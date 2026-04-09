ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่ากลัวของแพง จนเลิกใช้จ่ายเพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่รอด
วันที่ 8 เมษายน 2569 ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เผยข่าวดีสำหรับแฟนเพลงว่าวงเฉลียงกำลังจะกลับมารวมตัวกันเพื่อจัดคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน
นอกจากการอัปเดตผลงานเพลง นิติพงษ์ยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้น ขอร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์มากเกินไป นิติพงษ์กล่าวว่า “สิ่งที่แย่ที่สุดคือความตื่นตระหนกนี่แหละ เดี๋ยวมันจะเกิดการแย่งชิงกัน” พี่ดี้ให้มุมมองว่าหากทุกคนกลัวจนหยุดใช้จ่ายเงิน พ่อค้าแม่ค้าจะไม่มีรายได้
นิติพงษ์แนะนำให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติ หากต้องเดินทางหรือใช้จ่ายเงินก็ควรเพิ่มความระมัดระวัง เตือนให้ระวังการเสพข่าวสารในโซเชียลมีเดีย ผู้คนมักเขียนข้อความในแง่ลบมากเกินไป ทุกคนสามารถปรับตัวได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หันมาบริโภคอาหารตามความเหมาะสมกับฐานะ
เมื่อสื่อมวลชนถามถึงผลกระทบส่วนตัว นิติพงษ์ตอบว่าเขาไม่เดือดร้อนเรื่องราคาน้ำมัน ตนอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประกอบกับมีอายุมากแล้วจึงไม่ได้เดินทางไปไหนไกล ไม่ต้องไปแย่งชิงน้ำมันดีเซลกับใคร
ดี้ นิติพงษ์ประเมินสถานการณ์ในอนาคตว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น ตนติดตามข่าวสารทราบว่าคู่ขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งสองฝ่ายเริ่มถอยร่น แนวโน้มการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อขนส่งน้ำมันเริ่มมีความชัดเจน เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความตื่นตระหนกของผู้คนจะค่อยๆ ลดลงตามกาลเวลา
นอกจากนี้ พี่ดี้ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตือนสติสังคมเกี่ยวกับการเสพข่าวสารบนโลกออนไลน์ เปรียบเทียบพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ชอบทำนายอนาคตในยุคนี้กับจดหมายลูกโซ่พระครูวิจิตรธรรมโชติในอดีต
สมัยก่อนผู้คนกลัวคำสาปแช่งหากไม่ส่งจดหมายต่อ สมัยนี้ผู้คนเปลี่ยนมากลัวเศรษฐกิจพัง กลัวเทคโนโลยีเอไอ กลัวสงครามโลก แก่นแท้ของเรื่องนี้ยังคงเหมือนเดิมคือมนุษย์มักกลัวสิ่งที่ตนเองควบคุมไม่ได้
นักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนมักหลงเชื่อข้อความบนโซเชียลมีเดียอย่างง่ายดาย ผู้โพสต์มักเขียนด้วยน้ำเสียงมั่นใจ มีการอ้างอิงปีคริสต์ศักราชหรือใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
พี่ดี้ให้มุมมองว่าความจริงแล้วโลกไม่ได้คาดเดาง่ายขนาดนั้น หากมีคนล่วงรู้อนาคตได้อย่างแม่นยำ เขาคงนำข้อมูลไปสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองเงียบๆ มากกว่ามาเขียนโพสต์ยาวๆ ให้คนทั่วไปอ่านฟรี
สิ่งที่น่ากลัวกว่าวิกฤตเศรษฐกิจหรือสงครามคือการตัดสินใจของมนุษย์ขณะเกิดความตื่นตระหนก บางคนอ่านโพสต์ทำนายอนาคตแล้วรีบขายทรัพย์สิน รีบกู้เงิน รีบลงทุน หรือกักตุนสินค้า สุดท้ายชีวิตต้องพังพินาศเพราะความกลัวของตัวเอง ไม่ใช่พังเพราะวิกฤตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ในตอนท้าย ฝากข้อคิดการใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัย ตนเชื่อว่าคนเราไม่ได้รอดพ้นอุปสรรคเพราะทำนายอนาคตถูกต้อง การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติคือสิ่งสำคัญที่สุด ทุกคนควรบริหารเงินตามกำลังทรัพย์ที่มี รู้จักสถานะหนี้สินของตนเอง ไม่สร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็น ลดความโลภ รวมถึงเลิกหวาดกลัวเกินเหตุ การปรับทัศนคติเช่นนี้จะช่วยให้ยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ ส่วนเรื่องสงครามโลกนั้นเขาแนะว่าเอาไว้ถึงวันเกิดเหตุจริงค่อยมาหาทางรับมือกันอีกที
