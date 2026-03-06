DSI เข้าค้นบ้าน “ชนนพัฒน์ นาคสั้ว” หาหลักฐานเพิ่ม ในคดีเว็บพนัน
เจ้าหน้าที่ DSI เข้าค้นบ้าน ชนนพัฒน์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต เพื่อหาหลักฐานเพิ่ม ในคดีเว็บพนัน หลังพิจารณาคำขอเพิกถอนยึดอายัดทรัพย์
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เข้าตรวจค้นบ้านของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม หรือ สส.กฤต ในพื้นที่ ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา
สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้ เพื่อหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคดีค้างเก่าที่โดนร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ หลัง ป.ป.ง.มีมติยื่นคำร้องศาลให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน 158 ล้านของนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว กับพวก ในคดีเว็บพนัน ตกเป็นของแผ่นดิน หลังพิจารณาคำขอเพิกถอนยึดอายัดทรัพย์แล้ว ไม่มีน้ำหนักพอ
โดยจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าแบรด์เนมไม่ทราบยี่ห้อหนึ่งใบ ซึ่งเป็นของภรรยานายชนนพัฒฐ์
นอกจากนี้ การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามหมายค้นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหมายจับคดีค้างเก่ากรณีลูกน้องคนสนิทของนายชนนพัฒฐ์ ทำร้ายร่างกายชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บ
