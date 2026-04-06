วาเนสซา ทรัมป์ เคลื่อนไหวครั้งแรก หลัง ไทเกอร์ วูดส์ ประสบอุบัติเหตุ
วาเนสซา ทรัมป์ อดีตภรรยา ดอน จูเนียร์ โพสต์ภาพคู่ให้กำลังใจยอดโปรดังวัย 50 ปี หลังเหตุการณ์รถคว่ำที่ฟลอริดา ขณะที่แหล่งข่าวเผยพฤติกรรมฝ่ายชายรับมือยากจากอาการบาดเจ็บสะสม
วาเนสซา ทรัมป์ แสดงความสนับสนุน ไทเกอร์ วูดส์ แฟนหนุ่มนักกอล์ฟอาชีพอย่างชัดเจน หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำและถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะมึนเมา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
วาเนสซา วัย 48 ปี โพสต์ภาพคู่กับวูดส์ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พร้อมอีโมจิรูปหัวใจและข้อความสั้นๆ ว่า “Love you” โดยภาพดังกล่าว เป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนเปลญวน ซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่วูดส์เคยใช้เปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2025 หลังจากคบหากันอย่างเงียบๆ มานานหลายเดือน
เหตุการณ์จับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค. หลัง “วูดส์” ขับรถอเนกประสงค์ (SUV) พลิกคว่ำใกล้เกาะจูปีเตอร์ รัฐฟลอริดา แม้เขาจะผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจในที่เกิดเหตุ แต่กลับปฏิเสธการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดหรือยา เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พบยาไฮโดรโคโดน (ยาระงับปวดกลุ่มฝิ่น) 2 เม็ดในกระเป๋ากางเกงของเขา
วูดส์ ให้การกับตำรวจว่า เขาเคยผ่านการผ่าตัดหลัง 7 ครั้ง และผ่าตัดขามากกว่า 20 ครั้ง จึงต้องกินยาตามใบสั่งแพทย์บางส่วน
แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ PEOPLE ว่า วาเนสซามีความสุขดีกับวูดส์ แต่ยอมรับว่า บางครั้งยอดโปรรายนี้เป็นคนที่ “อยู่ด้วยยาก” เนื่องจากความทรมานจากอาการบาดเจ็บสะสมและความกดดันเรื่องฟอร์มการเล่น อย่างไรก็ตาม เธอยังคงให้การสนับสนุนอาชีพนักกอล์ฟของเขาอย่างเต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของวูดส์
ด้าน ดอน จูเนียร์ อดีตสามีที่เลิกรากับวาเนสซาไปเมื่อปี 2018 มีรายงานว่า เขารู้สึกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อลูกๆ ทั้ง 5 คน แต่ยังคงให้เกียรติการตัดสินใจของวาเนสซาและทำหน้าที่พ่อแม่ร่วมกันต่อไป โดยเขารู้สึกโล่งใจที่วาเนสซาและลูกๆ ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้.
