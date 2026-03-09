“แจ็ค แฟนฉัน” ลาจอชั่วคราว ขอมุ่งปฏิบัติธรรมถือศีล 8 เพื่อนดาราแห่อนุโมทนาบุญ
“แจ็ค แฟนฉัน” ประกาศลาพักงานชั่วคราว มุ่งหน้าถือศีล 8 ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตใจให้สงบ พร้อมขอขมาลาโทษทุกคน เพื่อนดาราแห่สาธุ
ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่ง เมื่อนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี “แจ็ค แฟนฉัน” หรือ เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศขอลาพักงานชั่วคราว เพื่อหันหน้าเข้าหาทางธรรม โดยตั้งใจจะไปถือศีล 8 และปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หวังฝึกฝนจิตใจให้สงบและมีสติในการดำเนินชีวิต
แจ็ค แฟนฉัน ได้โพสต์ข้อความระบุถึงความตั้งใจในการลาบวชครั้งนี้ว่า “ข้าพเจ้าขอกราบลา เพื่อไปถือศีล 8 และปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อฝึกจิตใจให้สงบ มีสติ และสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง หากการกระทำ คำพูด หรือความคิดของข้าพเจ้าในอดีตเคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา
ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาไว้ ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย และขออนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าจะได้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ หากมีบุญกุศลใดเกิดขึ้นข้าพเจ้าขออุทิศบุญนั้นให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยเทอญ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญ สาธุ และส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มอย่างล้นหลาม ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชมของคนในวงการบันเทิง ที่หาเวลาสร้างกุศลและพัฒนาจิตใจของตนเอง
