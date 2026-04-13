เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน In the Realm of the Senses หนังสุดฉาวนักแสดงโชว์ลีลาจริงจนโดนแบนทั่วโลก
แฟนหนังหลายคนอาจไม่เคยมีโอกาสดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นในตำนาน ฉบับเต็มเรื่องหนึ่งที่ออกฉายในปี 1976 นำเสนอฉากร่วมรักแบบไม่ใช้การแสดงจำลอง ทางการหลายประเทศจึงออกคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเวลานานหลายปี
นางิสะ โอชิมะ รับหน้าที่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง In the Realm of the Senses เขานำโครงเรื่องมาจากเรื่องจริงของอดีตผู้หญิงขายบริการชื่อ ซาดะ อาเบะ รับบทโดยนักแสดงสาว เอโกะ มัตสึดะ
ซาดะเข้าไปทำงานเป็นสาวใช้ในบ้านหลังหนึ่ง จากนั้นเธอก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ คิจิโซ อิชิดะ นายจ้างที่แต่งงานแล้ว รับบทโดย ทัตสึยะ ฟูจิ
ปัญหาหลักหนังเรื่องนี้คือการนำเสนอภาพอวัยวะเพศกับฉากการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเซนเซอร์ที่เข้มงวดมาก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 175 ห้ามเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร การโชว์อวัยวะเพศแบบไม่มีเซนเซอร์ในยุคนั้นถือว่าผิดกฎหมาย ผู้สร้างต้องตัดต่อฉากออกไปหลายฉากจึงจะสามารถนำภาพยนตร์ออกฉายในประเทศได้
ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากที่นักแสดงร่วมรักกันจริงๆ ฉากหนึ่งคิจิโซดันไข่เข้าไปในช่องคลอดของซาดะแล้วให้เธอเบ่งออกมา จากนั้นเขาก็นำไข่ใบนั้นมากิน ตอนท้ายของเรื่องซาดะเผลอพลั้งมือฆ่าคิจิโซเสียชีวิตระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เธอตัดอวัยวะเพศของเขาเก็บไว้แล้วพกติดตัวไปไหนมาไหนนานถึงสี่วันก่อนที่ตำรวจจะเข้าจับกุม
ทางการอเมริกา อังกฤษ เยอรมนีตะวันตก ต่างออกคำสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ฉบับเต็มเช่นเดียวกัน เวลาล่วงเลยไปเกือบ 20 ปี ผู้สร้างจึงสามารถปล่อยภาพยนตร์ฉบับดั้งเดิมออกมาในรูปแบบโฮมวิดีโอ
คนญี่ปุ่นแทบไม่มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จนกระทั่งช่วงปลายยุค 2000 ในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ทางการอังกฤษอนุญาตให้เข้าฉายเมื่อปี 1991 แต่ทีมงานต้องตัดต่อเนื้อหาบางส่วนออก ปัจจุบันผู้ชมในอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สามารถหาชมภาพยนตร์ฉบับเต็มได้แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสตรีมผ่านแพลตฟอร์ม MUBI หรือเช่าชมผ่าน Prime Video ของแอมะซอน
นอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว วงการภาพยนตร์ยังมีผลงานอีกหลายเรื่องที่นักแสดงตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กันจริงๆ หน้ากล้อง ภาพยนตร์เรื่อง Antichrist ปี 2009 นำแสดงโดย วิลเลม เดโฟ กับ ชาร์ลอตต์ เกนส์บูร์ก นำเสนอเรื่องราวของคู่รักที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบซาดิสม์มาโซคิสม์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้นักแสดงแทนในฉากร่วมรักบริเวณรากไม้ที่เผยให้เห็นศพซ่อนอยู่
วินเซนต์ กัลโล เขียนบท กำกับ รวมถึงนำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Brown Bunny ปี 2003 คู่กับ โคลอี เซเวอนี ฉากที่ทำให้คนวิจารณ์อย่างหนักคือฉากที่ตัวละครของเซเวอนีทำออรัลเซ็กส์ให้กัลโลจริงๆ เธอเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเพลย์บอยว่าฉากนี้ทำให้เธอมีความรู้สึกหลากหลาย เธอรักกัลโล ภาพยนตร์มีความงดงาม เธอจึงภูมิใจกับผลงานการแสดงของตัวเอง
ภาพยนตร์เรื่อง Love ปี 2015 ของผู้กำกับ กัสปาร์ โนเอ นำเสนอเรื่องราวของคู่รักที่ดึงบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ นักแสดงนำทั้งสามคนต้องแสดงฉากร่วมรักที่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชม รวมถึงมีฉากหลั่งอสุจิให้เห็นแบบชัดเจน
ภาพยนตร์เรื่อง 9 Songs ปี 2004 มีนักแสดงอย่าง คีแรน โอไบรอัน กับ มาร์โก สติลลีย์ ร่วมแสดงฉากทางเพศหลายฉาก สติลลีย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกเสียดายที่คนนำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆ เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแบบผิดวัตถุประสงค์
ภาพยนตร์เรื่อง Intimacy ปี 2001 นักแสดงอย่าง มาร์ก ไรแลนซ์ กับ แคร์รี ฟอกซ์ มีฉากทำออรัลเซ็กส์ของจริง ไรแลนซ์เปิดเผยภายหลังว่านี่คืองานที่ยากที่สุดในอาชีพนักแสดงของเขา เขาชื่นชมบทภาพยนตร์ ทว่าเขาเจ็บปวดกับการถ่ายทำรวมถึงเสียงวิจารณ์หลังจากนั้นจนเขารู้สึกเสียใจที่รับเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ ในขณะที่ฟอกซ์บอกว่าเธอไม่เคยเสียใจที่ได้ร่วมแสดงผลงานชิ้นนี้เลย
