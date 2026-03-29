เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด ปล่อยตัวชั่วคราว หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ
เผยภาพแรก ไทเกอร์ วูดส์ โปรกอล์ฟคนดัง นั่งหน้าเครียดออกจากเรือนจำหลังประกันตัว ตำรวจแจ้งข้อหาหนักขับรถขณะมึนเมาและขัดขวางการตรวจพิสูจน์ ผลเป่าเป็นศูนย์แต่มีอาการสะลึมสะลือ
สื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพถ่ายล่าสุดของ ไทเกอร์ วูดส์ (Tiger Woods) ยอดนักกอล์ฟระดับโลกวัย 50 ปี นั่งหน้าเครียดอยู่บนเบาะผู้โดยสารของรถยนต์คันหนึ่ง ขณะกำลังเดินทางออกจากเรือนจำมาร์ตินเคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา หลังเจ้าหน้าที่ให้ประกันตัวและปล่อยตัวในข้อหาขับรถขณะมึนเมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณใกล้เกาะจูปิเตอร์ รัฐฟลอริดา โดยรถยนต์ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ของวูดส์พุ่งชนกับรถบรรทุกทำความสะอาดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่กำลังลากรถพ่วงขนาดเล็กจนส่งผลให้รถของนักกอล์ฟคนดังพลิกคว่ำ โชคดีที่วูดส์และคนขับรถคู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ
จอห์น เอ็ม. บูเดนเซก นายอำเภอมาร์ตินเคาน์ตี้ ระบุว่าวูดส์ขับรถมาเพียงคนเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าเขาได้คาดเข็มขัดนิรภัยขณะเกิดเหตุหรือไม่
อย่างไรก็ตาม นายอำเภอว่า แม้วูดส์จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่เขามีอาการสะลึมสะลือและแสดงอาการมึนเมาอย่างเห็นได้ชัดในที่เกิดเหตุ เมื่อนำตัวไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่เรือนจำ ผลปรากฏว่าเป็นศูนย์ สามารถยืนยันว่าไม่มีเรื่องของสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถึงอย่างนั้นนักกอล์ฟคนดังกลับปฏิเสธการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดหรือตัวยาอื่น ๆ ตามกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหนักรวม 2 ข้อหา คือ ขับรถในขณะมึนเมาจนทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย และ ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารมึนเมาตามกฎหมาย
อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับไทเกอร์ วูดส์ เพราะเขาเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รุนแรงจนต้องรับการผ่าตัดใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี 2564 และเคยมีอุบัติเหตุใกล้บ้านพักในฟลอริดามาแล้วเมื่อปี 2552 โดยเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาเพิ่งกลับมาลงสนามแข่งในรอบกว่า 1 ปี ในรายการ TGL รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทีมของเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมจากลอสแอนเจลิส
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และจะมีการอัปเดตความคืบหน้าของคดีต่อไป ขณะที่ฝั่งตัวแทนของไทเกอร์ วูดส์ ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใด ๆ ต่อสื่อมวลชน
ข้อมูลจาก : people
