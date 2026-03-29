ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด ปล่อยตัวชั่วคราว หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 10:40 น.
เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ

เผยภาพแรก ไทเกอร์ วูดส์ โปรกอล์ฟคนดัง นั่งหน้าเครียดออกจากเรือนจำหลังประกันตัว ตำรวจแจ้งข้อหาหนักขับรถขณะมึนเมาและขัดขวางการตรวจพิสูจน์ ผลเป่าเป็นศูนย์แต่มีอาการสะลึมสะลือ

สื่อต่างประเทศเผยแพร่ภาพถ่ายล่าสุดของ ไทเกอร์ วูดส์ (Tiger Woods) ยอดนักกอล์ฟระดับโลกวัย 50 ปี นั่งหน้าเครียดอยู่บนเบาะผู้โดยสารของรถยนต์คันหนึ่ง ขณะกำลังเดินทางออกจากเรือนจำมาร์ตินเคาน์ตี้ รัฐฟลอริดา หลังเจ้าหน้าที่ให้ประกันตัวและปล่อยตัวในข้อหาขับรถขณะมึนเมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น บริเวณใกล้เกาะจูปิเตอร์ รัฐฟลอริดา โดยรถยนต์ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ของวูดส์พุ่งชนกับรถบรรทุกทำความสะอาดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่กำลังลากรถพ่วงขนาดเล็กจนส่งผลให้รถของนักกอล์ฟคนดังพลิกคว่ำ โชคดีที่วูดส์และคนขับรถคู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ

จอห์น เอ็ม. บูเดนเซก นายอำเภอมาร์ตินเคาน์ตี้ ระบุว่าวูดส์ขับรถมาเพียงคนเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าเขาได้คาดเข็มขัดนิรภัยขณะเกิดเหตุหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นายอำเภอว่า แม้วูดส์จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่เขามีอาการสะลึมสะลือและแสดงอาการมึนเมาอย่างเห็นได้ชัดในที่เกิดเหตุ เมื่อนำตัวไปตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่เรือนจำ ผลปรากฏว่าเป็นศูนย์ สามารถยืนยันว่าไม่มีเรื่องของสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ถึงอย่างนั้นนักกอล์ฟคนดังกลับปฏิเสธการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดหรือตัวยาอื่น ๆ ตามกฎหมาย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหนักรวม 2 ข้อหา คือ ขับรถในขณะมึนเมาจนทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย และ ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจพิสูจน์สารมึนเมาตามกฎหมาย

ภาพจาก : AP

อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับไทเกอร์ วูดส์ เพราะเขาเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รุนแรงจนต้องรับการผ่าตัดใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี 2564 และเคยมีอุบัติเหตุใกล้บ้านพักในฟลอริดามาแล้วเมื่อปี 2552 โดยเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาเพิ่งกลับมาลงสนามแข่งในรอบกว่า 1 ปี ในรายการ TGL รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทีมของเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมจากลอสแอนเจลิส

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และจะมีการอัปเดตความคืบหน้าของคดีต่อไป ขณะที่ฝั่งตัวแทนของไทเกอร์ วูดส์ ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใด ๆ ต่อสื่อมวลชน

ไทเกอร์ วูดส์ ถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ
ภาพจาก : AP
ไทเกอร์ วูดส์
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : people

ข่าวล่าสุด
ดร.เฮนรี ลี ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับโลก เสียชีวิตวัย 87 ปี ข่าวต่างประเทศ

ปิดตำนาน ยอดนักนิติวิทยาศาสตร์โลก ผู้พลิกโฉมสืบสวนคดีดัง จากไปสงบวัย 87 ปี

4 นาที ที่แล้ว
ดีเจแมนค่าเทอมลูก บันเทิง

ดีเจแมน รับหย่า “ใบเตย อาร์สยาม” เตือนคนพาดพิงอย่าล้ำเส้น !

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ภาคเหนือวิกฤตหนัก ชาวเชียงใหม่เลือดกำเดาทะลัก ฝุ่นพิษพุ่งสีแดงเข้มทั่วเมือง

37 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ ไทเกอร์ วูดส์ นั่งหน้าเครียด ปล่อยตัวชั่วคราว หลังถูกรวบข้อหาเมาแล้วขับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขอตำรวจไปส่งเอาน้ำมัน ข่าวภูมิภาค

หนุ่มส่งสับปะรดอัดคลิปโวย แค่ขอตร.ขับรถส่งเอาน้ำมัน กลับโดนด่าแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พินัยกรรมทุนการศึกษาเด็ก ข่าวภูมิภาค

“ครูจุรีพรรณ” แม่พิมพ์สตรีภูเก็ต มอบทรัพย์สินทั้งหมดตั้งทุนการศึกษาศิษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง 10 เมษายนนี้ ก่อนสงกรานต์ เศรษฐกิจ

