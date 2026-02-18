ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

ต่าย ชุติมา สยบข่าวลือ แฟนหนุ่ม CEO ชาวเกาหลี ยันไม่ใช่ความจริง เป็นคนนอกวงการและเป็นคนไทย คบกันมา 6 ปีแล้ว แถมสายเปย์ใจดี เข้ากับลูกสาวได้
เรียกว่าช่วงนี้ชีวิตของนักแสดงสาวคนเก่ง ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทั้งบทบาทคุณแม่ที่ต้องส่งลูกสาวสุดที่รักอย่าง น้องพิพิม ไปเรียนต่อที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา และบทบาทหัวใจที่เพิ่งจะออกมาเปิดเผยความลับสุดเซอร์ไพรส์ว่าไม่โสดมานานแล้ว ทำเอาแฟนคลับทั้งลุ้นทั้งยินดีไปตาม ๆ กัน
เริ่มต้นที่ภารกิจคุณแม่สุดสตรอง สาวต่ายได้โพสต์ภาพหลังจากเดินทางไปส่งลูกสาว เพื่อทดลองเรียนต่อระยะสั้นประมาณ 5 เดือน โดยมีอดีตสามี ทิม พิธา มารอรับไม้ต่อดูแลลูกสาวที่สนามบินฮ่องกง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจุดหมาย จากนั้นได้ใช้เวลาพาหนูพิพิมเดินซื้อของเตรียมตัวก่อนวันเปิดเรียนอย่างอบอุ่น
เพิ่งผ่านวันแห่งความรักไปหมาด ๆ ก่อนหน้านี้ ต่าย ชุติมา ออกมาเปิดใจแบบไม่มีกั๊กถึงสถานะหัวใจว่าหัวใจไม่ว่างมา 6 ปีแล้ว โดยหนุ่มปริศนาคนนี้คือคนพิเศษที่อยู่เคียงข้างมานานแต่ไม่ได้เปิดตัวออกสื่อ อีกฝ่ายป็นหนุ่มนอกวงการ อายุมากกว่าตน 5 ปี ทำอาชีพนักลงทุนและเทรดหุ้น เป็นคนธรรมดาที่มีความเข้าใจสูง อารมณ์เย็น และมีความเป็นผู้ใหญ่ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
นอกจากนี้ยังเข้ากับน้องพิพิมได้ดีมาก เพราะเป็นคนใจดี ขี้ตามใจ แต่ก็มีขอบเขตความพอดี
ฝ่ายชายเป็นคนโลกส่วนตัวสูง สาวต่ายจึงอยากเคารพความเป็นส่วนตัว และรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายนี้ก็มีความสุขดี แม้จะดูออน ๆ ออฟ ๆ ไปบ้างในช่วงแรก
ล่าสุด สาวต่ายไปร่วมงานเปิดตัวสกินแคร์เกาหลี แล้วมีสื่อนำภาพไปลงข่าวแซวว่าหนุ่มข้างกายคือ CEO ชาวเกาหลี ร้อนถึงเจ้าตัวต้องรีบออกมาเบรกเอี๊ยดและชี้แจงชัดเจนว่า “ขอบคุณสำหรับข่าวค่ะ แต่ไม่ใช่คนนี้ค่า แฟนตัวจริงเป็นคนไทยค่ะ”
