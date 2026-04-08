พี่ศรี ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งตุนน้ำมัน
ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. สอบพิรุธ นายกฯ อนุทิน แถลงข้อมูลเท็จปม ไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน พบหลักฐานย้อนแย้ง ล่าสุดคลังสุราษฎร์ฯ น้ำมันล่องหน 57 ล้านลิตร
วันที่ 8 เมษายน 2569 นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เดินทางไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. (
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เพื่อยื่นคำร้องให้ตรวจสอบและชี้มูลความผิดทางจริยธรรมของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กรณีการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
สืบเนื่องมาจากวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงปัญหาขาดแคลนน้ำมันหน้าสถานีบริการ โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน” และระบุว่าภาพที่เห็นเป็นการกักตุนโดยประชาชนที่มีความกังวลเท่านั้น
ทั้งนี้ พี่ศรี ได้มีการหยิบยกข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลังจากคำแถลงของนายกฯ เพื่อชี้ให้เห็นความย้อนแย้งของคำแถลงนายกฯ และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ระบุว่า หลังนายกฯ แถลงไม่ทันข้ามคืน เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมบริษัทจำหน่ายน้ำมันรายใหญ่ฐานกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา นอกจากนี้ยังพบการเตรียมลักลอบขนดีเซล 2 หมื่นลิตรออกนอกประเทศ และพบถังน้ำมันกักตุนไว้อีกหลายร้อยถัง
ขณะที่ กรมธุรกิจพลังงาน สุ่มตรวจปั๊มน้ำมันเกือบ 3,000 แห่ง พบสถานที่เก็บน้ำมันผิดกฎหมาย 3 แห่ง ยึดของกลางกว่า 30,000 ลิตร และล่าสุด DSI ตรวจพบน้ำมันหายไปจากระบบถึง 57 ล้านลิตร จากยอดรวม 217 ล้านลิตร ซึ่งบ่งชี้ชัดว่ามีกระบวนการกักตุนอย่างเป็นระบบ
นายศรีสุวรรณ เน้นย้ำว่า การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 219 จึงขอให้ ป.ป.ช. ไต่สวนเพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาลงโทษต่อไป เนื่องจากเป็นการไม่คำนึงถึงประโยชน์ของชาติและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในภาวะวิกฤต
อ้างอิงจาก : ch8
