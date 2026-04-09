ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 13:14 น.
58

“ประวิตร” เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ ต้อนรับนักการเมือง-ทหาร รดน้ำดำหัว อวยพรคนไทยช่วงสงกรานต์ เผยเคล็ดลับดูแลสุขภาพวัย 81 ปี

วันที่ 9 เม.ย. 2569 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้เพื่อน ตท.6 ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่เคารพรัก เข้ารดน้ำดำหัวและรับพรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย

บุคคลสำคัญที่เข้าร่วม ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายวัน อยู่บำรุง นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดบ้านป่ารอยต่อ 5 จังหวัดรับรดน้ำสงกรานต์
แฟ้มภาพ

พล.อ.ประวิตร เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในวัย 81 ปีว่า ทานอาหารวันละมื้อเท่านั้น ทานเฉพาะมื้อกลางวันมื้อเดียว แต่จะยังคงรีวิวพาไปชิมอาหารร้านอร่อยต่าง ๆ ต่อไป เพราะบางร้าน เมื่อก่อนขายไม่ดี แต่พอตนเองไปชิมและออกสื่อ ก็ทำให้บางร้านมีลูกค้าตามไปลองชิมกันมากขึ้น

พล.อ.ประวิตร อวยพรสงกรานต์ปีใหม่ไทยว่า ขอให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขในวันสงกรานต์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 13:14 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button