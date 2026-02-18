ข่าวดาราบันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:39 น.
120
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย

ต่าย ชุติมา สยบข่าวลือ แฟนหนุ่ม CEO ชาวเกาหลี ยันไม่ใช่ความจริง เป็นคนนอกวงการและเป็นคนไทย คบกันมา 6 ปีแล้ว แถมสายเปย์ใจดี เข้ากับลูกสาวได้

เรียกว่าช่วงนี้ชีวิตของนักแสดงสาวคนเก่ง ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทั้งบทบาทคุณแม่ที่ต้องส่งลูกสาวสุดที่รักอย่าง น้องพิพิม ไปเรียนต่อที่บอสตัน สหรัฐอเมริกา และบทบาทหัวใจที่เพิ่งจะออกมาเปิดเผยความลับสุดเซอร์ไพรส์ว่าไม่โสดมานานแล้ว ทำเอาแฟนคลับทั้งลุ้นทั้งยินดีไปตาม ๆ กัน

เริ่มต้นที่ภารกิจคุณแม่สุดสตรอง สาวต่ายได้โพสต์ภาพหลังจากเดินทางไปส่งลูกสาว เพื่อทดลองเรียนต่อระยะสั้นประมาณ 5 เดือน โดยมีอดีตสามี ทิม พิธา มารอรับไม้ต่อดูแลลูกสาวที่สนามบินฮ่องกง ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจุดหมาย จากนั้นได้ใช้เวลาพาหนูพิพิมเดินซื้อของเตรียมตัวก่อนวันเปิดเรียนอย่างอบอุ่น

เพิ่งผ่านวันแห่งความรักไปหมาด ๆ ก่อนหน้านี้ ต่าย ชุติมา ออกมาเปิดใจแบบไม่มีกั๊กถึงสถานะหัวใจว่าหัวใจไม่ว่างมา 6 ปีแล้ว โดยหนุ่มปริศนาคนนี้คือคนพิเศษที่อยู่เคียงข้างมานานแต่ไม่ได้เปิดตัวออกสื่อ อีกฝ่ายป็นหนุ่มนอกวงการ อายุมากกว่าตน 5 ปี ทำอาชีพนักลงทุนและเทรดหุ้น เป็นคนธรรมดาที่มีความเข้าใจสูง อารมณ์เย็น และมีความเป็นผู้ใหญ่ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง

นอกจากนี้ยังเข้ากับน้องพิพิมได้ดีมาก เพราะเป็นคนใจดี ขี้ตามใจ แต่ก็มีขอบเขตความพอดี

ฝ่ายชายเป็นคนโลกส่วนตัวสูง สาวต่ายจึงอยากเคารพความเป็นส่วนตัว และรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายนี้ก็มีความสุขดี แม้จะดูออน ๆ ออฟ ๆ ไปบ้างในช่วงแรก

ล่าสุด สาวต่ายไปร่วมงานเปิดตัวสกินแคร์เกาหลี แล้วมีสื่อนำภาพไปลงข่าวแซวว่าหนุ่มข้างกายคือ CEO ชาวเกาหลี ร้อนถึงเจ้าตัวต้องรีบออกมาเบรกเอี๊ยดและชี้แจงชัดเจนว่า “ขอบคุณสำหรับข่าวค่ะ แต่ไม่ใช่คนนี้ค่า แฟนตัวจริงเป็นคนไทยค่ะ”

ต่าย ชุติมา ปัดข่าว CEO เกาหลีไม่ใช่แฟน
ภาพจาก Instagram : tye.chutima
ต่าย ชุติมา
ภาพจาก Instagram : tye.chutima

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

พ่อ “น้องผักบุ้ง” โพสต์ปริศนา ท่ามกลางกระแสข่าวยุติความสัมพันธ์ “เต วรากร”

26 วินาที ที่แล้ว
ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล บันเทิง

ลาล่า อวดร่างทองในวัยเลข 4 เสิร์ฟลุกส์อาหมวยชุดซีทรูแดงสุดแซ่บ ทำตะลึงทั้งโซเชียล

7 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568 เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

