ไอเดียสุดปัง! ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์
ตำรวจลำปาง เปิดตัวโครงการ “สายตรวจรถม้า” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สวมชุดตำรวจโบราณออกตรวจ ช่วยประหยัดน้ำมันช่วงแพง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง เปิดตัวโครงการ “สายตรวจรถม้า” อย่างเป็นทางการ ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับงานด้านความปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ขณะขี่รถม้า ควบคู่ไปกับสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามปกติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สภ.เมืองลำปาง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการอบรมร่วมกับสมาคมรถม้าลำปาง เพื่อให้มีความรู้ด้านการบังคับและควบคุมรถม้าก่อนลงปฏิบัติหน้าที่จริง โดยจะเน้นออกตรวจในเส้นทางสำคัญ ได้แก่ ถนนบุญวาทย์ และถนนทิพย์ช้าง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองลำปาง
พ.ต.ท.ธานี ตันจันทร์กูล รอง ผกก.ป. สภ.เมืองลำปาง ร่วมทดลองขับและควบคุมรถม้าด้วยตนเอง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่จริง ระบุว่าโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาล
ตำรวจสายตรวจรถม้าจะออกตรวจตราควบคู่กับสายตรวจรูปแบบอื่น ทั้งตรวจเสริม ตรวจร่วม และตรวจแทนในบางพื้นที่ ช่วยประหยัดการใช้น้ำมันในช่วงราคาพลังงานสูง พร้อมเน้นตรวจตราพื้นที่สำคัญ เช่น ร้านทอง สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตัวเมือง
จุดเด่นของโครงการนี้คือเจ้าหน้าที่จะสวมชุดตำรวจโบราณขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถม้า สร้างสีสันและสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองลำปางที่ยังคงใช้รถม้าเป็นพาหนะคู่เมืองมาอย่างยาวนาน
รถม้าลำปางมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2458 ในอดีตรถม้าเป็นพาหนะหลักสำหรับขนส่งสินค้าและเดินทางระหว่างเมือง เช่น ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ ต่อมาหลายพื้นที่ยกเลิกการใช้งานไปตามการพัฒนาของประเทศ เหลือเพียงลำปางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ และมีการจัดตั้งเป็นสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางในปี พ.ศ.2495
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล หากพบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
