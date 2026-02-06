ดี้ นิติพงษ์ เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” นโยบายยุบยับ-ซ้ำซาก เหมาะนั่งประธานสภามากกว่า
“ดี้ นิติพงษ์” โพสต์แรง เสียดายคำพูด “อภิสิทธิ์” ชี้ประเทศไม่ต้องการนโยบายเพ้อฝัน-ซ้ำซาก แนะเหมาะนั่ง “ประธานสภา” ที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโลกออนไลน์กำลังมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ภายหลังจากที่ “ดี้” นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Nitipong Honark โดยโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด ตรงไปตรงมา พาดพิงถึงกรณีถ้อยคำสัมภาษณ์ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี บนเวทีดีเบต เลือกตั้ง 2569
นิติพงษ์ ระบุว่า ตนรู้สึกไม่น่าเชื่อและเสียดายที่คำพูดดังกล่าวออกมาจากปากของนายอภิสิทธิ์ พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์บรรยากาศการหาเสียงและการเสนอนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในขณะนี้ว่าเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ ไร้สาระ เปรียบเทียบว่า หากให้ตนเขียนนโยบายภายในคืนเดียวก็สามารถเขียนได้ถึง 700 นโยบาย หรือเพียงแค่ขับรถผ่านป้ายหาเสียงตามท้องถนนก็เห็นนโยบายมากมายจนเวียนหัว ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะ “ซ้ำซาก ฝันๆ กลวงๆ” จนแยกไม่ออกว่าเป็นของพรรคใด
เนื้อหาในโพสต์ยังสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจว่า ประเทศไทยในเวลานี้ไม่ได้ต้องการนโยบายสวยหรูนับหมื่นเรื่อง แต่ต้องการเพียง “แผนหลัก” ที่สรุปจบในกระดาษ A4 เพียงใบเดียว เพื่อประคองให้บ้านเมืองดำเนินไปได้อย่างปกติ แข็งแรง และเดินหน้าต่อไปได้เท่านั้น
ในช่วงท้ายของข้อความ นิติพงษ์ ได้แสดงทัศนะถึงบทบาททางการเมืองของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มองว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับนายอภิสิทธิ์ในเวลานี้ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร แต่คือ “เก้าอี้ประธานสภา” เนื่องจากเชื่อว่าจะสามารถควบคุมระเบียบและยกระดับคุณภาพของรัฐสภาไทยให้ดีที่สุดได้
โพสต์ดังกล่าวได้สร้างแรงกระเพื่อมในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อจำนวนมาก ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการลดทอนนโยบายประชานิยมที่ทำไม่ได้จริง และฝ่ายที่ร่วมวิเคราะห์ถึงบทบาทที่เหมาะสมของนักการเมืองรุ่นเก๋าในสนามการเมืองยุคปัจจุบัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เมิน “อภิสิทธิ์” ปั่นเลือกน้ำเงินได้แบบเดิม ย้ำ ภท.ไม่ชี้นำให้เกลียดพรรคอื่น
- นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสีย
- เปิดกรุสมบัติ ศุภจี รมว.พาณิชย์ ทรัพย์สินรวม 307 ล้าน หนี้ 3 แสน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: