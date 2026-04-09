“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี
“ประวิตร” เปิดบ้านป่ารอยต่อฯ ต้อนรับนักการเมือง-ทหาร รดน้ำดำหัว อวยพรคนไทยช่วงสงกรานต์ เผยเคล็ดลับดูแลสุขภาพวัย 81 ปี
วันที่ 9 เม.ย. 2569 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้เพื่อน ตท.6 ทหาร นักการเมือง และนักธุรกิจที่เคารพรัก เข้ารดน้ำดำหัวและรับพรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย
บุคคลสำคัญที่เข้าร่วม ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นายวัน อยู่บำรุง นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็นต้น
พล.อ.ประวิตร เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในวัย 81 ปีว่า ทานอาหารวันละมื้อเท่านั้น ทานเฉพาะมื้อกลางวันมื้อเดียว แต่จะยังคงรีวิวพาไปชิมอาหารร้านอร่อยต่าง ๆ ต่อไป เพราะบางร้าน เมื่อก่อนขายไม่ดี แต่พอตนเองไปชิมและออกสื่อ ก็ทำให้บางร้านมีลูกค้าตามไปลองชิมกันมากขึ้น
พล.อ.ประวิตร อวยพรสงกรานต์ปีใหม่ไทยว่า ขอให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขในวันสงกรานต์และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: