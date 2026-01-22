“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน
“ดี้ นิติพงษ์” โพสต์เดือดวิจารณ์ ภาพโปรโมต “ลิซ่า” เที่ยวไทยของ ททท. ชี้ ดูแข็งทื่อ-ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้านให้ดูราคาถูก
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันที เมื่อ “ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค” นักแต่งเพลงระดับตำนาน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว วิจารณ์ภาพโปรโมตการท่องเที่ยวชุดใหม่ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ดึงตัว “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” มาเป็น Amazing Thailand Ambassador ในแคมเปญ “Feel All The Feelings” โดยเฉพาะภาพทุ่งบัวแดง จ.อุดรธานี ที่กำลังถูกชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าภาพดูแข็งกระด้าง ไม่สมจริง คล้ายกับการใช้ AI ปรุงแต่งมากจนเกินไป
ดี้ นิติพงษ์ ระบุข้อความว่า “เป็นภาพที่ฉันไม่เคยเห็นลิซ่าที่ไร้อารมณ์ ไม่สวย ไม่เป็นธรรมชาติถึงขนาดนี้มาก่อนเลย ได้แก้วงามราคาหมื่นล้าน มาประดับงานให้ดูราคาเจ็ดร้อยหกสิบบาทขนาดนี้ได้ยังไง ไม่ต้องเอไอ ไม่ต้องจัดสร้างอะไรเป๊ะตามที่ตัวเองคิดนะ เอาธรรมชาติของศิลปินราคาระดับโลก เอาออกมาให้ได้ สร้างสตอรี่ให้ดีกว่าภาพนี้ ไม่งั้น ททท. ก็จะเป็นตัวที่ดึงราคาลิซ่าให้ตก
งานที่มีลิซ่ามาช่วยชาติ ช่วยลงทุนถ่ายทำธรรมชาติ มีอารมณ์ ไม่ใช่ใช้เอไอมาด้อยค่าศิลปินได้ถึงเพียงนี้ สงสารลิซ่า คนอื่นไปเที่ยวดอกบัวแดง ถ่ายออกมา ไปดูสิเยอะแยะ สวยน่าไปเที่ยว แต่ภาพนี้ของ ททท. มันทำให้รู้สึกเกร็ง น่ากลัว
ทำงานด้วยสมองก็เข้าใจ แต่งานแบบนี้ต้องใช้ความรู้สึกและรสนิยมด้วย ด้านซ้ายเป็นภาพจริงจากรสนิยมของ ททท. ด้านขวาเป็นภาพล้อที่มีรสนิยมตามความคิดเห็นของอีกเพจหนึ่ง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กานต์ วิภากร แจ้งข่าวดีเรื่อง เสก โลโซ ลั่น ใกล้จะได้อยู่พร้อมหน้าครอบครัวแล้ว
- ร่วมยินดี! นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม ประกาศท้อง 4 เดือน หลังคนสงสัยภาพงานแต่ง
- ห่วงหนัก อ้ายแมน นักร้องหนุ่ม แอดมิตรพ. กัดฟันลุยงาน ทรุดหนัก-ไข้หวัดใหญ่เล่นงาน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: