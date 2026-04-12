โฆษกตำรวจ ย้ำเตือนประชาชน เมาไม่ขับ ตั้งจุดพักใจช่วยเหลือประชาชน
โฆษกตำรวจ ย้ำเตือนประชาชน เมาไม่ขับ ตั้งจุดพักใจช่วยเหลือประชาชน บริการน้ำดื่มให้กับเพื่อปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ณ จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ถนนรัชดาภิเษก
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้พบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และร่วมประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนและรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงอันตรายของการขับรถขณะเมาสุรา พร้อมทั้งสุ่มตรวจผู้ขับขี่
หากพบมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แต่มีอาการมึนเมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้นั่งคอยบริเวณ “จุดพักใจ” เพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง พร้อมมีน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลังไว้บริการ ส่วนผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินมาตรฐาน คือเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีทุกราย
ความผิด “เมาแล้วขับ” มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หากกระทำผิดซ้ำ (ภายใน 2 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ส่วนผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาเเล้วขับ และอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานด้วย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ กล่าวว่า ทุกจุดตรวจมีมาตรฐานเดียวกันตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จะไม่มีใครสามารถแอบอ้างความช่วยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีได้
