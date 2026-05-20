“ชัชชาติ” รายงานเจอ “แสนดี” ที่สหรัฐฯแล้ว หวังว่าเมืองไทยจะเรียบร้อยดี

ชัชชาติ รายงานตัวเจอ แสนดี ที่สหรัฐอเมริกาแล้ว หวังว่าเมืองไทยจะเรียบร้อยดี นัดเปิดตัวทีมบริหาร ในวันที่ 28 พ.ค. ชิงเก้าอี้ผู้ว่าสมัย 2
จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เตรียมยื่นหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อีกสมัย โดยจะเดินทางยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยม แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ บุตรชาย ซึ่งเรียนจบปริญญาตรี และจะมาเปิดตัวสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมเปิดตัวทีมบริหาร ในวันที่ 28 พ.ค.นี้
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของนายชัชชาติ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เจอแสนดีแล้ว” พร้อมโพสต์คลิปร่วมรับประทานอาหารกับแสนดี บุตรชาย
โดยนายคลิปนั้น นายชัชชาติ ยังระบุว่ารถติดมากที่นิวยอร์ก นี่ไม่ได้เจอที่สนามบิน แต่มาเจอที่ร้านอาหารใต้ที่นิวยอร์กเลย ดีใจที่คนไทยเก่งมากที่เปิดร้านอาหารได้ที่สหรัฐฯ
พร้อมบอกด้วยว่าตนมารายงานตัวว่าถึงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ปลอดภัยดี หวังว่าที่เมืองไทยจะเรียบร้อยดีเหมือนกัน
