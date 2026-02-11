กกต.ลำปาง ลุยแจ้งความ ว่าที่ สส.หญิง และสื่อดัง ปมโพสต์ใส่ร้ายทุจริตเลือกตั้ง
“ทองเนตร ดูใจ” ผอ.กกต.ลำปาง แจ้งความดำเนินคดี ว่าที่ สส.หญิง-สื่อดัง ปมโพสต์กล่าวหาทุจริตเลือกตั้ง และบิดเบือนปมไม่ได้รับเชิญเวทีรัฐธรรมนูญ
11 ก.พ.69 นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินคดีกับว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) หญิง เขต 1 จากพรรคการเมืองหนึ่ง และสื่อมวลชนชื่อดัง หลังจากพบการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายต่อหน่วยงาน
โดยข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในลักษณะกล่าวหาว่าสำนักงาน กกต.ลำปาง ทุจริตการเลือกตั้ง และไม่มีการติดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. ตามระเบียบที่กำหนด รวมถึงมีการพาดพิงถึงการดำเนินงานของสำนักงานในด้านอื่นๆ ซึ่งนายทองเนตรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ และส่งผลให้องค์กรได้รับความเสียหายรวมถึงเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยว่าที่ สส.หญิงรายดังกล่าวโพสต์ข้อความอ้างว่าตนเองไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ในขณะที่มีการเชิญผู้สมัครจากอีกพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาร่วมงานแทน ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดว่า กกต.ลำปาง มีการเลือกปฏิบัติและวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง
นายทองเนตร ดูใจ ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนปกติ ซึ่งจากการตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังกลับไม่พบรายชื่อหรือการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมจากบุคคลที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงขอยืนยันว่าทางสำนักงานไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันผู้ใดตามที่ถูกกล่าวหา
ผู้อำนวยการ กกต.ลำปาง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเวลาต่อมาสื่อมวลชนชื่อดังได้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่ กกต. กับบุคคลทางการเมือง ซึ่งเห็นว่าเป็นข้อมูลเท็จที่ตั้งใจโจมตีความน่าเชื่อถือขององค์กร เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และข้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และรวบรวมหลักฐาน โดยจะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ขณะที่นายทองเนตรยืนยันว่าสำนักงาน กกต.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โปร่งใส และพร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อรักษาความถูกต้องในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช่อ พรรณิการ์ ปลุกใจมวลชน “อย่ายอม” เห็นแววไม่นับคะแนนใหม่ เตือน กกต. “ไฟถูกจุดแล้ว”
- “กัน จอมพลัง” ติง กกต. เสียโอกาสพิสูจน์ความโปร่งใส แนะไลฟ์สดนับคะแนนใหม่
- “ไอซ์ รักชนก” ต่อให้เกลียดเรา แต่รับได้หรอ ผู้ชนะมาจากการโกงเลือกตั้ง?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: