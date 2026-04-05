หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล
หนูน้อย 7 ขวบ วอนนายกทั้งน้ำตา ขอลดน้ำมันซักครึ่งนึง อยากไปเที่ยวทะเล หลังจากที่แม่บอกว่าอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์น้ำมันตอนนี้
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์คลิปลูกสาววัย 7 ขวบ พร้อมข้อความว่า “เสียงของหนูจะไปถึงนายกมั้ยคะ #น้ำมันแพง #น้ำมันขึ้นราคา #อยากไปเที่ยว #นายก #อนุทิน”
โดยในคลิปนั้นแม่ได้ถามว่าทำไมลูกสาวมานั่งร้องไห้ ซึ่งลูกสาวก็บอกว่า “อยากไปทะเล” ซึ่งแม่ก็บอกว่า “หนูก็เห็นข่าวนี่น้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอา แล้วเราจะไปกันยังไง น้ำมันจะลิตรละ 50 บาทแล้ว เราไปไกลขนาดนั้นมันใช้น้ำมันเยอะ แล้วถ้าไม่มีน้ำมันเติม น้ำมันหมดปั๊ม ที่หนูไปวนหากับแม่ แล้วเราเจอแบบนั้นจะทำยังไง จะกลับบ้านจะไปยังไง น้ำมันก็แพงขนาดนี้ แม่ก็อยากพาไป”
ซึ่งหนูน้อยคนดังกล่าวระบุว่า “ก็ให้นายกช่วยซิค่ะ ก็นายกเขาเป็นคนเพิ่มขึ้นนี่” ซึ่งแม่ก็บอกว่า “งั้นลูกก็บอกนายกเอง แม่บอกหลายครั้งแล้ว แม่ก็อยากพาไป” โดยลูกสาวกล่าวว่า “นายกค่ะ ลดให้หนูซักครึ่งถังได้ไหม หนูอยากไปทะเลค่ะ”
แม่กล่าวปิดท้ายว่า “แต่หนูก็ต้องเข้าใจแม่นะ” ก่อนที่ลูกสาวจะส่ายหน้าบอก “ไม่เข้าใจอ่ะ หนูอยากไปทะเลอ่ะ”
- เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย
- พุ่งไม่หยุด! ราคาน้ำมัน 5 เม.ย. ดีเซลแตะ 50 บาท หลัง กบน. เคาะปรับขึ้นราคา
