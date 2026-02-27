ข่าวดาราบันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน พา น้องคากิ ไปสมัครเรียน ถ่ายคลิปติด ใบหม่อน เผยโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่น

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 11:17 น.
แจ็ค แฟนฉัน พา น้องคากิ ไปสมัครเรียน ถ่ายคลิปติด ใบหม่อน เผยโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่น

ภาพที่รอคอย! แจ็ค แฟนฉัน พา น้องคากิ ไปสมัครเข้าโรงเรียน ถ่ายคลิปติด ใบหม่อน กิตติยา เผยโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่น หลังประกาศลดสถานะ

หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน ได้ออกมายอมรับผ่านรายการ ข่าวใส่ไข่ ว่า ตนกับภรรยาสาวคนสวย ดีกรีนักแสดงช่อง 8 ใบหม่อน กิตติยา ได้ตัดสินใจลดสถานะลงจากสามีภรรยา เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกชาย น้องคากิ เหล่าแฟนคลับที่ติดตามทั้งสองก็ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม

ล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2569 แจ็ค แฟนฉัน ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ทั้งโพสต์คลิปและสตอรี่ไอจีขณะพาลูกชายไปสมัครเข้าเรียนครั้งแรก โดยในคลิปถ่ายติดอดีตภรรยา ใบหม่อน กิตติยา มาด้วย ซึ่งทั้งคู่ก็ยังสามารถเจอกันได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ตามที่หนุ่มแจ็คยืนยันว่าเลิกกันด้วยความเข้าใจ ทำให้แฟน ๆ ได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 11:17 น.
