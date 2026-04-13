คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 10:28 น.
คลิปวินมอเตอร์ไซค์พัทยารุมทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วงสงกรานต์ทำโซเชียลวิจารณ์หนัก หลังไม่พอใจที่ชาวต่างชาติฉีดน้ำใส่

ในช่วงค่ำคืนก่อนวันที่ 13 เมษายน 2569 บริเวณซอย 6 ชายหาดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พลเมืองดีบันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์ความรุนแรงนำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ภาพในคลิปแสดงให้เห็นกลุ่มผู้ชายสวมเสื้อกั๊กสีส้มซึ่งเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง กำลังรุมเตะต่อยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจนล้มลงไปนอนกับพื้น

จังหวะนั้นมีเพื่อนชาวต่างชาติอีกคนพยายามเข้าไปห้ามปรามเพื่อช่วยเหลือคนที่ล้มลง กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์จึงหันไปรุมทำร้ายชาวต่างชาติคนที่เข้ามาห้าม ท่ามกลางสายตาผู้คนที่สัญจรไปมาบริเวณนั้น

คลิปวิดีโอนี้ทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมของการใช้ความรุนแรงกับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าถึงต้นตอของเรื่องนี้ว่า ชาวต่างชาติ 2 คนเดินเล่นน้ำตามถนน พวกเขาฉีดน้ำใส่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำให้กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจจนเกิดปากเสียงกัน เรื่องราวบานปลายกลายเป็นการรุมทำร้ายร่างกายในที่สุด

ล่าสุดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยายังไม่ได้รับแจ้งความจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ตำรวจเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป

ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sorrawit sorrawitเผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 10:28 น.
75
sorrawit

นักเขียนข่าวกีฬาประจำ Thaiger มีความสนใจในด้านกีฬาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ฟุตบอล บาสเกตบอล หรืออเมริกันฟุตบอล รวมไปถึงชื่นชอบเกมและอนิเมะเป็นชีวิตจิตใจ ปัจจุบันสั่งสมประสบการณ์เขียนบทความกีฬาออนไลน์ มากกว่า 4 ปี หัวข้อที่เชี่ยวชาญคือเรื่องกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ช่องทางติดต่อ gig@thethaiger.com