โอนชัวร์ 3 กลุ่ม เงินเข้าบัญชีสูงสุด 1000 บาท 10 เมษายนนี้ ทันใช้สงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามพลาด! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1/4/69 ฟันเม็ดเดียว สะเทือนทั้งแผง Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1/4/69 ฟันเม็ดเดียว สะเทือนทั้งแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันที่ 29 มีนาคม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มี.ค.69 เช็กเลย “ดีเซล-โซฮอล์” ลิตรละกี่บาท?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 บันเทิง

ประวัติ หนิง ปัทมา เจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ 2026 นักร้องลูกทุ่ง ความสามารถรอบด้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

หลุดภาพอาคารใหม่ “สน.สุทธิสาร” บันไดชั้น 2 ขึ้นไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 29 3 69 ดูดวง

4 ราศีมีเกณฑ์ได้โชคจากยานพาหนะ ออกรถใหม่หรือเลขรถนำโชคมาให้ก้อนโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไล่ออก หมอวิสัญญี แอบฉีดยาสลบตัวเอง คาห้องผ่าตัด อ้างอยากหลับสบายเหมือนคนไข้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด ข่าวต่างประเทศ

กลายเป็นศพ ลูกเรือสายการบินดัง หายตัวลึกลับในโคลอมเบีย เปิดเบาะแสสุดท้ายสุดสลด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น ข่าวต่างประเทศ

ครูสังคมเสื่อม ข่มขืนนักเรียนชาย 13 มาราธอน ในห้องเรียนที่สามีเคยขอแต่งงาน ก็ไม่เว้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมชีวิต อีซังโบ พระเอกเกาหลี ด่วนจากโลก สู้โรคซึมเศร้า เพิ่งพ้นมลทินคดียา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผลชันสูตรหดหู่หนัก! พนง.โปเกมอนเซ็นเตอร์ ถูกแฟนเก่าบุกทำร้ายก่อนจบชีวิตตาม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำมันแพง เช่าควายแทนเครื่องจักร ข่าวภูมิภาค

ชาวบ้านพลิกเกมสู้น้ำมันแพง เปิดเช่าควายแทนเครื่องจักร เดือนละ 5000

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.โชว์กร่าง ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย ข่าว

ตร.โชว์กร่างใส่ร้อยเวร ป้องเพื่อนเมาแล้วขับ ชนดะรถชาวบ้าน ผู้การฯ ศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทย U23 เฉือนเวียดนาม 1-0 ในศึกซีเอฟเอยูธทัวร์นาเมนต์ ข่าวกีฬา

ฟุตบอลทีมชาติไทย U-23 เฉือน เวียดนาม หวุดหวิด 1-0

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 28 3 69 ดูดวง

3 ราศีจังหวะดวงดาวขาขึ้น ปัญหาการเงินคลี่คลาย มีเกณฑ์ได้โชคก้อนโต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่านถล่มฐานทัพในซาอุฯ บาดเจ็บเพิ่ม 10 นาย ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! อิหร่านถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในซาอุฯ บาดเจ็บ 12 นาย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดทะเบียนรถ นายกฯ อนุทิน ป้ายขาว ตรงเลขสำคัญ คอหวยไม่พลาดเก็งแนวทางรวย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รู้แล้ว ไอซ์ ภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์ด่าใคร “เลิกสร้างภาพ” ทำคนใส่ใจดราม่า

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเซลหมุนเร็ว ลิตรละ 60 บาท ข่าวการเมือง

ช็อก! แฉเอกสารลับ “หน่วยงานรัฐ” ขอปรับงบดีเซลพุ่งลิตรละ 60 บาท

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 มี.ค. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 29 มี.ค. 2569 10:40 น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเจแมนค่าเทอมลูก

ดีเจแมน รับหย่า “ใบเตย อาร์สยาม” เตือนคนพาดพิงอย่าล้ำเส้น !

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569

ภาคเหนือวิกฤตหนัก ชาวเชียงใหม่เลือดกำเดาทะลัก ฝุ่นพิษพุ่งสีแดงเข้มทั่วเมือง

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
ขอตำรวจไปส่งเอาน้ำมัน

หนุ่มส่งสับปะรดอัดคลิปโวย แค่ขอตร.ขับรถส่งเอาน้ำมัน กลับโดนด่าแรง

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต พินัยกรรมทุนการศึกษาเด็ก

“ครูจุรีพรรณ” แม่พิมพ์สตรีภูเก็ต มอบทรัพย์สินทั้งหมดตั้งทุนการศึกษาศิษย์

เผยแพร่: 29 มีนาคม 2569
Back to top button