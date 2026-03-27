อดีตดารา AV เบรก เป็นนักแสดงไม่ง่าย เผยปัญหาอุตสาหกรรมหนังโป๊ญี่ปุ่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 09:29 น.
จูน เลิฟจอย อดีตดารา AV เบรก เป็นนักแสดงไม่ง่ายอย่างที่คิด หลังมีไวรัลนักแสดงชายขาดแคลน ชี้เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

ถ้าหากได้เล่นสื่อสังคมออนไลน์ อาจจะได้เห็นบทความที่มีเนื้อหาประมาณว่าอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า AV นั้นมีนักแสดงชายแค่ 70 คน และต้องการหานักแสดงชายเพิ่ม จนกลายเป็นเสียงฮือฮาและกระแสขำขันนั้น

ล่าสุด จูน เลิฟจอย (June Lovejoy) อดีตนักแสดงหนัง AV ชาวอเมริกันได้ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมผ่านทวิตเตอร์ว่า “บทความที่บอกว่า “วงการหนังโป๊ญี่ปุ่นมีผู้ชายแค่ 70 คน” เป็นสถิติเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วและถูกนำมาเล่าใหม่ซ้ำๆ

จริงอยู่ว่าทุกวันนี้นักแสดงชายลดลง แต่ปัญหาไม่ใช่เรื่องขาดแคลนนักแสดง แต่ขาดนักแสดงที่มีฝีมือและพึ่งพาได้

ปัจจุบันนักแสดงอยู่ในช่วงอายุ 40-60 นักแสดงมากประสบการณ์ส่วนใหญ่ถูกจ้างเพราะสามารถทำตามคำสั่งได้ทันที

รวมไปถึงกฎหมายนั้นเข้มงวดขึ้น นักแสดงหญิงก็ลดลง และอุตสาหกรรมนั้นเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์และรายได้ที่ลดลง

และทุกครั้งที่โพสต์นี้ไวรัล จะมีผู้ชายเขียนเข้ามาว่า “ผมช่วยอุตสาหกรรมนี้ได้” ถ้าพูดจริงๆ หากคุณคิดว่างานนี้เป็นแค่ “โผล่มาและมีเซ็กซ์” คุณกำลังฝันกำลัง

คุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ มีผลงาน และต้องแสดงได้ตามคำสั่ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก ภายใต้แรงกดดัน รวมถึงต้องแสดงโดยมีทีมงานจับตามองและทำงานใต้แสงไฟร้อนๆ รวมถึงต้องยอมทิ้งงานธรรมดาๆ เพื่องานที่ไม่มั่นคงนี้

คุณกำลังถูกกำกับ จำกัดเวลา และถูกมอง ซึ่งคุณต้องทำได้ทุกครั้ง นี่ไม่ใช่งานในฝัน มันคืองาน ง-า-น

บันเทิง

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

