ช็อก! จารย์เก๋ พารวย อินฟลูสายฮา ป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ลามลงปอด ลั่น ไม่สู้ก็ตาย
จารย์เก๋ พารวย อินฟลูฯ สายฮา เปิดใจป่วยมะเร็งตับระยะ 4 ช็อกเจอก้อนเนื้อใหญ่ 15 ซม. กระจายไปที่ปอด เตรียมรับยามุ่งเป้า เผยทำใจไม่ได้ แต่ถ้าไม่สู้ก็ตาย
แฟน ๆ ช็อก จารย์เก๋ พารวย อินฟลูเอนเซอร์สายฮา ประจำช่องผ่าม เล่าว่า ตอนนี้เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งตับระยะที่ 4 ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ถึง 15 เซนติเมตร และเชื้อมะเร็งได้กระจายลามไปยังปอดแล้ว สำหรับแนวทางการรักษาเตรียมเข้ารับการรักษาด้วยยามุ่งเป้าที่สถาบันมะเร็ง โดยต้องประเมินอาการและวางแผนการรักษากับแพทย์อย่างใกล้ชิด
อินฟลูฯ หนุ่มยอมรับว่า วันที่รู้ผลตรวจ อาการป่วยทำเอาเขาใจสลาย เพราะเป็นเรื่องของความเป็นความตาย เขาทำใจไม่ได้และร้องไห้ออกมา แต่ในระหว่างที่ร้องไห้ก็ดึงสติด้วย บอกตัวเองว่าต้องลุกขึ้นสู้ เตรียมตัวรับมือกับการใช้ชีวิตหลังจากนี้ เพราะถ้าไม่สู้ก็คือตาย
นอกจากนี้ จารย์เก๋ ยังฝากข้อคิดเตือนใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งคนอื่น ๆ รวมถึงคนที่เพิ่งทราบว่าตัวเองป่วย เผยว่า “ตอนนี้ผมถือว่าเป็นเคสใหม่มาก บางคนหนักกว่าผมอีก ผมอยู่ระหว่างกำลังจะทำการรักษา ส่วนพวกที่รักษาไปแล้วแอดวานซ์กว่าผมอีก สำหรับคนที่กำลังเป็นหรือเพิ่งรู้ว่าเป็นเหมือนผมต้องมีสติ อันดับแรกเลยต้องมีกัลยาณมิตรและครอบครัวที่ดี ใจคุณก็ต้องดีด้วย ดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะ ๆ ตรวจร่างกายได้ก็ตรวจครับ ผมไม่เคยตรวจร่างกายเลยจนอายุป่านนี้”
จารย์เก๋ เปิดเผยสาเหตุเพิ่มเติมว่า โรคที่เขาเป็นไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์ แต่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่แฝงอยู่ในร่างกายมานานกว่าสิบปีจนเพาะกลายเป็นมะเร็งในที่สุด
ปัจจุบันอินฟลูฯ หนุ่ม ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ พร้อมทำงานและชอบการทำงานมาก เพราะช่วยให้คลายความเครียดได้ ซึ่งทันทีที่แฟนคลับและชาวเน็ตทราบข่าว ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เขาผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพและหายจากอาการป่วยโดยเร็ว
@rjankae เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ #มะเร็งตัวร้าย
