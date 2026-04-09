ข่าวดาราบันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 11:46 น.
ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่ากลัวของแพง จนเลิกใช้จ่ายเพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่รอด

วันที่ 8 เมษายน 2569 ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เผยข่าวดีสำหรับแฟนเพลงว่าวงเฉลียงกำลังจะกลับมารวมตัวกันเพื่อจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน

นอกจากการอัปเดตผลงานเพลง นิติพงษ์ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้น ขอร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์มากเกินไป นิติพงษ์กล่าวว่า “สิ่งที่แย่ที่สุดคือความตื่นตระหนกนี่แหละ เดี๋ยวมันจะเกิดการแย่งชิงกัน” พี่ดี้ให้มุมมองว่าหากทุกคนกลัวจนหยุดใช้จ่ายเงิน พ่อค้าแม่ค้าจะไม่มีรายได้

นิติพงษ์แนะนำให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติ หากต้องเดินทางหรือใช้จ่ายเงินก็ควรเพิ่มความระมัดระวัง เตือนให้ระวังการเสพข่าวสารในโซเชียลมีเดีย ผู้คนมักเขียนข้อความในแง่ลบมากเกินไป ทุกคนสามารถปรับตัวได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หันมาบริโภคอาหารตามความเหมาะสมกับฐานะ

เมื่อสื่อมวลชนถามถึงผลกระทบส่วนตัว นิติพงษ์ตอบว่าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องราคาน้ำมัน ตนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประกอบกับมีอายุมากแล้วจึงไม่ได้เดินทางไปไหนไกล ไม่ต้องไปแย่งชิงน้ำมันดีเซลกับใคร

ดี้ นิติพงษ์ประเมินสถานการณ์ในอนาคตว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น ตนติดตามข่าวสารทราบว่าคู่ขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งสองฝ่ายเริ่มถอยร่น แนวโน้มการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อขนส่งน้ำมันเริ่มมีความชัดเจน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความตื่นตระหนกของผู้คนจะค่อยๆ ลดลงตามกาลเวลา

นอกจากนี้ พี่ดี้ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนสติสังคมเกี่ยวกับการเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ เปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ชอบทำนายอนาคตในยุคนี้กับจดหมายลูกโซ่พระครูวิจิตรธรรมโชติในอดีต

สมัยก่อนผู้คนกลัวคำสาปแช่งหากไม่ส่งจดหมายต่อ สมัยนี้ผู้คนเปลี่ยนมากลัวเศรษฐกิจพัง กลัวเทคโนโลยีเอไอ กลัวสงครามโลก แก่นแท้ของเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมคือมนุษย์มักกลัวสิ่งที่ตนเองควบคุมไม่ได้

นักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนมักหลงเชื่อข้อความบนโซเชียลมีเดียอย่างง่ายดาย ผู้โพสต์มักเขียนด้วยน้ำเสียงมั่นใจ มีการอ้างอิงปีคริสต์ศักราชหรือใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

พี่ดี้ให้มุมมองว่าความจริงแล้วโลกไม่ได้คาดเดาง่ายขนาดนั้น หากมีคนล่วงรู้อนาคตได้อย่างแม่นยำ เขาคงนำข้อมูลไปสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองเงียบๆ มากกว่ามาเขียนโพสต์ยาวๆ ให้คนทั่วไปอ่านฟรี

สิ่งที่น่ากลัวกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือสงครามคือการตัดสินใจของมนุษย์ขณะเกิดความตื่นตระหนก บางคนอ่านโพสต์ทำนายอนาคตแล้วรีบขายทรัพย์สิน รีบกู้เงิน รีบลงทุน หรือกักตุนสินค้า สุดท้ายชีวิตต้องพังพินาศเพราะความกลัวของตัวเอง ไม่ใช่พังเพราะวิกฤตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ในตอนท้าย ฝากข้อคิดการใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัย ตนเชื่อว่าคนเราไม่ได้รอดพ้นอุปสรรคเพราะทำนายอนาคตถูกต้อง การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติคือสิ่งสำคัญที่สุด ทุกคนควรบริหารเงินตามกำลังทรัพย์ที่มี รู้จักสถานะหนี้สินของตนเอง ไม่สร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็น ลดความโลภ รวมถึงเลิกหวาดกลัวเกินเหตุ การปรับทัศนคติเช่นนี้จะช่วยให้ยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ ส่วนเรื่องสงครามโลกนั้นเขาแนะว่าเอาไว้ถึงวันเกิดเหตุจริงค่อยมาหาทางรับมือกันอีกที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

3 นาที ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

21 นาที ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

24 นาที ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง ข่าว

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์ แฟชั่นและความงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัสแจงแล้วทำกิจกรรมแจกเงิน 5000 บาทไม่เป็นความจริง ข่าว

โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ผู้พัน&quot; คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี ข่าว

ใบแดงเปลี่ยนชีวิต เปิดประวัติ “ผู้พัน” คุมเกณฑ์ทหาร 2569 จากเด็กบ้านนอกสู่ยศพันเอกใน 30 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปคบ. บุกรวบสาวเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน ข่าว

ปคบ. บุกรวบแม่ค้าเพจดัง ไลฟ์สดตุ๋นขาย เพชรปลอม เหยื่อสูญเงินกว่า 4 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกา ข่าวการเมือง

44 อดีต ส.ส. ก้าวไกล ระทึก ป.ป.ช. หอบสำนวนยื่นศาลฎีกาแล้ว ฟันจริยธรรม ปมแก้มาตรา 112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย รัญดภา แจ้งข่าวเสียคุณพ่อ บันเทิง

พลอย รัญดภา นักแสดงสาว ร้องไห้หนัก สูญเสียพ่อกะทันหัน โพสต์อาลัยสุดเศร้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรุปนโยบาย “นายกฯ อนุทิน” 10 ด้าน คนไทยได้ประโยชน์อะไรบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหินปิดรับเงินทำบุญผ้าป่าออนไลน์ ข่าว

ถึงเป้าแล้ว! รร.บ้านสะพานหิน ปิดรับบริจาคผ้าป่า หลังเป็นไวรัลทั่วโซเชียล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลเขมร ทวงสิทธิ์ &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม ข่าว

เขมรเคลมอีก เปลี่ยนชื่อ “ต้มยำกุ้ง” เป็น “ทะเลเปรี้ยวเผ็ด” อ้างคิดค้นตั้งแต่สมัยปกครองสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ บันเทิง

ยินดี! ผู้กำกับดัง คุกเข่าขอ พิธีกรสาว แต่งงานกลางเวที เผยเส้นทางรักคบปุ๊บแต่งปั๊บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นขวาจัด รุมด่าเด็กไทย เรียงจานซูชิเป็นหอคอย ไม่รู้ว่ากินในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ - เรียกรายงานตัว ข่าว

สอบท้องถิ่นภาคใต้ 68 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ – เรียกรายงานตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดเจ้าหญิง &quot;นโรดม เจนณา&quot; โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย &quot;อแมนด้า&quot; ข่าว

เทียบชัด! ชุดเจ้าหญิงกัมพูชา โปรโมตสงกรานต์เขมร เหมือนชุดไทย “อแมนด้า”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ ตายคือทางออกเดียว ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด บันเทิง

พ่อบ้านไทยเล่านาที เติ้งลี่จวิน เสียชีวิตที่เชียงใหม่ ส่งรพ.ช้าเพราะรถติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน เศรษฐกิจ

ครม. อนุทิน 2 แถลงนโยบายสาธารณสุข ผลักดันระบบรักษาทุกที่ ส่งพยาบาลอาสาสู่ชุมชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
Back to top button