แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

sukanlaya s. เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 13:41 น.
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน

แจ็ค แฟนฉัน เปิดใจมรสุมชีวิตหลังลดสถานะ ใบหม่อน กิตติยา เหลือแค่พ่อแม่ของ ‘น้องคากิ’ ยอมรับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ ไม่โกรธคนด่า ต้องมีสติก้าวต่อไป

ส่งกำลังให้ครอบครัวของ แจ็ค แฟนฉัน หรือ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ควงลูกชายสุดที่รัก น้องคากิ วัย 1 ปี 7 เดือน เปิดใจแบบหมดเปลือกผ่านรายการ ซุป’ตาร์ พาตะลุย มานั่งพูดคุยกับเพื่อนซี้อย่าง นิกกี้ ณฉัตร ตั้งแต่มรสุมชีวิตครอบครัว แนวทางการเลี้ยงลูก ความสัมพันธ์กับเพื่อนในวงการ ไปจนถึงแพลนชีวิตในอนาคต

เมื่อถูกถามถึงประเด็นการลดสถานะความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา ใบหม่อน กิตติยา ฝั่งหนุ่มแจ็คน้ำตาคลอและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นช่วงเวลาที่เครียดมาก เคยดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ตอนแรกต้องการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่อยากให้ข่าวออกไป แต่สุดท้ายเมื่อเกิดเป็นข่าวตนก็ต้องยอมรับและเผชิญหน้า

แจ็คเผยว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น แต่ก็ต้องตั้งสติและก้าวเดินต่อไป ไม่สามารถอ่อนแอได้ เขาไม่โกรธเคืองคอมเมนต์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย และยังชื่นชมใบหม่อนว่าเป็นแม่ที่ดูแลน้องคากิได้ดีมาก ๆ ปัจจุบันทั้งคู่แบ่งหน้าที่กันดูแลลูก ซึ่งหลัก ๆ คากิจะอยู่กับแม่เป็นหลักตามความเหมาะสมของเด็กเล็ก ส่วนแจ็คจะเข้าไปหาหรือรับลูกมาดูแลเมื่อมีเวลาว่าง

ตั้งแต่มีลูก หนุ่มแจ็คยอมรับว่าพฤติกรรมและความคิดของตนเปลี่ยนไปมาก เขากลายเป็นคนกลัวตาย ไม่กล้าทำกิจกรรมผาดโผน เช่น ลงน้ำลึก กระโดดสูง หรือแม้แต่เล่นเครื่องเล่นไวกิ้ง เพราะอยากมีชีวิตอยู่ดูแลลูกไปนาน ๆ อีกทั้งน้องคากิเข้ามาเติมเต็มและทำให้เขาไม่กล้าใช้ชีวิตอย่างประมาท รวมถึงระมัดระวังการกระทำต่าง ๆ ที่อาจกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อลูกในอนาคต ตอนนี้เขาขยันทำงานและรับงานหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อลูก

ส่วนแนวทางการเลี้ยงดู แจ็คและใบหม่อนวางแผนให้คากิเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติเพื่อปูพื้นฐานด้านภาษา แต่ไม่ได้กดดันให้ลูกต้องเรียนเก่งที่สุด ขอเพียงให้อยู่เป็น ทำตัวน่ารัก ไม่ดื้อ ไม่เกเร และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เพียงพอ เขาอยากให้ลูกเล่นกีฬาที่สร้างความแข็งแรงอย่างเช่น รักบี้ หรือว่ายน้ำ

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสอนลูกถึงการใช้ชีวิตในยุค AI และโซเชียลมีเดียเน้นย้ำว่าหากทำผิดพลาด สังคมยุคนี้รุนแรงและไม่ยอมรับคำขอโทษด้วยกระเช้าอีกต่อไป แต่ต้องชดใช้เป็นเงินเท่านั้น

อย่างไรก็ดี คุณพ่อลูกหนึ่งสังเกตเห็นว่าคากิเริ่มมีพฤติกรรมชอบทำตาปิ๊ง ๆ หยอดสาว ๆ ตั้งแต่อายุขวบกว่า จึงแซวว่าน่าจะได้เชื้อพ่อมาเต็ม ๆ

ขณะเดียวกัน แจ็คพูดถึงเรื่องของแบรนด์เนมหรือของมีค่าที่เคยเปย์ให้กับแฟนเก่า เขาไม่เคยอยากได้คืน เพราะมองว่าเมื่อให้ไปแล้วถือเป็นความตั้งใจ การทวงของคืนถือเป็นเรื่องไม่แมน ซึ่งตนไม่โกรธหากเห็นแฟนเก่าใช้ของที่ตนซื้อให้ แต่แอบพูดติดตลกว่าไม่อยากให้สามีใหม่ของอดีตแฟนเอาของเหล่านั้นไปใช้

สำหรับแพลนชีวิตระยะประจวบ แจ็คเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล 8 ที่วัดใกล้บ้านเป็นเวลา 2-3 วัน เพื่อเป็นการดีท็อกซ์ตัวเองจากโซเชียลมีเดีย และมีความตั้งใจที่จะลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3-4 เดือนตามคำแนะนำของรุ่นพี่สายมู

ส่วนของผลงานบันเทิง แฟน ๆ เตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลย เพราะตนเพิ่งตอบรับเล่นซีรีส์วาย โดยจะเริ่มถ่ายทำในเดือนหน้า แม้เจ้าตัวจะจำชื่อเรื่องไม่ได้และรีบออกตัวว่าคงไม่มีฉากดูดปากแน่นอน นอกจากนี้ก็ยังคงมีรายการ คชาภาพาไปมู และ แฉ ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกัน

สำหรับแฟน ๆ ที่อยากติดตามบทสัมภาษณ์ของแจ็ค แฟนฉัน สามารถรับชมได้ที่รายการซุป’ตาร์ พาตะลุย ผ่านช่องยูทูป
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

