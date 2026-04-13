รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน
โปรหนุ่มชาวไอร์แลนด์เหนือโชว์หัวใจสิงห์พลิกสถานการณ์ในรอบสุดท้าย ก่อนเบียดเอาชนะ สกอตตี เชฟฟเลอร์ ไปเพียงสโตรกเดียว คว้ากรีนแจ็กเก็ตตัวที่สองมาครองได้สำเร็จ
รอรี แม็คอิลรอย ยืนหยัดในฐานะแชมป์รายการเดอะ มาสเตอร์ส (The Masters) ได้อีกครั้ง ณ สนามออกัสตา เนชันแนล แม้การคว้าชัยในปีนี้จะเต็มไปด้วยความกดดันและความผันผวนของคะแนนตลอดทั้งวัน แต่นักกอล์ฟวัยเก๋าใจนิ่งรายนี้ก็สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนกอล์ฟได้สำเร็จ
เส้นทางสู่แชมป์ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
แม้ในช่วงรอบที่สาม แม็คอิลรอย วัย 36 ปี จะเคยทำคะแนนนำห่างถึง 6 สโตรก แต่ในรอบสุดท้ายเขากลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เมื่อคะแนนหล่นไปตามหลัง คาเมรอน ยัง และ จัสติน โรส ถึง 2 สโตรก อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วง “เอเมน คอร์เนอร์” (Amen Corner – ช่วงสามหลุมที่ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทายและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ได้แก่ หลุมที่ 11, 12 และ 13 ในสนามกอล์ฟ Augusta National Golf Club) เมื่อเขาสามารถทำ 2 เบอร์ดี้สำคัญ จนกลับมากุมความได้เปรียบและคว้าชัยชนะเหนือ สกอตตี เชฟฟเลอร์ มือหนึ่งของโลกไปเพียง 1 สโตรก
แม็คอิลรอยยอมรับว่าช่วงที่เครียดที่สุดคือหลุม 18 เมื่อลูกทีออฟของเขาพุ่งไปทางแฟร์เวย์หลุม 10 จนเกือบหาลูกไม่เจอ แต่เขาก็ยังแก้สถานการณ์ด้วยการตีเหล็ก 8 ข้ามต้นไม้ไปตกหลุมทราย ก่อนจะระเบิดทรายขึ้นมาและทำ 2 พัตต์เพื่อจบด้วยโบกี้ สกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 276 เพียงพอที่จะทำให้เขาได้สวมกรีนแจ็กเก็ตตัวเดิมอีกครั้ง
“ปีที่แล้วผมคิดว่าการชนะเพื่อทำแกรนด์สแลมมันยากแล้ว แต่ปีนี้ผมเพิ่งตระหนักว่า แค่การจะชนะที่เดอะ มาสเตอร์ส ให้ได้สักครั้งมันก็ยากสุด ๆ แล้วครับ” เจ้าตัวกล่าวพร้อมรอยยิ้มในพิธีมอบรางวัล
ชัยชนะครั้งนี้เปลี่ยนคำถามจากปีที่แล้วที่ว่า “เขาจะทำแกรนด์สแลมได้เมื่อไร” กลายเป็นความท้าทายใหม่ในปีหน้าว่า “เขาจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส 3 สมัยซ้อนได้หรือไม่”
จารึกชื่อร่วมกับเหล่าตำนาน
การป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ แม็คอิลรอย กลายเป็นนักกอล์ฟคนที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ได้ 2 สมัยติดต่อกัน ต่อจากตำนานอย่าง
- แจ็ค นิคลอส
- นิก ฟัลโด
- ไทเกอร์ วูดส์ (ทำได้ล่าสุดในปี 2002)
นอกจากนี้ เขายังสะสมถ้วยรางวัลระดับเมเจอร์ได้รวม 6 รายการ เทียบเท่ากับ นิก ฟัลโด, ลี เทรวิโน และ ฟิล มิคเกลสัน.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- วาเนสซา ทรัมป์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ไทเกอร์ วูดส์ ประสบอุบัติเหตุ
- เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด ปล่อยตัวชั่วคราว หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ
- ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! จีโน่ ฟอร์มกระหึ่มโลก ป้องแชมป์ CME กวาดทุกรางวัลใหญ่
