เด็กถาม “อนุทิน” ทำไมน้ำมันแพงจัง ขณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่สถานีกลางบางซื่อ
เด็กถาม อนุทิน ทำไมน้ำมันแพงจัง ขณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่สถานีกลางบางซื่อ ตอบลดลงแล้ว 4 บาท ย้ำเร่งซ่อมแอร์ ดูแลประชาชน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือ สถานีกลางบางซื่อ ในช่วงวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา
โดยนายกและคณะได้ขึ้นไปยังชานชาลา หมายเลข 8 ทักทายประชาชน ภายในขบวนรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ปาดังเบซาร์ คันที่ 3 นายกกล่าวว่า มาลงพื้นที่เจอปัญหาจริงแต่ในโบกี้ไม่เย็น พร้อมหันไปกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไข และเดินไปถึงหัวขบวนตรวจดูสมุดบันทึกการเดินรถ และเซ็นชื่อบนหน้าปก
ก่อนเข้าไปที่ห้องพนักงานขับรถไฟทดลองนั่งที่คนขับ และดูหัวรถจักร SRTและสอบถามถึงความพร้อมเดินทาง ระบบการทำงาน จังหวะที่เดินออกมา มีเด็กเข้ามาถามว่า “ทำไมค่าน้ำมันแพงจัง” โดยนายอนุทินลูบหัว ก่อนตอบว่า “ลดลงมาแล้ว 4 บาท”
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมดูแล้วมีความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็เป็นแบบนี้ ภาพรวมดีทั้งระบบการออกตั๋วจำนวนขบวนรถให้บริการเพียงพอ มีขบวนหนึ่งที่แอร์เสียและเร่งซ่อมอยู่ หากซ่อมไม่ได้ก็ยังเดินทางไม่ได้ เนื่องจากเดินทางไกลถึงปาดังเบซาร์
ผู้สื่อข่าวถามถึงตัวเลขของผู้มาใช้บริการในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นายอนุทินกล่าวว่า จากที่เดินทักหลายคน ดูมีความสุข เนื่องจากกลับภูมิลำเนาไปพักผ่อนกับครอบครัวและไปเที่ยว ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้
เมื่อถามว่า ช่วงที่นายกเดินทักทายประชาชนได้พบกับชาวหาดใหญ่ ได้พูดคุยกันอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ถามคำแรกว่าได้ค่าเยียวยาน้ำท่วมแล้วหรือยัง และอย่างที่เรียนว่าไม่คุ้ม เราต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมมากกว่า ต้องเตรียมการให้ดี
นายกกล่าวว่า จากนี้จะเดินทางไปดูที่สถานีขนส่งหมอชิตและในช่วงวันหยุด ตนจะใช้รถในการเดินทาง เพราะจะได้ดูนั่นดูนี่ได้ ขับรถไปเพราะสามารถแวะได้ ปีที่แล้วก็ไป และได้แวะ จ.พระนครศรีอยุธยา และแวะไปเรื่อย วันนี้เพิ่งวันที่ 11 เม.ย. จะใช้เวลาไปดูความเรียบร้อยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่ศูนย์บริการประชาชน ซึ่งมีเวลาถึงวันที่ 16 เม.ย.นี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อันนั้นเป็นเป้าหมาย แต่ไม่น่ากังวล ยืนยันน้ำมันน่าจะมีเพียงพอตามที่ได้เรียนไปแล้ว มีพอที่จะกลับบ้าน ไปเที่ยวในวันหยุด จนถึงเดินทางกลับมากรุงเทพฯ ไม่ต้องสำรอง ปล่อยให้ปั๊มสำรองไว้ให้ และยังมีที่สำรองไว้ตามศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศที่พร้อมจะไปเติมให้ปั๊มที่ขายดี
เมื่อถามย้ำว่าช่วงสงกรานต์น้ำมันจะไม่ขึ้นใช่หรือไม่ นายกกล่าวว่า มอนิเตอร์ทุกวัน เพราะวันหยุดมีเฉพาะที่ประเทศไทย ต่างประเทศไม่ได้หยุดด้วย ยังทำงานปกติโดยกระทรวงพลังงานยังมอนิเตอร์อยู่ ขอย้ำว่าเทศกาลสงกรานต์ราคาน้ำมันจะดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจัยหลักอยู่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจึงเป็นส่วนนึงที่ต้องมอนิเตอร์ให้ดี และแจ้งให้ประชาชนตระหนักว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติ แต่เราพยายามทำให้ช่วงความสุขของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนหลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้ว ต้องมีมาตรการบริหารจัดการให้เดินหน้าไปด้วยความปกติ อุตสาหกรรมการผลิตสามารถผลิตได้โดยไม่มีอะไรหยุดชะงัก ส่วนการคมนาคมขนส่ง และขนส่งสินค้าการสัญจรทุกระบบ พยายามให้เป็นปกติมากที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การลดราคา 6 บาท ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าหลังสงกรานต์จะไม่มีการขึ้นราคาแบบตกใจอีกใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มองว่าเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดโลก เมื่อขึ้นก็ต้องขึ้นเมื่อลงต้องเร่งลงให้ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไก สิ่งที่ต้องควบคุมคือการอุดหนุนกองทุนน้ำมัน โดยต้องขอบคุณประชาชน ที่ให้ความร่วมมือเรื่องปริมาณการใช้ จากที่ต้องอุดหนุน วันละเกือบ 2,500 ล้านบาท วันนี้เหลืออยู่ 300-400 ล้านบาท ลดลงมาหลายเท่าดังนั้นถ้ามีสิ่งที่ควบคุมได้จะเร่งคืนประโยชน์ให้กับประชาชนทันที
