชน” โพสต์ลุยงานทันที เดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ย้ำเรื่องนี้รอไม่ได้

58 นาที ที่แล้ว
อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน กว้านต้อน 14 ล้านคน ร่วมสละชีพเพื่อชาติ ประกาศพร้อมรบสหรัฐฯ-อิสราเอล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะลึกปมร้าว! &quot;สามี-เจ้าแม่เงินกู้&quot; ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้ ข่าว

เจาะลึกปมร้าว! “สามี-เจ้าแม่เงินกู้” ฝ่ายชายอ้าง รับพฤติกรรมเมียหลวงไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต เศรษฐกิจ

พาณิชย์สั่งคุม 7 สินค้าอุปโภคบริโภค ห้ามขึ้นราคาก่อนได้รับอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป บันเทิง

ก้อย อรัชพร เล่าความลับวันเปิดตัวแฟน ทิม พิธา ทำเพื่อนช็อกหนัก นึกว่าใช้เอไอแต่งรูป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กฤช ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด พรรคส้ม เร่งขับพ้นสมาชิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลให้ประกันตัว “สนธิ” วางวงเงิน 5 หมื่นบาท ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! AirAsia X ประกาศขึ้นราคาตั๋วสูงสุด 40% และลดเที่ยวบิน 10% รับมือสงครามตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แม่แจงแทน “ลูกสาวสาดน้ำมันร้อน” เหตุเครียดสะสม-ภาระเลี้ยงดู 3 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้ ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. เร่งชงศาลฎีกา เอาผิด 44 อดีต สส.ก้าวไกล คดีแก้ ม.112 ลุ้นยื่น 9 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก &quot;ขอมีเมียน้อย&quot; หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว ข่าว

คบกัน 15 ปี จดทะเบียนแล้ว ผัวบอก “ขอมีเมียน้อย” หญิงอีกฝ่ายพร้อมควักจ่าย 5 แสนซื้อตัวผัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นศิลปินเมืองเพชร &quot;โส อานนท์&quot; เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 65 ปีหลังป่วยมะเร็งลำไส้ บันเทิง

อาลัย “โส อานนท์” นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังเมืองเพชร เสียชีวิต หลังป่วยมะเร็งลำไส้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม ข่าว

ชื่นชมล้นหลาม! ม.มหิดล ไฟเขียว ลางานดูแลครอบครัววาระสุดท้าย 30 วัน รับเงินเดือนเต็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” บุกกลาโหม ยื่นหนังสือตรวจสอบ “กัน จอมพลัง” แทรกแซงหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต &quot;โต เลิม&quot; นั่งแท่นประธานาธิบดีคนใหม่ ข่าวต่างประเทศ

มติเอกฉันท์! สภาเวียดนามโหวต “โต เลิม” นั่งแท่น ปธน.คนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ปี 2045

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินสั่งกินข้าวมันไก่ ข่าวการเมือง

อนุทิน สั่งเบรกต้อนรับหรู! กำชับผู้ว่าพากิน “ข้าวหมกไก่-ข้าวมันไก่” ร้านปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

DSI เจอเรือต้องสงสัยขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล 99 เที่ยว พิรุธเดินทางนานผิดปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่ เศรษฐกิจ

เตรียมรับเงิน “ไทยช่วยไทย พลัส” รัฐช่วยจ่าย เช็กวงเงิน-วิธีลงทะเบียนที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

โซเชียลแห่ชม 2 ฝรั่งฮีโร่ ไหวพริบเยี่ยม คุมเชิงชายแปลกหน้า ดักสาวกลางถนนสาทร

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี &quot;สมโณฤกษ์&quot; แรม 5 ค่ำ เดือน 5

เลขเด็ด หวยลาว 7 เม.ย. 69 ส่องฤกษ์ดี “สมโณฤกษ์” แรม 5 ค่ำ เดือน 5

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไวรัลไกลระดับโลก! คลิปมอบประกาศนียบัตร “สาธิต ม.อ.” ผอ.สู้ชีวิตกับนร.สุดๆ

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
จุลพันธ์ รมว.แรงงาน สั่งลุยนโยบายเร่งด่วน &quot;ลดเงินสมทบประกันสังคม&quot; บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

จุลพันธ์ สั่งด่วน “ลดเงินสมทบประกันสังคม” บรรเทาผลกระทบวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่: 7 เมษายน 2569
Back to top button