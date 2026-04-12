“ทนายรณณรงค์” ตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาค วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ มีที่มาอย่างไร?
ทนายรณณรงค์ ตั้งคำถามเรื่องเงินบริจาค วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ มีที่มาอย่างไร อาจลามถึงแม่ชีเจิ้น รอดูว่าจะมีการตรวจค้นอีกรอบหรือไม่?
จากกรณีที่ ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พุทธอุทยานที่พักสงฆ์ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และมีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ช่องเม็ก ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 12 ไร่เศษ ในการนี้ทางเพจของกรมป่าไม้เองได้มีการระบุผลการตรวจสอบและจะทำเรื่องพิจารณาการยกเลิกใบอนุญาตพุทธอุทยานของที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้โพสต์ข้อความลงเพจทนายคู่ใจ ระบุว่า “เรื่องที่ 2 ของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ที่เจ้าเก่าที่ร้องเรียนที่ดินป่าสงวนจนพระสิ้นคิดร่ำไห้เมื่อเจอแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่นับร้อยนายลงตรวจสอบวัด ตอนนี้ตั้งข้อสงสัยเรื่องการใช้จ่ายเงินบริจาคด้วย และอาจจะลามไปถึงแม่ชีเจิ้น ว่ายอดเงินบริจาคว่ามีที่ไปมาอย่างไร? รอดูจะมีการสนธิกำลังตรวจค้นอีกรอบเมื่อไร?”
พร้อมเขียนต่อในคอมเม้นท์ว่า “นี่ละงานหยามของจริงเรื่องระบบบัญชีเงินบริจาค ตราบใดที่ไม่มีผู้เสียหายทางนิตินัยเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษก็ยังเป็นเพียงหนังสือร้องเรียนเท่านั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: