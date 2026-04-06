ข่าวต่างประเทศ

วาเนสซา ทรัมป์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ไทเกอร์ วูดส์ ประสบอุบัติเหตุ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 เม.ย. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 06 เม.ย. 2569 09:59 น.
57
ภาพ @IG

วาเนสซา ทรัมป์ อดีตภรรยา ดอน จูเนียร์ โพสต์ภาพคู่ให้กำลังใจยอดโปรดังวัย 50 ปี หลังเหตุการณ์รถคว่ำที่ฟลอริดา ขณะที่แหล่งข่าวเผยพฤติกรรมฝ่ายชายรับมือยากจากอาการบาดเจ็บสะสม

วาเนสซา ทรัมป์ แสดงความสนับสนุน ไทเกอร์ วูดส์ แฟนหนุ่มนักกอล์ฟอาชีพอย่างชัดเจน หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะมึนเมา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วาเนสซา วัย 48 ปี โพสต์ภาพคู่กับวูดส์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พร้อมอีโมจิรูปหัวใจและข้อความสั้นๆ ว่า “Love you” โดยภาพดังกล่าว เป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนเปลญวน ซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่วูดส์เคยใช้เปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2025 หลังจากคบหากันอย่างเงียบๆ มานานหลายเดือน

เหตุการณ์จับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค. หลัง “วูดส์” ขับรถอเนกประสงค์ (SUV) พลิกคว่ำใกล้เกาะจูปีเตอร์ รัฐฟลอริดา แม้เขาจะผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจในที่เกิดเหตุ แต่กลับปฏิเสธการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดหรือยา เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พบยาไฮโดรโคโดน (ยาระงับปวดกลุ่มฝิ่น) 2 เม็ดในกระเป๋ากางเกงของเขา

วูดส์ ให้การกับตำรวจว่า เขาเคยผ่านการผ่าตัดหลัง 7 ครั้ง และผ่าตัดขามากกว่า 20 ครั้ง จึงต้องกินยาตามใบสั่งแพทย์บางส่วน

แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ PEOPLE ว่า วาเนสซามีความสุขดีกับวูดส์ แต่ยอมรับว่า บางครั้งยอดโปรรายนี้เป็นคนที่ “อยู่ด้วยยาก” เนื่องจากความทรมานจากอาการบาดเจ็บสะสมและความกดดันเรื่องฟอร์มการเล่น อย่างไรก็ตาม เธอยังคงให้การสนับสนุนอาชีพนักกอล์ฟของเขาอย่างเต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของวูดส์

ด้าน ดอน จูเนียร์ อดีตสามีที่เลิกรากับวาเนสซาไปเมื่อปี 2018 มีรายงานว่า เขารู้สึกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อลูกๆ ทั้ง 5 คน แต่ยังคงให้เกียรติการตัดสินใจของวาเนสซาและทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมกันต่อไป โดยเขารู้สึกโล่งใจที่วาเนสซาและลูกๆ ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้.

วาเนสซา ทรัมป์
ภาพ @IG

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แต่งตัวดีไม่จ่ายค่ากะเพราปู 400 ข่าว

หนุ่มแต่งตัวดี เบี้ยวกะเพราปู 400 บ. เจ้าของร้านมองโลกแง่ดี เดี๋ยวกลับมาจ่าย!

1 นาที ที่แล้ว
พระครูอ๊อด ไฟป่าแม่ออน ข่าวภูมิภาค

“พระครูอ๊อด” แจ้งถอนกำลังไฟป่าแม่ออน รับเจ็บปวดรักษาป่าไว้ไม่ได้

28 นาที ที่แล้ว
วิธีจับใบดำ เกณฑ์ทหาร 69 ข่าว

สูตรลับวิธีเกณฑ์ทหารจับให้ได้ใบดำ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์

38 นาที ที่แล้ว
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม ข่าวกีฬา

ลีดส์ ดวลโทษดับ เวสต์แฮม ทะลุรอบรองฯ เอฟเอ คัพ ในรอบ 39 ปี

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วาเนสซา ทรัมป์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ไทเกอร์ วูดส์ ประสบอุบัติเหตุ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ อิหร่าน ช่องแคมฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านเมินเส้นตาย ทรัมป์ จี้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลั่นตอบโต้ทันควันหากสหรัฐฯ โจมตี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาวงวดนี้ ตรงวันจักรี 6 เมษายน 2569 ออกผลรางวัลไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 4 69 ดูดวง

4 ราศีพลังงานสูงที่สุดในรอบปี ทำอะไรก็สำเร็จไปเสียหมดทุกอย่าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเครนดริด วอชิงตัน ข่าวต่างประเทศ

ทัณฑ์บน 24 เดือน “ครูสาว” สยิวลูกศิษย์มาราธอน 3 ชม. ตอนสามีไปล่าสัตว์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาปี 1 คนจีน แฟนสาวไทย ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยคลั่งควงมีดชิงฮอทดอกที่ไต้หวัน ข่าวต่างประเทศ

แรงงานไทยคลั่ง ควงมีดขโมยไส้กรอกที่ไต้หวัน เจ็บระนาวรวมตร. 7 ราย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนยูไนเต็ดสนใจ ไมคอน ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ แข้งดาวรุ่งบาเยิร์น ฟอร์มเตะตาทีมดังอังกฤษ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาดน้ำมัน พนักงานห้างกระบี่ ข่าวภูมิภาค

สาดน้ำมันร้อนๆ ใส่เพื่อนร่วมงานกลางห้างกระบี่ ลูกค้าเล่านาทีช็อก!

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอลดาราช่อง 3 เจมส์จิ บันเทิง

เปิดคลิปบอลช่อง 3 “เจมส์จิ ถอดเสื้อ-กัปตันโป๊ปยิงลูกโทษ ลุ้นจนเสียงกรี๊ดสนั่น

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนกล้าเปิดเผยใช้ AI ข่าว

สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดรีมโน๊ะ จับทหาร 69 บันเทิง

เปิดคลิป “ดรีมโน๊ะ” อินฟลูฯ ดังจับเกณฑ์ทหาร 69 สวยจนลืมมองใบดำใบแดง!

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งอากาศยานอีก 2 ลำ ทำฝนหลวง ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อกวงการลูกหนัง! “ออสการ์” อดีตแข้งดังเชลซี ประกาศแขวนสตั๊ด

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พาณิชย์ฯ ลุยแจ้งความบริษัทคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี กักตุนน้ำมัน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แต่งตัวดีไม่จ่ายค่ากะเพราปู 400

หนุ่มแต่งตัวดี เบี้ยวกะเพราปู 400 บ. เจ้าของร้านมองโลกแง่ดี เดี๋ยวกลับมาจ่าย!

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
พระครูอ๊อด ไฟป่าแม่ออน

“พระครูอ๊อด” แจ้งถอนกำลังไฟป่าแม่ออน รับเจ็บปวดรักษาป่าไว้ไม่ได้

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
วิธีจับใบดำ เกณฑ์ทหาร 69

สูตรลับวิธีเกณฑ์ทหารจับให้ได้ใบดำ การันตีโดย พลทหาร ชยุตม์

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
ลีดส์ยูไนเต็ด เอฟเอคัพรอบ 4 ทีม

ลีดส์ ดวลโทษดับ เวสต์แฮม ทะลุรอบรองฯ เอฟเอ คัพ ในรอบ 39 ปี

เผยแพร่: 6 เมษายน 2569
Back to top button