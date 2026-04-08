พระราชทานเครื่องราชฯ 2 ทหารหญิง ข้าราชบริพารในพระองค์
วันที่ 8 เมษายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ จำนวน 2 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2569
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
รายนามข้าราชบริพารในพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1. ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ คนโต
2. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี
ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
1. ร้อยโทหญิง วราลักษณ์ คนโต
2. ร้อยตรีหญิง ปิยากร ดวงราษี
