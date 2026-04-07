ข่าว

“หมอเหรียญทอง” ตรึงราคา รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่หวังกำไรช่วงวิกฤติน้ำมันแพง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 07 เม.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 07 เม.ย. 2569 10:30 น.
หมอเหรียญทอง ตรึงราคา รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่หวังกำไรช่วงวิกฤติน้ำมันแพง แม้ต้นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภคจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม

พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา หรือ หมอเหรียญทอง ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากวิกฤติราคาน้ำมันแพงว่า “สถานการณ์เช่นนี้ อย่าเรื่องมาก หากเจ็บป่วย จำใจต้องรักษากับ รพ.มงกุฎวัฒนะเพราะค่ารักษาถูก หรือใช้สิทธิได้ ก็อย่าเรื่องมาก ผมขอให้คิดถึงขีดความสามารถของ รพ.มงกุฎวัฒนะในการรักษาก็แล้วกัน จะเฮงซวยอย่างไร แต่ รพ.นี้ก็เก่งพอตัว

ค่ารักษาถูก ไม่แพง ใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ จะได้ประหยัดเงิน เอาไว้เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวในสถานการณ์เช่นนี้ได้
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่จึงค่อยเรื่องมาก จะเลิกใช้บริการ รพ.มงกุฎวัฒนะก็สุดแล้วแต่ วันนี้เอาตัวรอดไปก่อน ไม่ชอบขี้หน้า ผอ.รพ. ก็อย่าไปคิดถึงมันก็แล้วกัน รักษาให้หายเจ็บ หายป่วยเมื่อไหร่ก็ค่อยมาร้องเรียน ด่ามันภายหลังก็ยังได้ แต่อย่ากวนตีนซึ่งหน้ามันก็แล้วกัน

รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.เอกชนที่มีขีดความสามารถสูง ค่ารักษาถูก พอๆกับ รพ.รัฐ … เรายังคงตรึงราคาถูก ถึงแม้ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภคจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม

เราไม่หวังกำไรท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ที่วัตถุดิบขึ้นราคาจากสถานการณ์สงคราม จนกว่าเราจะไม่สามารถรักษาสมดุลของกระแสเงินสดสุทธิไว้ได้เท่านั้น เราจึงจะปรับราคาเพื่อรักษาสมดุลกระแสเงินสดให้ประคับประคองให้อยู่รอด ถึงแม้เราจะต้องขาดทุนก็ตาม แต่สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลพวงสงครามเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้เพราะมันหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ได้ เราขอเพียงรักษากระแสเงินสดสุทธิของเราให้สมดุลได้เท่านั้น

เราไม่มีการเลิกจ้าง มีแต่การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เรายังคงขีดความสามารถสูง ค่ารักษาถูก พอๆกับ รพ.รัฐไว้ได้

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เรื้อรัง ซับซ้อน ยังคงเป็นกลุ่มที่เราให้ความสำคัญยิ่ง เพราะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เรื้อรัง ซับซ้อน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วจะได้รับผลกระทบโดยตรง รุนแรง รวดเร็ว ส่งผลเสียต่อชีวิตและสุขภาพมากที่สุด
เกลียดเหรียญทอง เกลียด รพ.มงกุฎวัฒนะ ไม่อยากใช้บริการ แต่อย่าเรื่องมาก…เพราะ รพ.มงกุฎวัฒนะ ประหยัดค่ารักษาพยาบาลให้ท่านได้ในสถานการณ์เลวร้ายจากสงคราม…ไม่เชื่อ ก็โปรดลองดู

หมายเหตุ ผู้ป่วยบัตรทอง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว จ่ายเงินเอง ราคา รพ รัฐ ในโครงการบัตรทองแพลตตินั่ม ทุกคลินิก ทุกเขต ทุกจังหวัด ตรงมาใช้โครงการบัตรทองแพลตตินั่มได้ทุกวัน เวลา 8.00 น.-20.00 น. ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องทำบัตร …ขอแค่อย่าเรื่องมาก อย่าเกเร อย่าอวดเบ่ง อย่าอันธพาล ไร้มารยาทสังคมก็พอ…เรารักษาดีและเก่งพอตัวก็แล้วกัน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button