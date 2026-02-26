แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวหลังจบรัก ใบหม่อน กิตติยา โพสต์ถึง น้องคากิ-อดีตภรรยา

แจ็ค แฟนฉัน เคลื่อนไหวหลังประกาศจบรัก 2 ปี ใบหม่อน กิตติยา ล่าสุดโพสต์ถึง น้องคากิ-อดีตภรรยา คนแห่ให้กำลังใจล้นหลาม
หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี ออกมายอมรับผ่านสื่อว่า ตนและภรรยาสาว ใบหม่อน กิตติยา ได้ตัดสินใจร่วมกันในการลดสถานะลง เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกชาย น้องคากิ เท่านั้น โดยยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาการทะเลาะ หรือมือที่สามแต่อย่างใด
ล่าสุด 26 ก.พ. 69 แจ็ค แฟนฉัน ได้มีการโพสต์รูปนอนคู่กับลูกชาย น้องคากิ พร้อมระบุแคปชั่นว่า “คากิโตมาไม่ดื้อนะลูก เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่นะครับ” นับว่าเป็นการเคลื่อนไหวแรกหลังประกาศยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา แต่ยังคงรักษาหน้าที่พ่อแม่อย่างดีที่สุด ท่ามกลางกำลังใจจากทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับที่ทราบเรื่องเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น
- แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเลิก ใบหม่อน 2 เดือนแล้ว ยันไม่ได้ทะเลาะ-ไร้ปัญหามือที่ 3
- ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ
อ้างอิงจาก : IG jackfanchan
ติดตาม The Thaiger บน Google News: