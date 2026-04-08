ไอเดียสุดปัง! ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์

Suriyen J.เผยแพร่: 08 เม.ย. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 08 เม.ย. 2569 16:04 น.
ตำรวจลำปาง เปิดตัวโครงการ “สายตรวจรถม้า” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สวมชุดตำรวจโบราณออกตรวจ ช่วยประหยัดน้ำมันช่วงแพง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ลำปาง เปิดตัวโครงการ “สายตรวจรถม้า” อย่างเป็นทางการ ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับงานด้านความปลอดภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ขณะขี่รถม้า ควบคู่ไปกับสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามปกติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สภ.เมืองลำปาง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารับการอบรมร่วมกับสมาคมรถม้าลำปาง เพื่อให้มีความรู้ด้านการบังคับและควบคุมรถม้าก่อนลงปฏิบัติหน้าที่จริง โดยจะเน้นออกตรวจในเส้นทางสำคัญ ได้แก่ ถนนบุญวาทย์ และถนนทิพย์ช้าง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองลำปาง

พ.ต.ท.ธานี ตันจันทร์กูล รอง ผกก.ป. สภ.เมืองลำปาง ร่วมทดลองขับและควบคุมรถม้าด้วยตนเอง พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่จริง ระบุว่าโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาล

ตำรวจสายตรวจรถม้าจะออกตรวจตราควบคู่กับสายตรวจรูปแบบอื่น ทั้งตรวจเสริม ตรวจร่วม และตรวจแทนในบางพื้นที่ ช่วยประหยัดการใช้น้ำมันในช่วงราคาพลังงานสูง พร้อมเน้นตรวจตราพื้นที่สำคัญ เช่น ร้านทอง สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตัวเมือง

จุดเด่นของโครงการนี้คือเจ้าหน้าที่จะสวมชุดตำรวจโบราณขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถม้า สร้างสีสันและสะท้อนเอกลักษณ์ของเมืองลำปางที่ยังคงใช้รถม้าเป็นพาหนะคู่เมืองมาอย่างยาวนาน

รถม้าลำปางมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2458 ในอดีตรถม้าเป็นพาหนะหลักสำหรับขนส่งสินค้าและเดินทางระหว่างเมือง เช่น ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ ต่อมาหลายพื้นที่ยกเลิกการใช้งานไปตามการพัฒนาของประเทศ เหลือเพียงลำปางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ และมีการจัดตั้งเป็นสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางในปี พ.ศ.2495

เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล หากพบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด
พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ข่าว

พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งตุนน้ำมัน

1 วินาที ที่แล้ว
ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์ ข่าว

ไอเดียสุดปัง! ลำปาง เปิดตัวสายตรวจรถม้า แต่งชุดโบราณ ดูแล ปชช. รับสงกรานต์

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ทหารหญิง ข้าราชบริพารในพระองค์

14 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท ดีเซลทะลุ 50 คนกรุงแห่หาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า หนีค่าเดินทาง

19 นาที ที่แล้ว
อ่ำ อัมรินทร์ พลาดเจอ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามออกสื่อส่งตรวจได้ที่ไหน บันเทิง

อ่ำ อัมรินทร์ พลาดซื้อ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามส่งตรวจได้ที่ไหน

43 นาที ที่แล้ว
&quot;เอกนัฏ&quot; คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท ข่าว

เตรียมเฮ! “เอกนัฏ” คอนเฟิร์ม พรุ่งนี้ลดราคา น้ำมันดีเซล B7-B20 หน้าปั๊ม 2.14 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทตระกูลใหญ่ เจ้าของธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง บันเทิง

หลายคนไม่เคยรู้! ตรี ภรภัทร พระเอกสุดแซ่บ เป็นทายาทธุรกิจทัวร์-เครื่องดื่มแบรนด์ดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ราชกิจจาฯ กบง. ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร ข่าว

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ดปฏิทินลาว 8 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขเด่น ก่อนรับเทศกาลปีใหม่ลาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย ข่าว

บางจาก แจ้งข่าวดี! เรือน้ำมันดิบ 7 แสนบาร์เรล ฝ่าช่องแคบฮอร์มุซ ถึงไทยปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกรับใช้ชาติ ร้องขอสมัคร ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส บันเทิง

ริว วชิรวิชญ์ ยืดอกสมัครรับใช้ชาติ ร้องขอ ทหารบก ผลัด 2 พร้อมไปช่วยชายแดนหากมีโอกาส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน ข่าวการเมือง

“แสวง” เผยคดียุบพรรคประชาชน เป็นความลับ ยืนยัน ไม่เอาความรู้สึกมาตัดสิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา &#039;พยายามฆ่า&#039; เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน ข่าวอาชญากรรม

หญิงสาดน้ำมันร้อนใส่เพื่อนร่วมงาน โดนหมายจับข้อหา ‘พยายามฆ่า’ เปิดไทม์ไลน์-พยานหลักฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด ข่าว

ไรเดอร์ ไหว้สวย หลังแอบถ่ายลูกค้าสาว-ตัดต่อภาพคู่ อ้างเป็นแฟน ทำหลายคนเข้าใจผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง &quot;แค่ล้อเล่น&quot; ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างวิปริต! ใช้ปืนลมฉีดใส่ถวารหนักแรงงานไทย จนอวัยวะภายในเสียหาย อ้าง “แค่ล้อเล่น”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง ข่าว

ทัพอากาศ เคลียร์ชัด! บินรบสหรัฐฯ ลงจอดกระบี่ เป็นภารกิจปกติ ไม่เกี่ยวความขัดแย้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ &quot;หมูเด้ง&quot; ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง ข่าว

ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก Ghost Murmur เครื่องมือลับ CIA ตรวจจับหัวใจจากระยะ 64 กม. ช่วยนักบินสหรัฐฯ ที่ถูกยิงตกในอิหร่าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก บทบัญญัติที่ 25 คืออะไร หลังใช้ขู่ทรัมป์ เขี่ยพ้นประธานาธิบดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! รฟฟ.สายสีแดง แจงเหตุ เสียงกรี๊ดในห้องคนขับ รับ จนท.หญิง เครียดสะสม ข่าว

รู้แล้ว! ต้นเหตุ เสียงกรี๊ดห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัทฯ แจง เจ้าหน้าที่เครียดสะสม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอล เดินหน้าถล่มเลบานอน แม้ สหรัฐ ยอมยุดยิงอิหร่าน 2 อาทิตย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม ข่าว

กรมรางฯ สั่งพักงาน คนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง หลังกรีดร้องลั่นขบวน คาดเครียดสะสม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่ บันเทิง

โคเชลล่า 2026 ตารางถ่ายทอด ทุกโชว์นักร้อง เช็กที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้นอ ข่าว

ศุภจี ขานรับข่าวดีสหรัฐฯ หยุดยิงอิหร่าน 2 สัปดาห์ บริหารจัดการสินค้าต้นทาง-สต๊อกดีขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ทหารหญิง ข้าราชบริพารในพระองค์

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569

น้ำมันขึ้น 6 บาท ดีเซลทะลุ 50 คนกรุงแห่หาคอนโดใกล้รถไฟฟ้า หนีค่าเดินทาง

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
อ่ำ อัมรินทร์ พลาดเจอ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามออกสื่อส่งตรวจได้ที่ไหน

อ่ำ อัมรินทร์ พลาดซื้อ น้ำมะพร้าวปลอม เผยอาการหลังกินทันที ถามส่งตรวจได้ที่ไหน

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ วันจักรี 2569 ทะเบียนรถ

เผยแพร่: 8 เมษายน 2569
Back to top button