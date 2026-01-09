ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด
ดี้ นิติพงษ์ เผยนาทีประทับใจ ได้เข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ตรัสถาม ‘เมื่อไหร่จะแต่งเพลงให้พ่อ’ จุดกำเนิดเพลงด้วยรักและภักดี น้อมรำลึกความทรงจำอันล้ำค่า
เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2569 ขณะที่ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลง ออกมาเล่าความประทับใจขณะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี อย่างใกล้ชิด
ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nitipong Honark ระบุว่า “วันนั้น…เป็นวันที่หมู่มวลญาติมิตรในวงการหลายท่านร่วมกับฉัน ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์…ที่วัดพระแก้ว…มีพสกนิกรเข้าเฝ้าล้นหลามสองข้างทางจากวัดพระแก้ว ล้นออกมาที่ถนนหน้าพระลาน…
ทุกพระองค์ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกรอย่างเป็นกันเองตลอดทาง.. ใกล้ชิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จนทุกพระองค์มีพระเสโทไหลท่วมพระพักตร์ แต่ก็ยังคงแย้มพระสรวล..
ฉับพลันทันใด…ก็มีพระเจ้าลูกเธอพระองค์หนึ่งทรงดำเนินพุ่งเข้ามาหาพวกเราอย่างสายฟ้าแลบ…แบบที่เราไม่ทันตั้งหลัก
แล้วก็ทรงคว้าโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้ ทรงกดเซลฟี่เองอย่างร่าเริง…
แล้วก็ทรงหันมาถามฉัน…
“เมื่อไหร่จะแต่งเพลงให้พ่อ..”
……..ฉันอึ้งไปห้าวิ….ก่อนจะทูลว่า…
“รับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะ…”
หลังจากนั้นเมื่อวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษาของในหลวงท่าน…จึงมีเพลง “ด้วยรักและภักดี”
ภาพนี้จะไม่มีวันลบเลือนไปจากทั้งในความทรงจำบนเครื่องโทรศัพท์และในใจของฉัน…
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา…
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…”