11 นาที ที่แล้ว
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

30 นาที ที่แล้ว
ปิดโรงเรียนในลาดหลุมแก้วเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์คนร้ายมีอาวุธ. ข่าว

ด่วน! สั่งปิดโรงเรียนใน “ลาดหลุมแก้ว” ทั้งอำเภอวันนี้ ตร.ล่าชายคลั่ง แหกด่านข้ามจังหวัด

35 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;แอน อรดี&quot; เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่ บันเทิง

สรุปดราม่า “แอน อรดี” เพจดังกุข่าว กิ๊กนักร้องหนุ่มร่างทอง ค่ายเพลงอ้าง โปรโมทผลงานใหม่

53 นาที ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แก้วตา ธิษะณา สส.เก่าพรรคส้ม ประวัติ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ. กกต. กำแพงเพชร ท้าทายให้เจาะระบบบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ผอ.กกต.กำแพงเพชร ท้า “ยอมลาออก” ใครเจาะความลับบัตรเลือกตั้งได้ อจ.เจษฎ์ รับทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นิกกี้ ยินดี ก้อย-พิธา คบกัน ยันไม่ได้เศร้า ยอมรับใช้ชีวิตบ้ากาม เสียคนเพราะผู้หญิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน ข่าวการเมือง

กกต.สระแก้ว โชว์โปร่งใส ยัน แยกเก็บบัตรเลือกตั้ง-ต้นขั้ว แม้เก็บในโกดังเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว ข่าว

ข้าราชการลาบวช ถวายกุศล พระพันปีหลวง ไม่นับเป็นวันลา ครม.อนุมัติแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงไต้หวัน เจอคุก 3 เดือน เปิดโทรโข่งด่าเพื่อนบ้าน เกือบทุกคืน นานเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน บันเทิง

สลด นักเต้นสาว รายการ Got Talent จบชีวิตตัวเอง หลังโดนจับคดีข่มขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา ปัดข่าวลือรักหนุ่มเกาหลี ยันเป็นคนไทย บันเทิง

ต่าย ชุติมา เฉลยแล้วหวานใจตัวจริง หลังข่าวลือรัก CEO เกาหลี คบมา 6 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับมือ “Pre-season” และ “สนามแรก” ประเดิม MotoGP

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่มีผลงานโดดเด่น ข่าวการเมือง

ประวัติ มนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา คนใหม่ ไฟแรง ดีกรีไม่ธรรมดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สุดทน หญิงอินเดียนับร้อย บุกพังร้านเหล้า ฉุนผัวเมาแล้วตบตี-ข่มขืน สุดท้ายโดนฟ้องกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” เปิดใบเสร็จติดตั้งแอร์ โต้ข้อกล่าวหาปกปิดศูนย์ IO

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปวิธีแก้ YouTube ล่มดูไม่ได้ 18 ก.พ. 69 ให้ทำตามนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ ก.พ. 69 เงินบำนาญ เงินทหารเกณฑ์ โอนเข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดล่อนสยอง ข่าวต่างประเทศ

นักโทษคดีข่มขืนสาดน้ำเดือด ลวกของลับเพื่อนร่วมคุก เนื้อหลุดร่อนสยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยันยังไม่ได้คุยกับ “ธรรมนัส” ยังไม่เชิญพรรคมาคุยเพิ่ม พักบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 09:35 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 09:39 น.
120
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
พั้นช์คุง ลิงหิมะวัย 6 เดือนเริ่มปรับตัวเข้าฝูงแล้ว

ภาพล่าสุด พั้นช์คุง ลิงหิมะเข้าฝูงแล้ว เพื่อนลิงเอ็นดู มูฟออนหลังกอดตุ๊กตาโดดเดี่ยว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

ตั้งค่าหัวห้าหมื่น “แอล” ชายคลั่งขู่ยิงเด็กนักเรียน คุยครอบครัวกล่อมมอบตัว

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569

“กัน จอมพลัง” เปิดภาพเขมรขุดคูเลตยาวหลายกิโลฯ เชื่อวางแผนบางอย่าง

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button