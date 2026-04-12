เด็กถาม “อนุทิน” ทำไมน้ำมันแพงจัง ขณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่สถานีกลางบางซื่อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 07:57 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 07:57 น.
132

เด็กถาม อนุทิน ทำไมน้ำมันแพงจัง ขณะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยที่สถานีกลางบางซื่อ ตอบลดลงแล้ว 4 บาท ย้ำเร่งซ่อมแอร์ ดูแลประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ในการอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ หรือ สถานีกลางบางซื่อ ในช่วงวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา

โดยนายกและคณะได้ขึ้นไปยังชานชาลา หมายเลข 8 ทักทายประชาชน ภายในขบวนรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้น 2 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ปาดังเบซาร์ คันที่ 3 นายกกล่าวว่า มาลงพื้นที่เจอปัญหาจริงแต่ในโบกี้ไม่เย็น พร้อมหันไปกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการแก้ไข และเดินไปถึงหัวขบวนตรวจดูสมุดบันทึกการเดินรถ และเซ็นชื่อบนหน้าปก

ก่อนเข้าไปที่ห้องพนักงานขับรถไฟทดลองนั่งที่คนขับ และดูหัวรถจักร SRTและสอบถามถึงความพร้อมเดินทาง ระบบการทำงาน จังหวะที่เดินออกมา มีเด็กเข้ามาถามว่า “ทำไมค่าน้ำมันแพงจัง” โดยนายอนุทินลูบหัว ก่อนตอบว่า “ลดลงมาแล้ว 4 บาท”

นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า ภาพรวมดูแล้วมีความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ก็เป็นแบบนี้ ภาพรวมดีทั้งระบบการออกตั๋วจำนวนขบวนรถให้บริการเพียงพอ มีขบวนหนึ่งที่แอร์เสียและเร่งซ่อมอยู่ หากซ่อมไม่ได้ก็ยังเดินทางไม่ได้ เนื่องจากเดินทางไกลถึงปาดังเบซาร์

ผู้สื่อข่าวถามถึงตัวเลขของผู้มาใช้บริการในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นายอนุทินกล่าวว่า จากที่เดินทักหลายคน ดูมีความสุข เนื่องจากกลับภูมิลำเนาไปพักผ่อนกับครอบครัวและไปเที่ยว ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้

เมื่อถามว่า ช่วงที่นายกเดินทักทายประชาชนได้พบกับชาวหาดใหญ่ ได้พูดคุยกันอย่างไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ถามคำแรกว่าได้ค่าเยียวยาน้ำท่วมแล้วหรือยัง และอย่างที่เรียนว่าไม่คุ้ม เราต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมมากกว่า ต้องเตรียมการให้ดี

นายกกล่าวว่า จากนี้จะเดินทางไปดูที่สถานีขนส่งหมอชิตและในช่วงวันหยุด ตนจะใช้รถในการเดินทาง เพราะจะได้ดูนั่นดูนี่ได้ ขับรถไปเพราะสามารถแวะได้ ปีที่แล้วก็ไป และได้แวะ จ.พระนครศรีอยุธยา และแวะไปเรื่อย วันนี้เพิ่งวันที่ 11 เม.ย. จะใช้เวลาไปดูความเรียบร้อยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจที่ศูนย์บริการประชาชน ซึ่งมีเวลาถึงวันที่ 16 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อันนั้นเป็นเป้าหมาย แต่ไม่น่ากังวล ยืนยันน้ำมันน่าจะมีเพียงพอตามที่ได้เรียนไปแล้ว มีพอที่จะกลับบ้าน ไปเที่ยวในวันหยุด จนถึงเดินทางกลับมากรุงเทพฯ ไม่ต้องสำรอง ปล่อยให้ปั๊มสำรองไว้ให้ และยังมีที่สำรองไว้ตามศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศที่พร้อมจะไปเติมให้ปั๊มที่ขายดี

เมื่อถามย้ำว่าช่วงสงกรานต์น้ำมันจะไม่ขึ้นใช่หรือไม่ นายกกล่าวว่า มอนิเตอร์ทุกวัน เพราะวันหยุดมีเฉพาะที่ประเทศไทย ต่างประเทศไม่ได้หยุดด้วย ยังทำงานปกติโดยกระทรวงพลังงานยังมอนิเตอร์อยู่ ขอย้ำว่าเทศกาลสงกรานต์ราคาน้ำมันจะดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ปัจจัยหลักอยู่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งจึงเป็นส่วนนึงที่ต้องมอนิเตอร์ให้ดี และแจ้งให้ประชาชนตระหนักว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติ แต่เราพยายามทำให้ช่วงความสุขของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนหลังจากเทศกาลสงกรานต์แล้ว ต้องมีมาตรการบริหารจัดการให้เดินหน้าไปด้วยความปกติ อุตสาหกรรมการผลิตสามารถผลิตได้โดยไม่มีอะไรหยุดชะงัก ส่วนการคมนาคมขนส่ง และขนส่งสินค้าการสัญจรทุกระบบ พยายามให้เป็นปกติมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่า การลดราคา 6 บาท ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าหลังสงกรานต์จะไม่มีการขึ้นราคาแบบตกใจอีกใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มองว่าเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดโลก เมื่อขึ้นก็ต้องขึ้นเมื่อลงต้องเร่งลงให้ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไก สิ่งที่ต้องควบคุมคือการอุดหนุนกองทุนน้ำมัน โดยต้องขอบคุณประชาชน ที่ให้ความร่วมมือเรื่องปริมาณการใช้ จากที่ต้องอุดหนุน วันละเกือบ 2,500 ล้านบาท วันนี้เหลืออยู่ 300-400 ล้านบาท ลดลงมาหลายเท่าดังนั้นถ้ามีสิ่งที่ควบคุมได้จะเร่งคืนประโยชน์ให้กับประชาชนทันที

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

11 นาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

41 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

56 นาที ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 07:57 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 07:57 น.
132
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
