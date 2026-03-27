อดีตดารา AV เบรก เป็นนักแสดงไม่ง่าย เผยปัญหาอุตสาหกรรมหนังโป๊ญี่ปุ่น
จูน เลิฟจอย อดีตดารา AV เบรก เป็นนักแสดงไม่ง่ายอย่างที่คิด หลังมีไวรัลนักแสดงชายขาดแคลน ชี้เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ถ้าหากได้เล่นสื่อสังคมออนไลน์ อาจจะได้เห็นบทความที่มีเนื้อหาประมาณว่าอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า AV นั้นมีนักแสดงชายแค่ 70 คน และต้องการหานักแสดงชายเพิ่ม จนกลายเป็นเสียงฮือฮาและกระแสขำขันนั้น
ล่าสุด จูน เลิฟจอย (June Lovejoy) อดีตนักแสดงหนัง AV ชาวอเมริกันได้ออกมาให้ความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมผ่านทวิตเตอร์ว่า “บทความที่บอกว่า “วงการหนังโป๊ญี่ปุ่นมีผู้ชายแค่ 70 คน” เป็นสถิติเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วและถูกนำมาเล่าใหม่ซ้ำๆ
จริงอยู่ว่าทุกวันนี้นักแสดงชายลดลง แต่ปัญหาไม่ใช่เรื่องขาดแคลนนักแสดง แต่ขาดนักแสดงที่มีฝีมือและพึ่งพาได้
ปัจจุบันนักแสดงอยู่ในช่วงอายุ 40-60 นักแสดงมากประสบการณ์ส่วนใหญ่ถูกจ้างเพราะสามารถทำตามคำสั่งได้ทันที
รวมไปถึงกฎหมายนั้นเข้มงวดขึ้น นักแสดงหญิงก็ลดลง และอุตสาหกรรมนั้นเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์และรายได้ที่ลดลง
และทุกครั้งที่โพสต์นี้ไวรัล จะมีผู้ชายเขียนเข้ามาว่า “ผมช่วยอุตสาหกรรมนี้ได้” ถ้าพูดจริงๆ หากคุณคิดว่างานนี้เป็นแค่ “โผล่มาและมีเซ็กซ์” คุณกำลังฝันกำลัง
คุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ มีผลงาน และต้องแสดงได้ตามคำสั่ง ซ้ำแล้วซ้ำอีก ภายใต้แรงกดดัน รวมถึงต้องแสดงโดยมีทีมงานจับตามองและทำงานใต้แสงไฟร้อนๆ รวมถึงต้องยอมทิ้งงานธรรมดาๆ เพื่องานที่ไม่มั่นคงนี้
คุณกำลังถูกกำกับ จำกัดเวลา และถูกมอง ซึ่งคุณต้องทำได้ทุกครั้ง นี่ไม่ใช่งานในฝัน มันคืองาน ง-า-น
