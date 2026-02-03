แพทย์ช็อก เจอกระสุนปืนใหญ่สงครามโลก 8 นิ้ว ติดในรูทวารผู้ป่วยฝรั่งเศส
อพยพกันวุ่น หลังแพทย์เจอกระสุนปืนใหญ่สงครามโลกครั้งที่ 1 ขนาด 8 นิ้ว ติดในรูทวารผู้ป่วยฝรั่งเศส คาดสอดเข้าไปขณะเล่นเสียว
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NYPost รายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้องอพยพแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลตูลูส ประเทศฝรั่งเศส เป็นการฉุกเฉิน ภายหลังจากที่พบผู้ป่วยชายวัย 24 ปีมีกระสุนปืนใหญ่ในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ขนาด 8 นิ้ว ติดอยู่ในรูทวาร
โดยชายวัย 24 ปีคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึก หลังจากที่เขารู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรง หลังจากที่เขาสอดสิ่งของขนาดใหญ่เข้าผ่านทวารหนัก
แพทย์จึงเข้าทำการผ่าตัดชายคนดังกล่าว ก่อนจะพบอาวุธขนาด 8 นิ้วค้างอยู่ในร่างกายของเขา แพทย์จึงรีบเรียกหน่วยกู้ระเบิดและสั่งอพยพโรงพยาบาลเป็นการด่วน เพื่อป้องกันหากอาวุธลูกดังกล่าวระเบิดขึ้นมา
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ากระสุนปืนใหญ่ไม่เป็นภัย แพทย์จึงดำเนินการผ่าตัดต่อ และนำอาวุธดังกล่าวออกมาได้สำเร็จ ขณะนี้ชายคนดังกล่าวกำลังพักฟื้นร่างกาย
ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุที่อาวุธลูกดังกล่าวเข้าไปอยู่ในร่างกายของชายคนนี้ได้ แต่หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสอ้างอิงจากคำพูดว่า เกิดจากกิจกรรมทางเพศ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้น หากย้อนกลับไปในปี 2565 ก็มีผู้ป่วยวัย 88 ปี ในฝรั่งเศส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากกระสุนปืนใหญ่ติดในรูทวารเช่นกัน
