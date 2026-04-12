ตำรวจฝรั่งเศส เข้าช่วยเด็ก 9 ขวบ ถูกพ่อจับขังในรถตู้ สภาพอิดโรยเดินไม่ได้
หดหู่! ตำรวจเข้าช่วยเด็กชายวัย 9 ขวบ ถูกขังในรถตู้นาน 2 ปี เดินไม่ได้ ขาดสารอาหารชัดเจน พ่อเด็กอ้างทำไปเพราะปกป้องลูก
เมื่อวันที่ 12 เมษายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศฝรั่งเศสได้เข้าช่วยเหลือเด็กชายวัย 9 ขวบ ที่ถูกขังในรถตู้ตั้งแต่ปี 2567 และเข้าจับกุมพ่อ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองฮาเกนแบช
โดยทางอัยการระบุว่าประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งตำรวจว่าพวกเขาได้ยินเสียงเด็กมาจากรถตู้ เมื่อเจ้าหน้าที่งัดเปิดประตูรถตู้ได้สำเร็จก็พบเด็กชายวัย 9 ขวบนอนขดตัวอยู่ในรถในสภาพเปลือย มีผ้าห่มคลุมอยู่บนกองขยะและใกล้กับอุจจาระ
เด็กชายมีภาวะขาดสารอาหารอย่างเห็นได้ชัดเจน และไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปหลังจากนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน เบื้องต้นได้นำตัวเด็กคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลแล้ว
พ่อของเด็กได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่า เขาทำแบบนี้เนื่องจากเขาต้องการปกป้องลูกชายของตนเอง เนื่องจากภรรยาใหม่ของเขาอยากจะส่งลูกชายโรงพยาบาลจิตเวช ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเด็กชายคนดังกล่าวไม่ได้มีภาวะป่วยจิตแต่อย่างใด และก่อนจะหายตัวไปเขาเป็นเด็กเรียนดี
ขณะที่เด็กชายกล่าวว่า ตนและภรรยาใหม่ของพ่อมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนทำให้พ่อจับตนล็อกเข้ารถตู้
ด้านภรรยาใหม่ของพ่อกล่าวว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาเอาผิดทั้งพ่อเด็กและภรรยาใหม่ของพ่อ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เข้าดูแลพี่น้องของเด็กชายดังกล่าวชั่วคราว ในขณะที่ตำรวจสอบสวนว่ามีใครทราบถึงเหตุการณ์นี้อีกหรือไม่
