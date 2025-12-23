นาวิกโยธิน เข้าช่วยสิงโต-หมี ถูกขังในคาสิโน คาดเจ้าของเป็นชาวจีน
นาวิกโยธิน เข้าช่วยสิงโต-หมี ถูกขังในคาสิโนทะมอดา อยู่ในสภาพหิวโซ และไม่ได้ทานอะไรมาหลายวัน คาดเจ้าของเป็นชาวจีน
พลตรีปารัตน์ รัตนชัย โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองกำลังนาวิกโยธินได้เข้าตรวจค้นบริเวณคาสิโนทะมอดา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่พักของกลุ่มทุนจีน ภายหลังพบความผิดปกติภายในบ้านหลังหนึ่งที่มีกรงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในอาคาร
จากการตรวจค้น พบสัตว์ป่าถูกกักขังไว้ในกรง ประกอบด้วย สิงโต 2 ตัว และหมี 3 ตัว โดยคาดว่าเจ้าของเป็นชาวจีน ซึ่งอยู่ในเครือข่ายคาสิโน ทั้งนี้ สัตว์ทั้งหมดอยู่ในสภาพหิวโซอย่างหนัก เนื่องจากไม่ได้รับอาหารมาแล้วอย่างน้อย 3–4 วัน นับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดน
กำลังทหารไทยจึงได้นำอาหารและน้ำที่ติดตัวมา โยนเข้าไปในกรง เพื่อบรรเทาความหิว เนื่องจากสัตว์มีอาการดุร้ายและแสดงความก้าวร้าว ไม่สามารถเข้าใกล้ได้อย่างปลอดภัย
หลังจากนั้นทางกองทัพเรือ ได้ประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในวันพรุ่งนี้ (23 ธ.ค. 68) เนื่องจากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทั้งกรง และต้องใช้เครื่องจักรหนักเข้าพื้นที่ ทั้งนี้ทางทหารจะเข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” เผยผลสรุปประชุม นัดคุย GBC ไทย-กัมพูชา 24 ธ.ค. นี้
- ด่วน! จ่าเอก เทอดพงษ์ นาวิกฯ เหยียบระเบิดขาขาดที่ตราด ตร.เร่งเคลียร์ทางส่ง รพ.
- ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: